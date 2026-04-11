Λες κι έχει βαλθεί να… αυτοκτονήσει η Άρσεναλ. Ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό οι «Κανονιέρηδες» έδειχναν ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο της Premier League, μετά και τη νέα οδυνηρή απώλεια από τη Μπόρνμουθ (ήττα με 2-1 εντός), τα πάντα είναι ανοιχτά, με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει μπει για τα καλά στο… κόλπο.

Έχουμε και λέμε. Πλέον ο ομάδα του Αρτέτα έχει 70 βαθμούς σε 32 παιχνίδια, την ώρα που εκείνη του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει 9 λιγότερους (61), αλλά με δύο ολόκληρα παιχνίδια λιγότερα.

Αρχικά την Κυριακή του Πάσχα (18:30) η Σίτι αντιμετωπίζει με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και αν φύγει νικήτρια θα «κόψει» τη διαφορά κατά τρεις βαθμούς, μειώνοντας στους 6 από την Άρσεναλ. Οπως αναφέρουμε και πιο πάνω οι πρωταθλητές έχει ένα ακόμη παιχνίδι, το εξ αναβολής με Κρίσταλ Πάλας για την 31η αγωνιστική, το οποίο δεν έχει οριστεί ακόμη.

Πέρα από τα παραπάνω πολλά για τον τίτλο της Premier League θα κριθούν από το αποτέλεσμα του μεταξύ τους ντέρμπι , το οποίο θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 19 Απριλίου στο Μάνστεστερ και στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Σίτι.

Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, η απάντηση στο ερώτημα αν μπορεί να χάσει η Άρσεναλ το πρωτάθλημα είναι φυσικά μπορεί!. Πολλά θα κριθούν την Κυριακή 19 Απριλίου στο Μάνστεστερ και στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Σίτι.

Μην ξεχνάμε πως η ομάδα του Λονδίνου θα έχει να διαχειριστεί και το ψυχολογικό βάρος της απώλειας κι άλλων τίτλων μέσα στη σεζόν. Πριν από λίγο καιρό οι «κανονιέρηδες» βρίσκονταν μέσα στο παιχνίδι διεκδίκησης τεσσάρων τίτλων, ωστόσο, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ηττήθηκαν στον τελικό του League Cup από τη Σίτι, αποκλείστηκαν στο Κύπελλο από την Σαουθάμπτον κι έτσι τους… απέμειναν… δύο. Πρωτάθλημα και Champions League.

Στο δεύτερο τουλάχιστον βρίσκεται κοντά στην τετράδα μετά το «διπλό» στην Πορτογαλία επί της Σπόρτινγκ με 1-0, στον πρώτο προημιτελικό, ενώ στη διοργάνωση που φαινόταν ότι θα έκανε περίπατο, στην Premier League, τα αναφέραμε αναλυτικά πιο πάνω.

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι στις εναπομείνασες αγωνιστικές



32η αγωνιστική: Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (12/4)

33η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (19/04 )

34η αγωνιστική: Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι (22/04)

35η αγωνιστική: Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (04/05)

36η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ (09/05)

37η αγωνιστική: Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι (17/05)

38η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα (24/05 )

*31η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας

Και το πρόγραμμα της Άρσεναλ ως το τέλος



33η αγωνιστική: Mάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (19/04)

34η αγωνιστική: Άρσεναλ-Νιούκαστλ (25/04)

35η αγωνιστική: Άρσεναλ-Φούλαμ (02/05)

36η αγωνιστική: Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ (10/05)

37η αγωνιστική: Άρσεναλ-Μπέρνλι (17/05)

38η αγωνιστική: Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ (24/05)

Η βαθμολογία της Premier League