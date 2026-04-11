Σάββατο 11 Απριλίου 2026
11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης
Culture Live 11 Απριλίου 2026, 10:15

Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης

Ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης είχε συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις.

Πέθανε σε ηλικία 86 χρόνων ο Τάσος Ράμσης, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής 10 Απριλίου.

Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από ανάρτηση του στα social media, βυθίζοντας τον καλλιτεχνικό κόσμο σε θλίψη.

Ο ηθοποιός αφήνει πίσω του μία σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ο Σπύρος Μπιμπίλας, με λόγια συγκίνησης, αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του, αναφερόμενος στην πορεία και τη συμβολή του στον χώρο της υποκριτικής.

Η ανάρτηση για την είδηση του θανάτου

«Με πολύ μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Τάσου Ράμση του τόσο ωραίου ηθοποιού που ήταν πραγματικός εργάτης του θεάτρου αλλα άφησε και το αποτύπωμα του σε πολλές ταινίες και σειρές.

Στα 86 του άφησε πλούσιο έργο και θεατρικά έργα.

Συνεργάστηκα πολύ μαζί του τα πρώτα χρόνια σε σειρές και στον τομέα της μεταγλώττισης ηταν μια απο τις πιο χρήσιμες φωνές.

Η σύζυγος του μας πληροφόρησε ότι η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη μετα το Πάσχα.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε».

Τάσος Ράμσης: Η καλλιτεχνική διαδρομή του

Ο Τάσος Ράμσης γεννήθηκε στη Βέροια του νομού Ημαθίας το έτος 1940. Σπούδασε στην Ιταλία στη Σχολή του Σιάρωφ που ήταν μαθητής του Στανισλάβσκι.

Έχει συμμετάσχει στις ταινίες: Ραντεβού στον Αέρα, Αρπαγή, Πέτρινα Χρόνια (1980), Ελευθέριος Βενιζέλος 1910-1927(1980), Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο (1980), Η Δαιμονισμένη (1985), Ένα τανκς….στο κρεββάτι μου (1975), Στα δίχτυα του Τρόμου (1975), Ισιδώρα (1975). Επικίνδυνη Νύχτα (1974) και άλλες.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Deals και asset management φέρνουν νέα ισορροπία 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Deals και asset management φέρνουν νέα ισορροπία 

Vita.gr
Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Κόσμος
Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία

Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία

Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Son of Nobody 10.04.26

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο – Οι εκδηλώσεις
Culture Live 10.04.26

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι
Για καλό σκοπό 09.04.26

Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι για φιλανθρωπικό σκοπό

Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Ψευδώνυμα & περούκες 09.04.26

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε - «Βαρέθηκα τη μυστικότητα»

Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό
«Αστείος, ασεβής» 09.04.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό

«Είναι πολύ ευγενικός με τους συναδέλφους του», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»
Κόσμος 11.04.26

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές από το Ιράν

Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa
Ελλάδα 11.04.26

Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα», έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού

Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο

Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.

Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
NASA 11.04.26

Artemis II, η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος
Κόσμος 11.04.26

Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Η αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και και θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός

«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»
Euroleague 11.04.26

«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»

Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά και στο εξωτερικό αναφέρονται στο συμβόλαιο του, αλλά και στις πολλές επιλογές που έχει στο «5» ο Μπαρτζώκας.

Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ
Λατινική Αμερική 11.04.26

Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, κόρη του διαβόητου άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, φαίνεται να προηγείται ανάμεσα στους 35 υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του Περού

Έλληνες εργαζόμενοι: Αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης, βυθίζεται η ευημερία
Διεθνής έρευνα 11.04.26

Έλληνες εργαζόμενοι: Αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης, βυθίζεται η ευημερία

Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους και από τα χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας στην Ευρώπη. Τι δείχνει η νέα έρευνα της Gallup για το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό.

Αναβάλλονται για το απόγευμα οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, λένε ιρανικά ΜΜΕ – Έφτασε στο Πακιστάν η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ
Παγκόσμια αγωνία 11.04.26

Αναβάλλονται για το απόγευμα οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, λένε ιρανικά ΜΜΕ – Έφτασε στο Πακιστάν η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ

Ξεκινούν σήμερα στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πήρε εξιτήριο ο Τζοέλ Εμπίντ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε
Μπάσκετ 11.04.26

Πήρε εξιτήριο ο Τζοέλ Εμπίντ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε

Ο Τζόελ Εμπίντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε σκωληκοειδεκτομή στο Χιούστον, ωστόσο οι Σίξερς δεν έχουν διευκρινίσει το πότε ο θηριώδης σέντερα θα είναι διαθέσιμος και πάλι να αγωνιστεί.

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Που στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Που στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα αδιέξοδα και τα... μαζέματα στις γραμμές άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πρωθυπουργική δήλωση περί «ασυμβίβαστου», μέχρι τη διαχείριση την εμπλεκόμενων προσώπων και την επιλογή της στοχοποίησης και της εξαπόλυσης επιθέσεων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
Πάσχα 11.04.26

Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

