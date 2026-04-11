Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου
«Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο φως και την αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο», τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Σωκράτης Φάμελλος
- Αναδρομικά: Ποιες εκκρεμότητες κλείνει ο ΕΦΚΑ
- «Βροχή» από μπότηδες στην Κέρκυρα - Πύλινο κανάτι έπεσε στο κεφάλι γυναίκας
- Μυστήριο στην Θεσσαλονίκη: Σορός 64χρονου εντοπίστηκε σε ρεματιά στην Ευκαρπία
- Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
«Η Ανάσταση, σύμβολο της ζωής, μας δείχνει και την πρώτη προτεραιότητα: Τον δρόμο της ειρήνης», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στο πασχαλινό του μήνυμα και προσθέτει πως «σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από τον πόλεμο, τη φτώχεια, την προσφυγιά, η ειρήνη είναι το πρώτο μας μέλημα».
Ο κ. Φάμελλος επισημαίνει ότι «το φως της Ανάστασης μας δείχνει και τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε. Μια κοινωνία δικαίου, με λιγότερες ανισότητες. Με Δικαιοσύνη, με ισχυρή Δημοκρατία και ισχυρή Πολιτεία, που μεριμνά για όλες και όλους, με ισότητα και αξιοπρέπεια».
Το μήνυμα του Σωκράτη Φάμελλου για το Πάσχα:
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα! Σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
Μέρες γιορτινές γεμάτες Αγάπη, Ελπίδα, Φως.
Μέρες χαρούμενες, που μας βρίσκουν μαζί με τους δικούς μας και μας θυμίζουν τη δύναμη που έχουμε όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, τη δύναμη της Αλληλεγγύης, τη δύναμη της κοινωνίας.
Η Ανάσταση, σύμβολο της ζωής, μας δείχνει και την πρώτη προτεραιότητα: Τον δρόμο της Ειρήνης.
Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από τον πόλεμο, τη φτώχεια, την προσφυγιά, η Ειρήνη είναι το πρώτο μας μέλημα.
Το φως της Ανάστασης μας δείχνει και τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε.
Μια κοινωνία δικαίου, με λιγότερες ανισότητες. Με Δικαιοσύνη, με ισχυρή Δημοκρατία και ισχυρή Πολιτεία, που μεριμνά για όλες και όλους, με ισότητα και αξιοπρέπεια.
Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο Φως και την Αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας.
Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο.
Χρόνια πολλά!
- Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
- Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
- Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
- Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
- Γιατί η Ανάσταση τρομοκράτησε τη Ρώμη;
- Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
- LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ
- LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ
