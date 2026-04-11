Διαμαρτυρία-έπος από τους οπαδούς της Γκλάντμπαχ: «Να μην αγοράσει κανείς λουκάνικα και μπύρες»

Τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο βρήκαν να διαμαρτυρηθούν οι οπαδοί της Γκλάντμπαχ, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στο γήπεδο Red Bull Arena, έδρα της Λειψίας (16:30 ώρα Ελλάδας η σέντρα), στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Συγκεκριμένα, οι 4.735 οπαδοί που θα βρεθούν στο πέταλο των φιλοξενούμενων πήραν την απόφαση να πλήξουν οικονομικά την αντίπαλό τους με το να μην αγοράσουν φαγητό ή ποτά εντός γηπέδου! Επί της ουσίας μιλάμε για μπύρες και λουκάνικα, εδέσματα που αποτελούν… ιεροτελεστία για κάθε Γερμανό φίλαθλο όταν πηγαίνει να παρακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Κι αν κανείς αναρωτηθεί ποιος είναι ο λόγος που οι οπαδοί της Γκλάντμπαχ μποϊκοτάρουν τις καντίνες της Λειψίας η απάντηση είναι η εξής: Εδώ και αρκετά χρόνια διαφωνούν με τη φιλοσοφία της συγκεκριμένης ομάδας θεωρώντας πως δε συμβαδίζει με τις παραδοσιακές αξίες του δικού τους κλαμπ. Έτσι μέσα από αυτή την σπάνια κίνηση στόχος τους ήταν να προκαλέσουν οικονομική ζημιά στους γηπεδούχους και να ακουστούν στο ποδοσφαιρόφιλο κοινή της Γερμανίας και όχι μόνο.

Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από το επίσημο κλαμπ φιλάθλων, το οποίο κάλεσε τους οπαδούς να καταναλώσουν τα φαγητά και τα ποτά που επιθυμούν εκτός γηπέδου, ώστε έτσι να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τα έσοδα της Λειψίας.

Χαρακτηριστική η ανακοίνωσή τους μέσω της οποίας ανέφεραν: «Για μία φορά, χωρίς μπύρα και λουκάνικα στο γήπεδο. Κάθε ευρώ που πηγαίνει άμεσα ή έμμεσα στη Λειψία είναι αντιπαραγωγικό. Σας παρακαλούμε να αποφύγετε την αγορά φαγητού και ποτών μέσα στο γήπεδο».

Τέλος να αναφέρουμε πως οι οπαδοί της Γκλάντμπαχ έχουν και στο παρελθόν επιλέξει παρόμοιους ευφάνταστους τρόπους διαμαρτυρας. Οπως για παράδειγμα η χρήση χιλιάδων σφυριχτρών, ωστόσο η απαγόρευσή τους σε επόμενα παιχνίδια, τους οδήγησαν να σκαρφιστούν άλλους τρόπους διαμαρτυρίας όπως το μποϊκοτάζ σε… λουκάνικα και οι μπύρες!