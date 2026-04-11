Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ

Χρόνο για κυβερνητική ανασύνταξη ελπίζει ότι θα βρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις ημέρες του Πάσχα, σε μια στιγμή που το μέγαρο Μαξίμου βυθίζεται στη δίνη των δικογραφιών (της ευρωπαϊκής εισαγγελίας) και των σκανδάλων (όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές) και που οι κινήσεις που επιλέγει, στην προσπάθειά του να ξεκολλήσει την κυβερνητική πλάτη από τον τοίχο, λειτουργούν ως μπούμερανγκ.

Και πρώτα απ’ όλα η επιλογή του πρωθυπουργού να προχωρήσει στην περιβόητη δήλωση περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή» -την οποία επιχείρησε να παρουσιάσει ως «θεσμική τομή» με καταφανή στόχευση την αλλαγή της ατζέντας- όχι μόνο ήρθε να ενισχύσει τις καταγγελίες όσων καταλογίζουν στο Μαξίμου ότι μετατρέπει τους θεσμούς σε εργαλείο για την επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων, αλλά ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων ακόμα και στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Σκληρή κριτική

Όπως έχει γράψει το in, είναι πολλοί οι «γαλάζιοι» βουλευτές που σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ασκούν σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής περί «αντικατάστασης του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο» και με την κριτική αυτή να μιλά, μεταξύ άλλων, για μια πρόταση «μουσικών καρεκλών» που στερείται οποιασδήποτε σοβαρότητας απέναντι στους θεσμούς και στο Πολίτευμα.

Μάλιστα η σφοδρή αυτή εσωκομματική κριτική που διατυπώνεται εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, σε έναν βαθμό βγήκε και δημόσια, με τον «γαλάζιο» βουλευτή Γιώργο Βλάχο να εκφράζει ανοιχτά τη διαφωνία του με την πρωθυπουργική πρόταση, για την οποία ρωτήθηκε (Αντ1) πώς την ακούει και απάντησε ευθέως: «Αρνητικά».

Για να προσθέσει ότι «στην Ανατολική Αττική εκλεγόμαστε πέντε βουλευτές. Και γίνεται υπουργός ο δεύτερος και ο τέταρτος. Και αντικαθίστανται από τον έκτο και τον έβδομο. Οι δύο που γίνανε υπουργοί θα ασκούν υψηλή πολιτική; -γιατί αυτοί ασκούν εξουσία δεν ασκεί ο βουλευτής- και οι βουλευτές θα τρέχουν να εξηγούν την πολιτική των υπουργών στον κόσμο. Και όταν θα έρθουν οι εκλογές θα ξαναεμφανιστούν και θα ξανα-είναι υποψήφιοι. Δε γίνεται. είναι άνισος αγώνας».

Αλλά ακόμα και ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος παραιτήθηκε, καθώς βρίσκεται μεταξύ των εμπλεκομένων στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, άφησε σαφείς αιχμές για την πρόταση του Κυρ. Μητσοτάκη, δηλώνοντας (ΣΚΑΪ) ότι «εάν θέλουμε βουλευτές που είναι φιμωμένοι, που δεν μιλάνε και απλά είναι διακοσμητικοί ή διεκπεραιώνουν έναν ρόλο επειδή τυχαίνει να τους ψηφίζουν οι συμπολίτες τους, τότε μιλάμε για μια τελείως διαφορετική δημοκρατία».

Τα μαζεύει

Μπροστά σε όλα αυτά, το μέγαρο Μαξίμου υποχρεώθηκε να τα μαζέψει με την πρόταση του πρωθυπουργού για το «ασυμβίβαστο», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να προχωρά σε συνεχείς δηλώσεις, λέγοντας πως «ούτε απόφαση είναι, ούτε είναι κάτι το οποίο θα γίνει “όπως και να ‘χει”» και πως «ούτως ή άλλως, όπως εξήγησα την ίδια μέρα, είναι κάτι που για να γίνει, εφόσον τελικά προχωρήσει, θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπει το Σύνταγμα για να αλλάξει το οτιδήποτε σε επίπεδο συνταγματικό» (ΣΚΑΪ, 100,3, 8.4.2026).

Μάλιστα, σε αυτήν την προσπάθεια του Μαξίμου να τα μαζέψει, ακόμα και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έφτασε να δηλώσει για την πρόταση του πρωθυπουργού ότι «εγώ δεν σας λέω από πριν ότι ενθουσιάζομαι με την πρόταση αυτή, ούτε όμως ότι είμαι αρνητικός. Την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον» (ERTnews, 7.4.2026).

Καυτή πατάτα

To δεύτερο θέμα, το οποίο αναδείχτηκε σε καυτή πατάτα για το μέγαρο Μαξίμου, είναι βέβαια αυτό της άρσης των ασυλιών των εμπλεκόμενων βουλευτών στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως έχει γράψει το in, η κυβέρνηση αποφάσισε να συναινέσει σε όλες τις άρσεις ασυλίας και να δηλώσει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία «έχει μία αρχή να γίνονται δεκτά τα αιτήματα άρσης ασυλίας», καθώς ζυγίστηκε ότι οποιαδήποτε άρνησή της θα έστελνε το μήνυμα ότι επιλέγει να αφήσει σκιές στην υπόθεση.

Αυτό, όμως που το Μαξίμου δεν είχε υπολογίσει είναι ότι με την απόφασή του αυτή και με τους χειρισμούς του σε σχέση με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, θα προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση, γκρίνια και οργή και πάλι εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Με αποτέλεσμα «γαλάζιοι» βουλευτές να αισθάνονται ότι έχουν βρεθεί στη δύσκολη θέση να πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας όλων των εμπλεκομένων στις δικογραφίες, ακόμα και αν δεν θεωρούν ότι είναι όλες ίδιες περιπτώσεις και να κατηγορούν το Μαξίμου και τους στενούς πρωθυπουργικούς συνεργάτες για τσουβάλιασμα των ελεγχόμενων προσώπων.

Κατευνασμός

Εξ ου και το Μαξίμου, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις εσωκομματικές αντιδράσεις, έσπευσε να πει ότι «δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας» και ότι στις ψηφοφορίες για άρση ασυλίας «ψηφίζουν οι βουλευτές κατά συνείδηση».

Στοχοποίηση

Από εκεί και πέρα, μπροστά στην ασφυκτική πίεση που αισθάνεται, η κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μη διστάζει να στοχοποιεί και να εξαπολύει ευθείες επιθέσεις ακόμα και στην ίδια την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Το ίδιο το Μαξίμου το κάνει πιο μαζεμένα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι «αυτά τα οποία διαρρέονταν, έχουν μεγάλη απόσταση σε πολλές περιπτώσεις από αυτά τα οποία βλέπουμε».

Ευθείες επιθέσεις

Τον ρόλο των μετωπικών επιθέσεων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία έχει, για άλλη μια φορά, αναλάβει, ως «λαγός» του Μαξίμου, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος έχει φτάσει στο σημείο να την κατηγορεί ότι… παίζει «πολιτικά παιχνίδια» και να υποστηρίζει ότι «οι φάκελοι που έχουν έρθει στη Βουλή και για τους οποίους σήμερα γίνεται συζήτηση περί δεοντολογίας, είναι ανοησίες. Είναι ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τις έστειλε» και πως «εάν οι εκπρόσωποι αυτού του θεσμού (σ.σ. της ευρωπαϊκής εισαγγελίας) αντί να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι να πολεμούν την απάτη, κάνουν πολιτικά παιχνίδια, τότε όχι δεν είναι άξιοι του θεσμού, αλλά θα πάρουν στο λαιμό τους και τον ίδιο τον θεσμό» (ΣΚΑΪ 100.3).

Από κοντά και ο έτερος προερχόμενος από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ, Θάνος Πλεύρης, να δηλώνει (ΣΚΑΪ) ότι «δεν ξερω αν παίζεται πολιτικό παιχνίδι, αλλά σίγουρα είναι προβληματική η επιλογή της ευρωπαίας εισαγγελέα, σε μια υπόθεση που την έχει στο σύνολό της, να επιλέγει να τη στέλνει τμηματικά» και πως «εύλογα κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι αντί να δούμε μια υπόθεση συνολικά και να έρθει, γίνεται μια επιλογή τμηματική ώστε να παράγει πολιτικά δεδομένα».

Υπόλογη

Αλλά βέβαια αυτή η επιλογή φέρνει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με την κατηγορία της αντιθεσμικής συμπεριφοράς, καθώς και ότι αντιμετωπίζει τη Δικαιοσύνη α λα καρτ. Ότι μπορεί δηλαδή από τη μία να οχυρώνεται πίσω από την εισαγγελική διάταξη του Αρείου Πάγου που δεν είδε κρατική εμπλοκή στις υποκλοπές και που αποδείχτηκε διάτρητη μετά τη σχετική δικαστική απόφαση, αλλά ότι μπορεί ταυτόχρονα από την άλλη και να εξαπολύει επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία εμπλέκονται τα στελέχη της.

Και βέβαια με τη στάση της αυτή, η κυβέρνηση ενισχύει και όσα προσφάτως της καταλόγισε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος στην τελευταία του ομιλία στη Βουλή σημείωσε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψε από την Ευρώπη. Είναι η Ευρωπαία εισαγγελέας που ερεύνησε και διαπιστώνει το σκάνδαλο. Και δεν μπορεί να «είμαστε Ευρώπη» αλά καρτ! Ή «είμαστε Ευρώπη» σε όλα και για όλους ή δεν είμαστε».