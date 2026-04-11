Προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια το Artemis II – Αίσιο τέλος για την δεκαήμερη αποστολή

Η κάψουλα Artemis II και το τετραμελές πλήρωμά της διέσχισαν την ατμόσφαιρα της Γης και προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον Ειρηνικό Ωκεανό την Παρασκευή, μετά από σχεδόν 10 ημέρες στο διάστημα, ολοκληρώνοντας το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στην περιοχή της Σελήνης σε διάστημα πάνω από μισού αιώνα.

Η κάψουλα Orion της NASA, με το όνομα Integrity, προσγειώθηκε απαλά με αλεξίπτωτο στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας λίγο μετά τις 5 μ.μ., ολοκληρώνοντας μια αποστολή που έφερε τους αστροναύτες πιο βαθιά στο διάστημα από ό,τι είχε φτάσει κανείς πριν.

Η πτήση Artemis II, που διένυσε συνολικά 1.117.515 χλμ. σε δύο τροχιές γύρω από τη Γη και μια κορύφωση με πτήση κοντά στη Σελήνη σε απόσταση περίπου 252.000 μιλίων, ήταν η πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση σε μια σειρά αποστολών Artemis που στοχεύουν στην έναρξη προσγειώσεων αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης από το 2028. Η προσθαλάσσωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω βίντεο σε μια διαδικτυακή εκπομπή της NASA.

Ομάδες διάσωσης βρισκόταν σε ετοιμότητα για να ασφαλίσουν την πλωτή κάψουλα και να ανακτήσουν το πλήρωμα – τους Αμερικανούς αστροναύτες Reid Wiseman, 50 ετών, Victor Glover, 49 ετών, και Christina Koch, 47 ετών, μαζί με τον Καναδό αστροναύτη Jeremy Hansen, 50 ετών.

The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end.

Άντεξε την είσοδο στη γήινη ατμόσφαιρα

Η επιστροφή του πληρώματος ξεπέρασε ένα κρίσιμο τελικό εμπόδιο για το διαστημικό σκάφος Orion, κατασκευασμένο από την Lockheed Martin, αποδεικνύοντας ότι θα αντέξει τις ακραίες δυνάμεις της επανεισόδου από μια τροχιά επιστροφής από τη Σελήνη. Ακολούθησε μια συναρπαστική, 13λεπτη «φλογερή βουτιά» μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης, η οποία ανέβασε τις θερμοκρασίες στο εξωτερικό της κάψουλας στους 2.760 βαθμούς Κελσίου.

Στην κορύφωση της πίεσης κατά την επανείσοδο, όπως ήταν αναμενόμενο, η έντονη θερμότητα και η συμπίεση του αέρα σχημάτισαν ένα καυτό περίβλημα από ιονισμένο αέριο ή πλάσμα, που τύλιξε την κάψουλα, διακόπτοντας τις ραδιοεπικοινωνίες με το πλήρωμα για αρκετά λεπτά.

Η ένταση έσπασε όταν αποκαταστάθηκε η επικοινωνία και τα αλεξίπτωτα φάνηκαν να φουσκώνουν από το ρύγχος της κάψουλας που βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση, επιβραδύνοντας την κάθοδο της σε περίπου 25 χλμ/ώρα πριν το Orion προσγειωθεί απαλά στο νερό.

Αναμενόταν ότι οι ομάδες της NASA και του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα χρειαστούν περίπου μία ώρα για να ασφαλίσουν την πλωτή κάψουλα, να βοηθήσουν τους τέσσερις αστροναύτες να βγουν από το όχημα και να τους μεταφέρουν σε ένα κοντινό πλοίο διάσωσης για να υποβληθούν σε αρχικό ιατρικό έλεγχο.

Ένα μικρό βήμα για την ανθρωπότητα, ένα μεγάλο βήμα προς τον Άρη

Ητετράδα απογειώθηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα την 1η Απριλίου, εκτοξεύθηκε σε αρχική τροχιά γύρω από τη Γη από τον γιγαντιαίο πύραυλο Space Launch System της NASA, πριν συνεχίσει το σπάνιο ταξίδι του γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Με αυτόν τον τρόπο, έγιναν οι πρώτοι αστροναύτες που πέταξαν κοντά στον μοναδικό φυσικό δορυφόρο της Γης από την εποχή του προγράμματος «Απόλλων» των δεκαετιών του 1960 και του 1970. Ο Γκλόβερ, η Κοχ και ο Χάνσεν έγραψαν επίσης ιστορία ως ο πρώτος μαύρος αστροναύτης, η πρώτη γυναίκα και ο πρώτος μη Αμερικανός πολίτης, αντίστοιχα, που συμμετείχαν σε σεληνιακή αποστολή.

Στο αποκορύφωμα της πτήσης, οι αστροναύτες της Artemis έφτασαν σε απόσταση 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των περίπου 399.117 χιλιομέτρων που είχε καταγραφεί το 1970 από το πλήρωμα του Apollo 13.

Το ταξίδι, που ακολούθησε την μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση Artemis I γύρω από τη Σελήνη με το διαστημικό σκάφος Orion το 2022, σηματοδότησε μια κρίσιμη γενική πρόβα για μια προγραμματισμένη απόπειρα αργότερα αυτή τη δεκαετία να προσγειωθούν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης για πρώτη φορά από το Apollo 17 στα τέλη του 1972.

Ο τελικός στόχος του προγράμματος Artemis είναι να εδραιώσει μια μακροπρόθεσμη παρουσία στη Σελήνη ως σκαλοπάτι για την τελική εξερεύνηση του Άρη από τον άνθρωπο.

Η επιτυχημένη εκτόξευση της περασμένης εβδομάδας αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για τον πύραυλο SLS, παρέχοντας στους κύριους αναδόχους του, τις εταιρείες Boeing και Northrop Grumman, την επιβεβαίωση ότι το σύστημα εκτόξευσης, το οποίο βρισκόταν σε ανάπτυξη για περισσότερο από μια δεκαετία, ήταν έτοιμο να μεταφέρει με ασφάλεια ανθρώπους στο διάστημα.