Η τελευταία στροφή της Euroleague: Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να μπει στην εξάδα
Τι αποτελέσματα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να αποφύγει τα play in και να τερματίσει στην πρώτη 6άδα της regular season της Euroleague.
Με την ολοκλήρωση της 37ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας, κάτι που σημαίνει πως αν τέλειωσε σήμερα η πρώτη φάση θα έπαιζε στα play in, για μια θέση στα playoff της διοργάνωσης.
Πλέον, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική προκειμένου να αποφύγει την… ψυχοφθόρα διαδικασία.
Τι θέλει ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στην 6άδα
Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να νικήσει την Εφές στο Telekom Center για την 38η και τελευταία αγωνιστική και παράλληλα η Ζαλγκίρις να ηττηθεί από την Παρί στη Λιθουανία. Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα έχει την ισοβαθμία με την ομάδα του Κάουνας, όντας μαζί στο 22-16 και θα την βάλει από «κάτω».
Επίσης, η ομάδα του Αταμάν μπορεί να βγει έκτη ανεξάρτητα και από το παιχνίδι της Ζαλγκίρις κόντρα στην Παρί. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει η Χάποελ Τελ Αβίβ να κάνει 2 ήττες στα παιχνίδια με Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μονακό, που έχει να δώσει ακόμη στη regular season.
Η βαθμολογία της Euroleague:
Το πρόγραμμα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45
Ζάλγκιρς – Παρί 17/4 στις 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30
Ντουμπάι – Βαλένθια 17/4 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30
