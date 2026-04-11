Μίλαν – Ουντινέζε 0-3: Αδιανόητο κάζο για τους Ροσονέρι

Ούτε ο πιο φανατικός οπαδός της Ουντινέζε δεν θα πίστευε ότι η ομάδα του θα κέρδιζε μέσα στο Σαν Σίρο την Μίλαν με 3-0. Και όμως, με την εμφάνιση που πραγματοποίησαν οι Ροσονέρι ακόμα και το 3-0 είναι λίγο. Μια Ουντινέζε που έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μια τραγική Μίλαν.

Μετά από το αποψινό αποτέλεσμα οι Ροσονέρι έμειναν στους 63 βαθμούς και στο -2 από την 2η Νάπολι (65), που έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η διαφορά από την 4η Κόμο παρέμεινε στους 5 πόντους, με την ομάδα του Τάσου Δουβίκα (58 β.) να έχει επίσης ένα ματς λιγότερο από την Μίλαν. Στους 43 και στην 10η θέση η Ουντινέζε, που έστησε… πάρτι στο Σαν Σίρο και διέσυρε την ομάδα του Αλέγκρι.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 27’ με αυτογκόλ του Μπαρτεζάγκι και δέκα λεπτά αργότερα (37’) έκαναν το 2-0 με κεφαλιά του Έκελαμπ. Η Μίλαν όσο και εάν προσπάθησε δεν κατάφερε να μειώσει, με την Ουντινέζε στο 71’ να σκοράρει και τρίτο γκολ, αυτή τη φορά με πλασέ του Ατά για το τελικό 3-0.

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Ατεκάμε(46’ Φίλκρουγκ), Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Μπαρτεζάγκι, Ρίτσι, Μόντριτς(72’ Γιάσαρι), Ραμπιό, Σαλεμάεκερς, Λεάο(77’ Λόφτους-Τσικ), Πούλισιτς(72’ Ενκουνκού)

ΟΥNΤΙΝΕΖΕ: Οκόγε, Κρίστενσεν, Σολέ, Καμπασέλε, Εχιζίμπουε, Κάρλστρομ, Έκελαμπ(86’ Μίλερ), Ατά(85’ Θαράγα), Καμαρά, Τζανιόλο(66’ Πιοτρόφσκι), Ντέιβις(76’ Γκέιγ).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:

Ρόμα – Πίζα 3-0

Τορίνο – Βερόνα 2-1

Κάλιαρι – Κρεμονέζε 1-0

Μίλαν – Ουντινέζε 0-3

11/4 21:45 Αταλάντα – Γιουβέντους

12/4 13:30 Τζένοα – Σασουόλο

12/4 16:00 Πάρμα – Νάπολι

12/4 19:00 Μπολόνια – Λέτσε

12/4 21:45 Κόμο – Ίντερ

13/4 21:45 Φιορεντίνα – Λάτσιο

Η επόμενη αγωνιστική:

17/4 19:30 Σασουόλο – Κόμο

17/4 21:45 Ίντερ – Κάλιαρι

18/4 16:00 Ουντινέζε – Πάρμα

18/4 19:00 Νάπολι – Λάτσιο

18/4 21:45 Ρόμα – Αταλάντα

19/4 13:30 Κρεμονέζε – Τορίνο

19/4 16:00 Βερόνα – Μίλαν

19/4 19:00 Πίζα – Τζένοα

19/4 21:45 Γιουβέντους – Μπολόνια

20/4 21:45 Λέτσε – Φιορεντίνα