Μόναχο: Με Μαροζάν στον πρώτο γύρο ο Τσιτσιπάς

Τον αντίπαλό του στον πρώτο γύρο, αλλά και τους πιθανούς αντιπάλους του μέχρι τον τελικό του 500άρι τουρνουά του Μονάχου έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρωτη φορά στο γερμανικό τουρνουά καθώς τα προηγούμενα χρόνια προτιμούσε το αντίστοιχο στην Βαρκελώνη, στον πρώτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Φαμπιάν Μαροζάν.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα κοντραριστούν οι δύο τενίστες. Η πρώτη και μοναδική φορά ως τώρα ήταν πέρσι στο τουρνουά του Σινσινάτι, όπου είχε επικρατήσει ο συμπατριώτης μας εύκολα με 2-0 σετ.

Ο νικητής της αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Φαμπιάν Μαροζάν θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τον αντίστοιχο του Ντένις Σαποβάλοφ – Τάλον Γκρικσπουρ, ένα ματς που αναμένεται να είναι ντέρμπι.

Στα προημιτελικά ο δρόμος του Τσιτσιπά διασταυρώνεται με αυτόν του Καζάκου Αλεξάντερ Μπούμπλικ και στα ημιτελικά με αυτόν του Αμερικανού, Μπεν Σέλτον.

Στην άλλη μεριά βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Φρανσίσκο Τσερούντολο, Φλάβιο Κομπόλι και Λουτσιάνο Νταρντέρι, τους οποίους ο Τσιτσιπάς μπορεί να βρει μόνο στον τελικό.

Το πρόγραμμα του Τσιτσιπά μέχρι το Ρολάν Γκαρός:

Μόναχο: 13-19 Απριλίου

Μαδρίτη: 20 Απριλίου – 3 Μαΐου

Ρώμη: 4-17 Μαΐου

Ρολάν Γκαρός: 25 Μαΐου – 7 Ιουνίου.

*Ερωτηματικό η εβδομάδα 18-24/5, όπου μπορεί να λάβει μέρος σε δύο τουρνουά: Είτε στη Γενεύη, είτε στο Αμβούργο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Στέφανος θα χρειαστεί να κάνει υπερβάσεις στα επόμενα τουρνουά, για να ανέβει βαθμολογικά και να είναι seeded στα επόμενα Grand Slams, αλλιώς θα είναι unseeded, γεγονός που σημαίνει πολύ δύσκολες κληρώσεις, ακόμα και στον πρώτο γύρο.