Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ 2-2: Ματσάρα χωρίς νικητή

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Άουγκσμπουργκ και τη Χόφενχαϊμ, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες (2-2) στη ματσάρα της 29ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Παρόλο που η Χόφενχαϊμ βρέθηκε να χάνει με 0-2, έκανε σπουδαία ανατροπή, ισοφάρισε και «τσίμπησε» τον βαθμό της ισοπαλίας.

Μετά το σημερινό αποτέλεσμα, η Χόφενχαϊμ φιγουράρει στην 5η θέση της βαθμολογίας με 51 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Γιαννούλη είναι 10 με 33 βαθμούς.

Η ματσάρα και η ανατροπή της Χόφενχαϊμ από το 0-2

Η Άουγκσμπουργκ προηγήθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης χάρη σε γκολ των Κλοντ Μόρις και Γκρέγκοριτς.

Ωστόσο, η Χόφενχαϊμ δεν πτοήθηκε και μείωσε με κεφαλιά του Χράνατς στο 35′, ενώ ο Τραορέ ισοφάρισε σε 2-2 στο 42′.

Στο 85′ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο μοιραίος Κλοντ-Μόρις εκτέλεσε άστοχα και παρέμεινε το τελικό 2-2.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης αγωνίστηκε σε όλο το ματς για τους γηπεδούχους.

ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ: Ντάμεν, Τσέσιγκερ, Γκουβελέβ(64’ Γιάκιτς), Αρτούρ, Ρίεντερ, Γιαννούλης, Φελχάουερ, Βολφ, Καντέ, Γκρέγκοριτς(64’ Ριμπέιρο).

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ: Μπάουμαν, Καμπάκ, Χαϊντάρι(68’ Μπερνάρντο), Χράνατς, Κουφάλ, Τουρέ, Πρόμελ, Αβντουλάχου, Κράμαριτς(73’ Πρας), Ασλάνι.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:

Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ 2-2

11/4 16:30 Χάιντενχαϊμ – Ουνιόν

11/4 16:30 Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν

11/4 16:30 Λειψία – Γκλάντμπαχ

11/4 16:30 Βόλφσμπουργκ – Άιντραχτ

11/4 19:30 Ζανκτ Πάουλι – Μπάγερν

12/4 16:30 Κολωνία – Βέρντερ

12/4 18:30 Στουτγκάρδη – Αμβούργο

12/4 20:30 Μάιντς – Φράιμπουργκ