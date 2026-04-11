Σάββατο 11 Απριλίου 2026
11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
Κριτική στο εξωτερικό για τον Αταμάν: «Κλασική τακτική για να μην κρίνουν τον ίδιο» (vids)
Euroleague 11 Απριλίου 2026, 08:31

Κριτική στο εξωτερικό για τον Αταμάν: «Κλασική τακτική για να μην κρίνουν τον ίδιο» (vids)

Στο εξωτερικό ασκήθηκε έντονη κριτική για τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.

Τα όσα ειπώθηκαν από τον Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια δεν πέρασαν ασχολίαστα από το BasketNews, με τους Γκίτις Μπλαζεβίτσιους και Ντονάτας Ουρμπόνας να σχολιάζουν τις ατάκες του Τούρκου τεχνικού για τους Λέικερς, αλλά και τον ντόρο που προκλήθηκε για τα αποδυτήρια των προπονητών του Πράσινων.

Τον λόγο πήρε πρώτα ο Μπλαζεβίτσιους: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτά είναι τα σχόλιά του μετά από ένα παιχνίδι όπου χάνεις με 18 πόντους και πραγματικά υπερέχουν απέναντί σου σε κάθε τομέα. Και ακούμε αυτές τις δικαιολογίες:

“Όχι, δεν φταίει η ομάδα μας που ήταν κακή” ή που δεν προετοίμασε το σωστό πλάνο. Όχι, “η Βαλένθια ήταν τόσο καλή που θα μπορούσε να κερδίσει τους Λέικερς”», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Γιατί τους Λέικερς; Οι Λέικερς μόλις έχασαν τους Λούκα και Όστιν Ριβς και δεν έχουν καλή άμυνα ούτως ή άλλως».

Μάλιστα, ο Μπλαζεβίτσιους θεωρεί πως τα όσα έγιναν με τα αποδυτήρια της ομάδας στην Ισπανία είχαν τον ίδιο σκοπό. «Επίσης, η ιστορία με την αποθήκη… “Ο Τσους Μπουένο θα πρέπει να έρθει να ελέγξει τα αποδυτήρια των προπονητών μας επειδή μοιάζουν με αποθήκη”», τόνισε.

YouTube thumbnail

Την ίδια ώρα θέση για το εν λόγω ζήτημα πήρε και ο Ουρμπόνας που συμπλήρωσε: «Είδα το βίντεο στα social media, γράφει κυριολεκτικά “αποθήκη” στον τοίχο και είναι όντως πολύ μικρό, αλλά εκπλήσσομαι που αυτό είναι το θέμα συζήτησης μετά το παιχνίδι. Ειδικά με τη σημασία που έχουν οι αγώνες τώρα στην EuroLeague, όπου κάθε παιχνίδι είναι “ζωής ή θανάτου” για το πλεονέκτημα έδρας, την πρώτη εξάδα ή τα play-in, και εμείς μιλάμε για μια αποθήκη».

Τέλος, ο Μπλαζεβίτσιους ανέφερε ευθέως τη στάση του Αταμάν πως είναι μια προσπάθεια να αλλάξει η συζήτηση και να… φύγει από τα αίτια της ήττας. «Είναι η κλασική τακτική αποπροσανατολισμού του Αταμάν. Μην κρίνετε εμένα, μην κοιτάτε την απόδοση της ομάδας, φταίνε τα αποδυτήρια και φυσικά η Βαλένθια που είναι επιπέδου NBA και γι’ αυτό χάσαμε», τόνισε.

YouTube thumbnail

Χρηματιστήριο Αθηνών: Deals και asset management φέρνουν νέα ισορροπία 

Μπάσκετ 11.04.26

Πήρε εξιτήριο ο Τζοέλ Εμπίντ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε

Ο Τζόελ Εμπίντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε σκωληκοειδεκτομή στο Χιούστον, ωστόσο οι Σίξερς δεν έχουν διευκρινίσει το πότε ο θηριώδης σέντερα θα είναι διαθέσιμος και πάλι να αγωνιστεί.

Μπάσκετ 10.04.26

Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Μπάσκετ 10.04.26

Η Μονακό των οκτώ παικτών και με τους Τζέιμς, Οκόμπο να έχουν από 16π. έκαστος άντεξε και πήρε τη νίκη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-86, κλειδώνοντας θέση στα πλέι ιν της Euroleague.

Euroleague 10.04.26

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Euroleague 10.04.26

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στα play off της Euroleague - Τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Αταμάν.

Euroleague 10.04.26

Το Figure8ht έβγαλε τις πιθανότητες για τα ζευγάρια των play offs της Euroleague 1,5 αγωνιστική πριν το τέλος της regular season – Τι λένε τα νούμερα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ντέρμπι «αιωνίων»…

Euroleague 10.04.26

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Χάποελ, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια και μια αγωνιστική πριν το φινάλε είναι αυξημένες οι πιθανότητες για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs.

Euroleague 10.04.26

Η ατάκα του Εργκίν Αταμάν για τους... Λος Άντζελες Λέικερς μόνο ως κοπλιμέντο δεν έγινε αποδεκτή από τον Πέδρο Μαρτίνεθ μετά την εμφατική νίκη της Βαλένθια επί Παναθηναϊκού.

Euroleague 10.04.26

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε χαρούμενο τον μικρό του φίλου, καθώς χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε με τον νεαρό φίλαθλο, που ταξίδεψε από την Άρτα στη Σόφια για το παιχνίδι με τη Χάποελ.

Διεθνής έρευνα 11.04.26

Έλληνες εργαζόμενοι: Αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης, βυθίζεται η ευημερία

Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους και από τα χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας στην Ευρώπη. Τι δείχνει η νέα έρευνα της Gallup για το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό.

Παγκόσμια αγωνία 11.04.26

Ξεκινούν σήμερα στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μπάσκετ 11.04.26

Ο Τζόελ Εμπίντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε σκωληκοειδεκτομή στο Χιούστον, ωστόσο οι Σίξερς δεν έχουν διευκρινίσει το πότε ο θηριώδης σέντερα θα είναι διαθέσιμος και πάλι να αγωνιστεί.

Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Τα αδιέξοδα και τα... μαζέματα στις γραμμές άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πρωθυπουργική δήλωση περί «ασυμβίβαστου», μέχρι τη διαχείριση την εμπλεκόμενων προσώπων και την επιλογή της στοχοποίησης και της εξαπόλυσης επιθέσεων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Πάσχα 11.04.26

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Πολιτική 11.04.26

Οι υποκλοπές αναμένεται να κυριαρχήσουν την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη χώρα. Το «βιογραφικό» των εισαγγελέων που ερευνούν ξανά την υπόθεση.

Εύθραυστη εκεχειρία 11.04.26

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Μετά η Κούβα; 11.04.26

Ο Τζον Φίλι λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μεθυσμένος από τη νίκη» της σύλληψης του Μαδούρο και ότι ενδέχεται να επαναλάβει το ίδιο λάθος στην Κούβα

Στρίμωγμα 11.04.26

Ο μόλις 23 ετών σχολιαστής Άνταμ Μόκλερ δεν άφησε πολλά περιθώρια στον έμπειρο συνομιλητή του μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές του CNN.

Συνέντευξη 11.04.26

Τι λέει για Αιγαίο, Ιράν και Κυπριακό ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας - «Οι αμοιβαίες επισκέψεις και οι θετικές δηλώσεις των ηγετών της Τουρκίας και της Ελλάδας αποτελούν αναγκαιότητα καλής γειτονίας»

