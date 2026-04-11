Η τελευταία στροφή της Euroleague: Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να μπει στην εξάδα

Με την ολοκλήρωση της 37ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας, κάτι που σημαίνει πως αν τέλειωσε σήμερα η πρώτη φάση θα έπαιζε στα play in, για μια θέση στα playoff της διοργάνωσης.

Πλέον, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική προκειμένου να αποφύγει την… ψυχοφθόρα διαδικασία.

Τι θέλει ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στην 6άδα

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να νικήσει την Εφές στο Telekom Center για την 38η και τελευταία αγωνιστική και παράλληλα η Ζαλγκίρις να ηττηθεί από την Παρί στη Λιθουανία. Σε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα έχει την ισοβαθμία με την ομάδα του Κάουνας, όντας μαζί στο 22-16 και θα την βάλει από «κάτω».

Επίσης, η ομάδα του Αταμάν μπορεί να βγει έκτη ανεξάρτητα και από το παιχνίδι της Ζαλγκίρις κόντρα στην Παρί. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει η Χάποελ Τελ Αβίβ να κάνει 2 ήττες στα παιχνίδια με Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μονακό, που έχει να δώσει ακόμη στη regular season.

Η βαθμολογία της Euroleague:

Το πρόγραμμα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Ζάλγκιρς – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Ντουμπάι – Βαλένθια 17/4 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30