Μπεκάλι: «Άναυδος από την κουλτούρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου – Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του»
Ο Τζίτζι Μπεκάλι μίλησε με συγκίνηση για τη γνωριμία του με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στον γιο του Ραζβάν σχετικά με το πώς θα πρέπει να τιμήσει τη μνήμη του.
Η Ρουμανία θρηνεί τον θάνατο του Μιρτσέα Λουτσέσκου που σημάδεψε ανεξίτηλα το ποδόσφαιρο της χώρας και ο Τζίτζι Μπεκάλι, ισχυρός άνδρας της Στεάουα Βουκουρεστίου, αναφέρθηκε στην γνωριμία του με τον εκλιπόντα, τονίζοντας ότι έμεινε άναυδος από την προσωπικότητά του.
Επίσης ο 67 χρονος παράγοντας αναφέρθηκε στον ρόλο που θεωρεί ότι πρέπει πλέον αναλάβει ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου.
«Τώρα αναλαμβάνει τον ρόλο του Μιρτσέα ο Ραζβάν», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ αποκάλυψε πως σκοπεύει να του μιλήσει προσωπικά.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπεκάλι:
«Θα μιλήσω με τον Ραζβάν και θα του πω: “Ραζβάν, ούτε οι κάμερες, ούτε ο κόσμος, ούτε τα γήπεδα, κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει τώρα”. Τώρα, μόνο αυτός μπορεί να τον βοηθήσει. Αν περάσει ένας ζητιάνος, δώσ’ του 100 λέου και πες “για τον κύριο Μιρτσέα”, με αυτό θα τον έχεις βοηθήσει.
Είναι πολύ λίγο για να μπορέσεις να ανυψώσεις την ψυχή του, γιατί είχε δόξα στη γη, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη.
Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του. Θα του πω τι πρέπει να κάνει. Τώρα αναλαμβάνει τον ρόλο του, ο Ραζβάν. Θα του πω τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να τον ανυψώσει όσο γίνεται».
Για την γνωριμία του με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου:
«Τον γνώρισα και έμεινα άναυδος. Πέρασα δύο ώρες μαζί του και μέσα σε αυτές τις δύο ώρες έμεινα άναυδος από την κουλτούρα του. Η πιο όμορφη ανάμνηση; Ήρθε στο σπίτι μου και με πήρε όταν προέκυψε το θέμα με τους Ουκρανούς, ώστε η ομάδα της Ουκρανίας να μπορέσει να έρθει στις εγκαταστάσεις μας. Κάθισα δύο ώρες μαζί του. Μου διηγήθηκε κάποιες ιστορίες, ήξερε κάποια γεγονότα από την ιστορία. Με κατέπληξε τότε.
Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ένα μόνο πράγμα που εκτιμώ, είναι πολλά. Όσο ήμουν μαζί του, δεν κουτσομπόλευε κανέναν. Αν του έλεγες κάτι κακό για κάποιον, δεν τον ενδιέφερε. Αυτό παρατήρησα. Σκέφτομαι την καρδιά του».
- Μπεκάλι: «Άναυδος από την κουλτούρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου – Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του»
