11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»
Euroleague 11 Απριλίου 2026, 09:32

«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»

Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά και στο εξωτερικό αναφέρονται στο συμβόλαιο του, αλλά και στις πολλές επιλογές που έχει στο «5» ο Μπαρτζώκας.

Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε στη δράση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί στους τελικούς της περασμένης σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν έτοιμος εδώ και καιρό, είχε δηλωθεί στην Euroleague και έκανε την πρώτη του εμφάνιση για φέτος κόντρα στη Χάποελ στη Σόφια, έχοντας μάλιστα και πολύ θετικό πρόσημο με αποτέλεσμα να αποθεωθεί και από τον κόσμο και από τους συμπαίκτες του.

Στη μεγάλη σημασία που είχε η επιστροφή του Μουστάφα Φαλ απέναντι στη Χάποελ στάθηκε ο Ντονάτας Ουρμπόνας στο Urbonus podcast του BasketNews, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν αφορούσε μόνο το αγωνιστικό κομμάτι για τον Ολυμπιακό, αλλά και το ίδιο το μέλλον του Γάλλου σέντερ.

Τι είπε ο Ουρμπόνας για την επιστροφή του Μουστάφα Φαλ

«Ήταν καταπληκτικός. Είχε να παίξει σε παιχνίδι της EuroLeague για 319 ημέρες, αυτή ήταν η πρώτη του συμμετοχή στη σεζόν και ήταν φανταστικός», ανέφερε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, δίνοντας το στίγμα για το πόσο εντυπωσιακή θεώρησε την επιστροφή του Φαλ.

Ο Ουρμπόνας στάθηκε ιδιαίτερα στην επιρροή που είχε ο ψηλός του Ολυμπιακού και στις δύο πλευρές του παρκέ. «Ειδικά στην επίθεση, με τα επιθετικά ριμπάουντ που έδινε στους συμπαίκτες του και εκείνοι τα μετέτρεπαν σε πόντους, αλλά και με τις τάπες του. Υπήρξε ένα διάστημα που είχε μια τάπα, ένα επιθετικό ριμπάουντ και μια εξαιρετική ασίστ σε συμπαίκτη του που έκοβε στη ρακέτα», είπε.

Στη συνέχεια, όμως, πήγε την κουβέντα ένα βήμα παρακάτω, συνδέοντας άμεσα την εμφάνιση του Φαλ με τις αποφάσεις που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός ενόψει καλοκαιριού. «Αυτή η εμφάνιση είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και για τον ίδιο, καθώς ο Ολυμπιακός έχει την επιλογή να βγει από το συμβόλαιό του μετά το τέλος της σεζόν», τόνισε.

Ο Ουρμπόνας εξήγησε μάλιστα γιατί η παραμονή του έμπειρου σέντερ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα του ρόστερ. «Ο Φαλ είναι 34 ετών και ο Ολυμπιακός έχει ήδη τους Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ με εγγυημένα συμβόλαια. Οπότε η παραμονή του δεν είναι δεδομένη», σημείωσε.

Κλείνοντας, πάντως, ξεκαθάρισε ότι εμφανίσεις σαν αυτή απέναντι στη Χάποελ μόνο αδιάφορες δεν μπορούν να περάσουν. «Με τέτοιες εμφανίσεις είναι δύσκολο να τον αγνοήσεις και να μην του ανανεώσεις το συμβόλαιο», κατέληξε.

Η επιστροφή του Φαλ, ο οποίος αγωνίστηκε για 12:03 κόντρα στην ισραηλινή ομάδα, έχοντας 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ, 4 ασίστ και 1 κερδισμένο φάουλ, δεν άνοιξε μόνο μια συζήτηση για το τι μπορεί να προσφέρει αγωνιστικά στον Ολυμπιακό στο φινάλε της σεζόν, αλλά και για το αν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του στο λιμάνι.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Deals και asset management φέρνουν νέα ισορροπία 

Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία

Αθλητική Ροή
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.

Euroleague 11.04.26

Μπάσκετ 10.04.26

Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Μπάσκετ 10.04.26

Η Μονακό των οκτώ παικτών και με τους Τζέιμς, Οκόμπο να έχουν από 16π. έκαστος άντεξε και πήρε τη νίκη σπουδαία νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 93-86, κλειδώνοντας θέση στα πλέι ιν της Euroleague.

Euroleague 10.04.26

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Euroleague 10.04.26

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στα play off της Euroleague - Τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Αταμάν.

Euroleague 10.04.26

Το Figure8ht έβγαλε τις πιθανότητες για τα ζευγάρια των play offs της Euroleague 1,5 αγωνιστική πριν το τέλος της regular season – Τι λένε τα νούμερα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ντέρμπι «αιωνίων»…

Euroleague 10.04.26

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Χάποελ, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια και μια αγωνιστική πριν το φινάλε είναι αυξημένες οι πιθανότητες για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs.

Euroleague 10.04.26

Η ατάκα του Εργκίν Αταμάν για τους... Λος Άντζελες Λέικερς μόνο ως κοπλιμέντο δεν έγινε αποδεκτή από τον Πέδρο Μαρτίνεθ μετά την εμφατική νίκη της Βαλένθια επί Παναθηναϊκού.

Euroleague 10.04.26

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε χαρούμενο τον μικρό του φίλου, καθώς χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε με τον νεαρό φίλαθλο, που ταξίδεψε από την Άρτα στη Σόφια για το παιχνίδι με τη Χάποελ.

Κόσμος 11.04.26

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές από το Ιράν

Ελλάδα 11.04.26

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα», έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού

Άλλα Αθλήματα 11.04.26

Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.

NASA 11.04.26

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Βιβλική αφήγηση 11.04.26

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Κόσμος 11.04.26

Η αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και και θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός

Λατινική Αμερική 11.04.26

Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, κόρη του διαβόητου άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, φαίνεται να προηγείται ανάμεσα στους 35 υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του Περού

Διεθνής έρευνα 11.04.26

Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους και από τα χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας στην Ευρώπη. Τι δείχνει η νέα έρευνα της Gallup για το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό.

Παγκόσμια αγωνία 11.04.26

Ξεκινούν σήμερα στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μπάσκετ 11.04.26

Ο Τζόελ Εμπίντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε σκωληκοειδεκτομή στο Χιούστον, ωστόσο οι Σίξερς δεν έχουν διευκρινίσει το πότε ο θηριώδης σέντερα θα είναι διαθέσιμος και πάλι να αγωνιστεί.

Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Τα αδιέξοδα και τα... μαζέματα στις γραμμές άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πρωθυπουργική δήλωση περί «ασυμβίβαστου», μέχρι τη διαχείριση την εμπλεκόμενων προσώπων και την επιλογή της στοχοποίησης και της εξαπόλυσης επιθέσεων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Πάσχα 11.04.26

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

