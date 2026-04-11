Ο Αρμπελόα πιστεύει ακόμη στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν έχουμε χάσει το πρωτάθλημα»
Ο Άλβαρο Αρμπελόα εμφανίστηκε αισιόδοξος μετά την ισοπαλία της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χιρόνα, τονίζοντας πως η μάχη του τίτλου παραμένει ανοιχτή.
- Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος
- «Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli» - Αμπντουλάχ Γκιουλ γαι
- Γάζα: Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον καταυλισμό Αλ-Μπουρέιτζ σκότωσε τουλάχιστον 6 Παλαιστινίους
- ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 17 Απριλίου
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα κατάφερε ούτε κόντρα στη Χιρόνα, έμεινε στο 1-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και αν η Μπαρτσελόνα κερδίσει την Εσπανιόλ, «αγκαλιάζει» το πρωτάθλημα, αφού θα φύγει με 9 βαθμούς. Ο Αλβάρο Αρμπελόα μετά τη νέα απώλεια βαθμών της βασίλισσας μίλησε για το ματς, αλλά και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Παρά τη διαφορά, ο προπονητής των «μερένχες», Άλβαρο Αρμπελόα, ξεκαθάρισε πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη στη μάχη για τον τίτλο.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αρμπελόα:
«Θα αποδεχτώ ότι έχουμε χάσει το πρωτάθλημα μόνο όταν αυτό συμβεί μαθηματικά. Μέχρι τότε, συνεχίζουμε να παλεύουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε και στη γενικότερη εικόνα της ομάδας του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνέπεια και προσήλωση.
«Πρέπει να βγαίνουμε κάθε μέρα στο γήπεδο και να υπερασπιζόμαστε το έμβλημα του συλλόγου με την καλύτερη δυνατή απόδοση», ανέφερε.
Τέλος, αναφέρθηκε και στις χαμένες ευκαιρίες απέναντι στη Χιρόνα, επισημαίνοντας πως η ομάδα του άξιζε τη νίκη.
«Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε όπως θα έπρεπε. Η ενδεκάδα μας ήταν αρκετά καλή για να κερδίσει, έπρεπε να πετύχουμε ένα ακόμη γκολ», κατέληξε.
- Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο
- Ο Αρμπελόα πιστεύει ακόμη στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Δεν έχουμε χάσει το πρωτάθλημα»
- «Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»
- Η τελευταία στροφή της Euroleague: Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να μπει στην εξάδα
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/4): Δράση με σπουδαία ματς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Κριτική στο εξωτερικό για τον Αταμάν: «Κλασική τακτική για να μην κρίνουν τον ίδιο» (vids)
- Πήρε εξιτήριο ο Τζοέλ Εμπίντ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε
- Βαθμολογία Euroleague: Νίκησαν Ζαλγκίρις, Ερυθρός Αστέρας, έχασε έδαφος ο Παναθηναϊκός
