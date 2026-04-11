Γιανάι: «Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχασε πέντε κιλά λόγω της κοπέλας του»
Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Βασίλιε Μίσιτς έχασε πέντε κιλά από τότε που η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει. Μάλιστα ένιωσε την ανάγκη να την ευχαριστήσει.
Σε μία αποκάλυψη για την… αποτελεσματική δίαιτα που εφάρμοσε ο Βασίλιε ΜίΤσιτς, προχώρησε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι.
Συγκεκριμένα, ο Γιανάι αποκάλυψε ότι ο Σέρβος σούπερ σταρ έχασε πέντε κιλά, χάρη στην κοπέλα του η οποία του μαγειρεύει και φροντίζει να διατηρείται σε φόρμα, ενώ με έντονη σαρκαστική διάθεση ευχήθηκε στο ζευγάρι να ακολουθήσουν σύντομα οι αρραβώνες.
Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας μίλησε φυσικά και για την αγωνιστική κατάσταση του Μίτσιτς, εκφράζοντας παράλληλα τον σεβασμό που τρέφει ως προς το πρόσωπο του παίκτη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γιανάι για τον Μίσιτς
«Ο Μίτσιτς είναι μια σπουδαία προσωπικότητα και ένας σπουδαίος παίκτης, ένας από τους παίκτες που σέβομαι περισσότερο. Όταν τον υπέγραψα, ήξερα ότι του έδινα το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ευρώπη, ήταν ο τρόπος μου να δείξω την εκτίμησή μου για αυτό που είναι, αλλά και μια προσδοκία ότι θα συμβάλει σημαντικά στην ομάδα. Μίλησα με τον ατζέντη του και ευθυγραμμιστήκαμε ως προς τις προσδοκίες, ήταν σαφές ότι δεν θα βρισκόταν αμέσως στο προηγούμενο επίπεδό του και ότι θα χρειαζόταν μερικούς μήνες.
Νομίζω ότι τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε τον Μίτσιτς που περιμέναμε. Μπορώ να σας πω κάτι ενδιαφέρον. Η κοπέλα του άρχισε να του μαγειρεύει και από τότε έχει χάσει πέντε κιλά και δείχνει πολύ καλύτερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στην κυρία Μίτσιτς. Ελπίζω σύντομα να έρθει και ένας αρραβώνας».
