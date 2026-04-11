Ο Αρμπελόα πιστεύει ακόμη στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν έχουμε χάσει το πρωτάθλημα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στη Χιρόνα, έμεινε στο 1-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και αν η Μπαρτσελόνα κερδίσει την Εσπανιόλ, «αγκαλιάζει» το πρωτάθλημα, αφού θα φύγει με 9 βαθμούς. Ο Αλβάρο Αρμπελόα μετά τη νέα απώλεια βαθμών της βασίλισσας μίλησε για το ματς, αλλά και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Παρά τη διαφορά, ο προπονητής των «μερένχες», Άλβαρο Αρμπελόα, ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη στη μάχη για τον τίτλο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αρμπελόα:

«Θα αποδεχτώ ότι έχουμε χάσει το πρωτάθλημα μόνο όταν αυτό συμβεί μαθηματικά. Μέχρι τότε, συνεχίζουμε να παλεύουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε και στη γενικότερη εικόνα της ομάδας του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνέπεια και προσήλωση.

«Πρέπει να βγαίνουμε κάθε μέρα στο γήπεδο και να υπερασπιζόμαστε το έμβλημα του συλλόγου με την καλύτερη δυνατή απόδοση», ανέφερε.

Τέλος, αναφέρθηκε και στις χαμένες ευκαιρίες απέναντι στη Χιρόνα, επισημαίνοντας πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη.

«Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε όπως θα έπρεπε. Η ενδεκάδα μας ήταν αρκετά καλή για να κερδίσει, έπρεπε να πετύχουμε ένα ακόμη γκολ», κατέληξε.