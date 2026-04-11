Euroleague: Ποιος από τους δύο θα ήθελε περισσότερo playoffs «αιωνίων»; (vids)

Ακριβώς 12,4% μια στροφή πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Η απάντηση του αλγόριθμου στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να δούμε στα playoffs της Euroleague Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός».

Δεν είναι το επικρατέστερο -ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό κατά 23,1% και ο Παναθηναϊκός τη Ρεάλ κατά 16,4%-. Δεν είναι όμως πλέον και κάποιο σενάριο μακρινό. Μπορεί να συμβεί. Και ομολογουμένως να μας προσφέρει μια best of 5 που θα μνημονεύεται ως η χαρακτηριστικότερη σύγκρουση της γενιάς της.

Πριν από τριάντα χρόνια ήταν οι ερυθρόλευκοι ημιτελικοί στα final 4 του Τελ Αβίβ (1994) και της Σαραγόσα (1995), όταν είχαμε τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης αλλά τον τίτλο τον έπαιρνε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Το 2009 στο Βερολίνο ήταν ο επόμενος σταθμός και οι Πράσινοι επικράτησαν με ένα καλάθι. Εάν και εφόσον αυτό που θα προκύψει τώρα θα εκπροσωπεί μια άλλη εποχή αφθονίας.

Θα έλεγε βεβαίως κάθε ψύχραιμος παρατηρητής ότι από τα δύο μεγάλα φαβορί θα περίμενε κανείς ζευγάρι τελικού και όχι προημιτελικού. Ότι δεν το λες τέλος πάντων και αναβάθμιση. Καμιά φορά όμως ισχύει πως «αν δεν έχεις αυτό που αγαπάς, αγάπα αυτό που έχεις». Και αν συμβεί θα έχει ενδιαφέρον η διαπίστωση για το ποιος το αγάπησε περισσότερο.

Ο Ολυμπιακός είναι στο Νο 1 του ranking. H καλύτερη ομάδα της Euroleague έχοντας όλα εκείνα τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά στην κανονική διάρκεια. Μια ιδιαίτερη συνέπεια. Μεγάλο ρόστερ που δεν τον άφησε ποτέ από λύσεις. Και βέβαια το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα. Νικώντας το Μιλάνο θα παραμείνει στο Νο1 ενώ με ήττα και νίκη της Βαλένθια στο Σεράγεβο επί του Ντουμπάι πέφτει στο Νο 2

Αντικειμενικά δεν του αξίζει ο… Παναθηναϊκός σε αυτή την κατάταξη. Η λογική λέει ότι θα πρέπει να έχει απέναντι του έναν πιο βατό αντίπαλο. Από την άλλη όμως, σε 5 αγώνες οι Ερυθρόλευκοι μοιάζουν άτρωτοι. Προ διετίας πέταξαν έξω τη Μπαρτσελόνα με μειονέκτημα. To 2022 ήταν η Μονακό (3-2), το 2023 η Φενέρ (3-2) και πέρσι η Ρεάλ (3-1). Δεν θες να μπλέξεις μαζί τους σε ένα 10ήμερο δίχως ανάσα.

Υπάρχει όμως κάτι ακόμη σε αυτή την ιστορία αιωνίων. Στα 90s οι Πειραιώτες ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορήθηκαν ως «ηττοπαθείς». Οι δύο χαμένοι τελικοί στη σειρά από Μπανταλόνα και Ρεάλ και η αμέσως επόμενη σεζόν όπου ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο στο Παρίσι κόντρα στη Μπαρτσελόνα δημιουργήσαν μια παράξενη ισορροπία. Και ουσιαστικά ήταν ο λόγος της απομάκρυνσης του Γιάννη Ιωαννίδη: 73-38 κέρδισε τον τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό το ΄96 ο «Ξανθός». Ήταν ήδη παρελθόν πριν ανοίξει η σειρά όπως αποκάλυψε αργότερα η αλληλογραφία του με τον Σωκράτη Κόκκαλη.

Πως πέταξαν από πάνω τους οι Ερυθρόλευκοι αυτή την ετικέτα; Με τον θρίαμβο του ΄97 στη Ρώμη. Αυτό που θυμούνται λίγοι όμως είναι πως έφτασαν ως εκεί. Στην φάση των ομίλων ήταν 5ος στο γκρουπ του πίσω από τη Μπολόνια (Τιμσίστεμ) την Εστουδιάντες, τη Τσιμπόνα και την Άλμπα. Μια χρονιά που έμοιαζε χαμένη. Ως ότου προέκυψε η δύσκολη πρόκριση (με μειονέκτημα) επί της Παρτιζάν στους «16» και ο πρώτος προημιτελικός της ιστορίας με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό: Ξανά με μειονέκτημα. Μια υπερηχητική εμφάνιση στο ΟΑΚΑ όμως (69-49) και το δίδυμο Γιώργος Σιγάλας (12π) και Μίλαν Τόμιτς (17π) στο ΣΕΦ έκαναν τη δουλειά.

Ο Ολυμπιακός το 1997 στη Ρώμη πήρε τη… μισή Euroleague. Την άλλη μισή την κρατούσε στην αγκαλιά του πριν καν πάρει το αεροπλάνο. Η πρόκριση επί του Παναθηναϊκού είχε σπάσει τη κατάρα. Αν θα μπορούσε να σπάσει και την τρέχουσα στον δρόμο για το ΟΑΚΑ; Μοιάζει ιδανικό από μεγάλος φιλοξενούμενος να γίνει ο πραγματικός οικοδεσπότης στο glass floor.

Μια τέτοια πρόκριση θα τον απελευθερώσει. Φυσικά όλο αυτά διαβάζεται και ανάποδα. Ο Παναθηναϊκός για να παίξει με τον αιώνιο θα πρέπει να τερματίσει 7ος ή 8ος και αυτή η κατάταξη από μόνη της μαρτυρά την ιστορία του ακριβότερου ρόστερ της Ευρώπης. Μιας ομάδας που φτιάχτηκε για να το σηκώσει στο ΟΑΚΑ, αλλά που ως εδώ δεν αξίζει να βρεθεί στο ΟΑΚΑ ούτε με… εισιτήριο.

Θα ήταν καλύτερα για την ομάδα του Αταμάν -πάντα με μειονέκτημα- να παίξει με τη Ρεάλ που έχει ως εδώ την ισχυρότερη έδρα της διοργάνωσης (17-1) ή με την Βαλένθια που έχασε μέσα-έξω και μάλιστα με σχετική άνεση; Είναι καλύτερο για εκείνη να αντιμετωπίσει τη Φενέρ του Σάρας; Αν η σύγκριση είναι αμιγώς μπάσκετ δηλαδή από τη μια η δυναμική του Ολυμπιακού και από την άλλη οι… άλλοι, μπορεί. Μια παρτίδα αιωνίων στη Euroleague όμως δεν έχει μόνο αθλητικά χαρακτηριστικά. Είναι κανονικός πόλεμος δύο κόσμων.

Με ένταση μέσα και έξω από το παρκέ. Με εκείνη τη σήμα κατατεθέν τοξικότητα. Μια ολοκληρωμένη διαδικασία «εξόντωσης». Σωματική και πνευματική. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα με περισσότερες πιθανότητες να αποκλείσει τον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό με βάση την κατάταξη. Και φυσικά δεν υπάρχει άλλη ομάδα με περισσότερες πιθανότητες να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό.

Αν δεν βρεθούν στους «οκτώ» της Euroleague; Οι Ερυθρόλευκοι θα είναι στο f4 και θα περιμένουμε να δούμε αν θα εκπληρώσει την προφητεία και ο μεγάλος τους αντίπαλος. Μπορεί τελικά για μια ακόμη σεζόν να είναι και οι δύο εκεί. Μόνο που δεν θα έχουν περάσει εκείνο το «κάτι» που μπορεί να αλλάξει το σενάριο. Αν είναι καλό αυτό γιατρέ μου; Υπομονή και ο χρόνος περνά γρήγορα