Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1: Στο +9 οι «Μπλαουγκράνα» κι αγκαλιά με τον τίτλο στη La Liga

Στο +9 από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πλέον η Μπαρτσελόνα, η οποία επικράτησε της Εσπανιόλ με 4-1 στο «Καμπ Νου» για το μεγάλο ντέρμπι της Καταλονίας, στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος.

Πλέον οι «μπλαουγκράνα» έφτασαν τους 79 πόντους και μπαίνουν με ένα ισχυρό προβάδισμα στην τελική ευθεία για τη μάχη του τίτλου. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι παραμένουν στα μεσαία στρώματα της βαθμολογίας, χάνοντας όμως έδαφος στην προσπάθεια να διεκδικήσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση άνοιξε το σκορ με τον Φεράν Τόρες μόλις στο 9ο λεπτό, ενώ στο 25′ ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0. Η Εσπανιόλ μείωσε σε 2-1 στο δεύτερο μέρος με τον Πολ Λοθάνο (56′), αλλά οι «μπλαουγκράνα» είχαν άλλα δύο γκολ. Αρχικά, ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε το 3-1 στο 87′ και δύο λεπτά μετά ο Μάρκους Ράσφορντ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρσία, Αραούχο, Μαρτίν (46′ Κασαδό), Κουμπαρσί, Μπαλντέ (64′ Κανσέλο), Πέδρι, Γκάβι (64′ Ράσφορντ), Γκαρσία, Γιαμάλ, Φερμίν Λόπεθ (84′ Ντε Γιόνγκ), Φεράν Τόρες (74′ Όλμο)

Εσπανιόλ: Ντμίτροβιτς, Χιλάλι, Καλέρο, Καμπρέρα, Ρομέρο, Ενγκόγκε (64′ Σάντσεθ), Γκονθάλεθ, Λοθάνο (80′ Πικέλ), Ντόλαν (46′ Φερνάντεθ), Εσπόζιτο (71′ Τεράτς), Γκαρσία (71′ Μίγια)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Ρεάλ – Χιρόνα 1-1

Σοσιεδάδ – Αλαβές 3-3

Έλτσε – Βαλένθια 1-0

Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ 4-1

11/4 22:00 Σεβίλλη – Ατλέτικο

12/4 15:00 Οσασούνα – Μπέτις

12/4 17:15 Μαγιόρκα – Ράγιο Βαγιεκάνο

12/4 19:30 Θέλτα – Οβιέδο

12/4 22:00 Αθλέτικ – Βιγιαρεάλ

13/4 22:00 Λεβάντε – Χετάφε

Η βαθμολογία στη La Liga

Η επόμενη αγωνιστική:

21/04, 20:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Οσασούνα

21/04, 20:00 Μαγιόρκα – Βαλένθια

21/04, 22:30 Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές

21/04, 22:30 Χιρόνα – Μπέτις

22/04, 20:00 Έλτσε – Ατλέτικο

22/04, 21:00 Σοσιεδάδ – Χετάφε

22/04, 22:30 Μπαρτσελόνα – Θέλτα

23/04, 20:00 Λεβάντε – Σεβίλλη

23/04, 21:00 Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ

23/04, 22:30 Οβιέδο – Βιγιαρεάλ