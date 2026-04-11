Η εξομολόγηση του Νεϊμάρ για το Μουντιάλ του 2022: «Ήταν σαν να είχα πεθάνει…»
Ο Νεϊμάρ θυμήθηκε τον οδυνηρό αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Κροατία στο Μουντιάλ του 2022, χρησιμοποιώντας μια χαρακτηριστική και φορτισμένη παρομοίωση.
Ο Νεϊμάρ αναφέρθηκε στον αποκλεισμό της Εθνική Βραζιλίας από την Κροατία στο Μουντιάλ του 2022, περιγράφοντας τα συναισθήματά του με έναν ιδιαίτερα έντονο τρόπο.
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ παρομοίασε εκείνη τη στιγμή με… «κηδεία», δείχνοντας πόσο βαθιά τον επηρέασε ο αποκλεισμός στα πέναλτι στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Νεϊμάρ:
«Μετά τον αγώνα με την Κροατία, ένιωσα σαν να είχα πεθάνει. Πήγαμε στο ξενοδοχείο μετά τον αγώνα… Αδερφέ, ένιωσα σαν να τελείωσε ο κόσμος. Είδα τα μέλη της οικογένειάς μου να περνούν ένα προς ένα. Ήταν σαν το »Waling Dead».
Περνούσαν από δίπλα μου, εντελώς σοβαροί, κοιτάζοντάς με σαν: «Τι διάολο;» Ήταν τρελό.» .Σου ορκίζομαι ότι είδα την κηδεία μου, ορκίζομαι στον Θεό. Καθόμουν στο δωμάτιο και η οικογένεια άρχισε να φτάνει, όλοι με πρησμένα μάτια. Ήρθαν να με χαιρετήσουν και δεν είπαν λέξη.
Καθόμουν εκεί, έμεινα έτσι για περίπου πέντε λεπτά, χωρίς κανείς να λέει τίποτα, όλοι γύρω μου, απλώς με κοιτούσαν, και σκέφτηκα: «Νιώθω σαν να είμαι μέσα σε ένα φέρετρο».
Με κοίταξαν σαν: «Γαμώτο, τι ζωή είχε. Ήταν καλός άνθρωπος». Μετά από αυτό έφυγα, δεν τα πήγαινα καλά, πήγα να μιλήσω στον Μαρκίνιος και ούτε αυτός ήθελε να δει κανέναν. Ήταν ένα απαίσιο συναίσθημα».
