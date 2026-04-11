Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει συγκριθεί με προηγούμενες τεχνολογικές μεταμορφώσεις, από την ατμομηχανή μέχρι το διαδίκτυο. Ωστόσο, η αναλογία απλουστεύει υπερβολικά τα πράγματα. Οι προηγούμενες μεταμορφώσεις αναδιαμόρφωσαν ουσιαστικά το πώς παράγουν οι οικονομίες. Η μετάβαση στην AI αναδιαμορφώνει επίσης τη διακυβέρνηση — αφορά όλο και περισσότερο το ποιος ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Με την πρώτη ματιά, η AI φαίνεται να ακολουθεί ένα γνώριμο μοτίβο: μια επαναστατική τεχνολογία γενικού σκοπού που εξαπλώνεται σε διάφορους τομείς, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και μετασχηματίζοντας τις αγορές εργασίας. Ωστόσο, η συγκέντρωση οικονομικής ισχύος που παράγει δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε έχουμε δει σε προηγούμενες τεχνολογικές εποχές. Ένας μικρός αριθμός μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας ελέγχει όλες τις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή προηγμένης AI — υπερκλιμακούμενη υπολογιστική, τεράστια ιδιόκτητα σύνολα δεδομένων, εξειδικευμένους ημιαγωγούς και μοντέλα αιχμής.

Αυτή η συγκέντρωση καθοδηγείται από τα υψηλά εμπόδια εισόδου και τα αποτελέσματα δικτύου που χαρακτηρίζουν την ψηφιακή οικονομία. Η εκπαίδευση και η λειτουργία προηγμένων συστημάτων AI απαιτεί τεράστιες πάγιες επενδύσεις, ενέργεια και πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους και δεδομένα παγκόσμιας κλίμακας. Ως αποτέλεσμα, η AI αναδύεται όχι ως μια ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία, αλλά ως μια τεχνολογία της οποίας οι βασικές δυνατότητες —και οι οικονομικές πρόσοδοι— συγκεντρώνονται σε λίγους εταιρικούς και γεωγραφικούς κόμβους.

Μεγάλο μέρος του δημόσιου διαλόγου έχει επικεντρωθεί στις οικονομικές συνέπειες αυτής της συγκέντρωσης: στην πιθανότητα εκτοπισμού θέσεων εργασίας, στην αυξανόμενη ανισότητα και στη διεύρυνση των χασμάτων μεταξύ των τεχνολογικών ηγετών και των ουραγών. Αυτές οι ανησυχίες είναι πραγματικές. Αλλά οι πιο βαθιές επιπτώσεις της AI ίσως τελικά αποδειχθούν πολιτικές παρά καθαρά οικονομικές.

Όταν ο έλεγχος επί θεμελιωδών τεχνολογιών συγκεντρώνεται, η ισχύς στην αγορά μπορεί να εξελιχθεί σε εξουσία καθορισμού κανόνων. Σε παλαιότερες βιομηχανικές εποχές, οι κυρίαρχες εταιρείες ασκούσαν σημαντική οικονομική επιρροή, αλλά η εξουσία να καθορίζουν τους κανόνες της αγοράς —η πολιτική ανταγωνισμού, τα εργασιακά πρότυπα, η χρηματοοικονομική ρύθμιση— παρέμενε σε μεγάλο βαθμό σε δημόσια χέρια. Σήμερα αυτό το όριο γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτο.

Οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες δεν λειτουργούν απλώς εντός των ρυθμιστικών συστημάτων· τα διαμορφώνουν ενεργά. Καθώς τα συστήματα AI ενσωματώνονται στα χρηματοοικονομικά, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση και την επικοινωνία, οι εταιρείες που ελέγχουν τα θεμελιώδη μοντέλα και τις υπολογιστικές υποδομές αποκτούν ρόλους οιονεί διακυβέρνησης. Οι αποφάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, την πρόσβαση, την τιμολόγηση και την ανάπτυξη των μοντέλων φέρουν ευρείες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Σε παλαιότερες εποχές, η τεχνολογική ισχύς μεταφραζόταν σε οικονομική κυριαρχία. Στην εποχή της AI, κινδυνεύει να μεταφραστεί και σε ικανότητα διακυβέρνησης.

Το παράδοξο της διακυβέρνησης

Αυτή η δυναμική παράγει ένα εντυπωσιακό παράδοξο: οι συζητήσεις με σημαντικές επιπτώσεις για την εθνική ασφάλεια, τον οικονομικό ανταγωνισμό και τη διακυβέρνηση της πληροφορίας διαμορφώνονται όλο και περισσότερο όχι από δημόσιους θεσμούς, αλλά από τις στρατηγικές επιλογές και τους ανταγωνισμούς ενός μικρού αριθμού ιδιωτικών εταιρειών τεχνολογίας.

Αυτή η μεταμόρφωση εκτυλίσσεται σε μια στιγμή που πολλές δημοκρατίες βιώνουν ήδη αυξημένη πόλωση και αυξανόμενη δυσπιστία προς τους πολιτικούς θεσμούς. Την τελευταία δεκαετία, οικονομολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες έχουν καταγράψει πώς η οικονομική αναστάτωση και η αίσθηση απώλειας ελέγχου συνέβαλαν στην άνοδο των λαϊκιστικών κινημάτων. Τα εμπορικά σοκ, η αυτοματοποίηση και η σταθερή εκχώρηση της εξουσίας χάραξης πολιτικής σε μη εκλεγμένους εμπειρογνώμονες και γραφειοκρατικές υπηρεσίες καλλιέργησαν μια διάχυτη αίσθηση ότι οι βασικές αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές των πολιτών λαμβάνονται εκτός της δημοκρατικής εμβέλειας.

Η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να εντείνει αυτή την αντίληψη. Όπως και προηγούμενα κύματα τεχνολογικής αλλαγής, δημιουργεί σημαντικές εντάσεις ως προς την κατανομή: μεταξύ εργαζομένων υψηλής και χαμηλής εξειδίκευσης, πρωτοπόρων και καθυστερημένων περιοχών, κεφαλαίου και εργασίας. Ωστόσο, εισάγει επίσης μια πιο ανεπαίσθητη πηγή πολιτικής τριβής: την αυξανόμενη αίσθηση ότι τα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα κυβερνώνται όλο και περισσότερο από αδιαφανή τεχνολογικά συστήματα που ελέγχονται από απόμακρους εταιρικούς δρώντες. Η πολιτική οικονομία της AI δεν αφορά μόνο το ποιος γίνεται πλουσιότερος — αφορά το ποιος παίρνει τις αποφάσεις.

Μια απροσδόκητη συμμαχία

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και της σύγχρονης λαϊκιστικής πολιτικής είναι πιο περίπλοκη από μια απλή αντίθεση. Από ορισμένες απόψεις, τα δομικά κίνητρα που αντιμετωπίζουν αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται. Τόσο οι κυρίαρχες ψηφιακές πλατφόρμες όσο και τα λαϊκιστικά κινήματα μοιράζονται έναν βαθύ σκεπτικισμό απέναντι στους θεσμικούς περιορισμούς που επιβραδύνουν τη λήψη αποφάσεων και επιβάλλουν εποπτεία.

Οι ρυθμιστικές αρχές, τα ανεξάρτητα δικαστήρια και οι πολυμερείς δομές διακυβέρνησης παρουσιάζονται συστηματικά από τους λαϊκιστές ηγέτες ως εμπόδια στην αποφασιστική πολιτική δράση. Για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, τα ίδια αυτά θεσμικά πλαίσια μπορεί να φαντάζουν ως εμπόδια στην ταχεία επέκταση κλίμακας, στην επέκταση της αγοράς ή στην πρόσβαση και χρήση δεδομένων. Τα κίνητρα διαφέρουν, αλλά η λογική συγκλίνει: τα ψηφιακά μονοπώλια και η λαϊκιστική πολιτική τείνουν να αντιμετωπίζουν τους θεσμικούς περιορισμούς λιγότερο ως διασφαλίσεις της δημοκρατικής διακυβέρνησης και περισσότερο ως εμπόδια στην ταχύτητα, την κλίμακα και τον έλεγχο.

Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις απεικονίζουν ζωηρά αυτή τη δυναμική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετές προτάσεις που συνδέονται με λαϊκιστικές πολιτικές ατζέντες —από την αποδυνάμωση ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών μέχρι τη μείωση της επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ή τον περιορισμό του πεδίου της ομοσπονδιακής εποπτείας στις ψηφιακές πλατφόρμες— θα διεύρυναν ουσιαστικά τον χώρο λειτουργίας των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Παρόμοια μοτίβα μπορούν να παρατηρηθούν και αλλού, όπου οι επιθέσεις σε δικαστήρια, ρυθμιστικές αρχές ή υπερεθνικούς θεσμούς έχουν συχνά ως παρενέργεια τη διάβρωση των θεσμικών περιορισμών που ιστορικά μεσολαβούσαν στη σχέση μεταξύ των αγορών και της δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Μπορούν οι δημοκρατικές κοινωνίες να κυβερνήσουν τεχνολογίες των οποίων τα βασικά στοιχεία βρίσκονται εκτός του πολιτικού τους ελέγχου;

Το περιβάλλον της πληροφορίας ενισχύει περαιτέρω αυτή τη δυναμική. Οι ψηφιακές πλατφόρμες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο παράγονται, διανέμονται και εμπορευματοποιούνται οι πληροφορίες. Οι πολιτικοί δρώντες βασίζονται όλο και περισσότερο σε αυτές τις υποδομές για να κινητοποιήσουν υποστήριξη και να επικοινωνήσουν με τους ψηφοφόρους, συχνά παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς μεσάζοντες όπως τα κόμματα, τα συνδικάτα και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Η AI είναι έτοιμη να βαθύνει αυτόν τον μετασχηματισμό. Τα συστήματα παραγωγικής AI αρχίζουν να αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο παράγονται και κυκλοφορούν κείμενα, εικόνες και βίντεο, θολώνοντας τα όρια μεταξύ αυθεντικής και συνθετικής πληροφορίας — και όλο και περισσότερο μεταξύ αληθινού και ψευδούς. Ο έλεγχος επί των θεμελιωδών μοντέλων και των υπολογιστικών υποδομών αποκτά ραγδαία στρατηγική σημασία, όχι μόνο για τον οικονομικό ανταγωνισμό αλλά και για τη διαμόρφωση του ίδιου του πολιτικού διαλόγου.

Κυβερνώντας την τεχνολογία;

Τίποτα από αυτά δεν είναι μοιραίο. Οι τεχνολογικές επαναστάσεις δεν έχουν προκαθορισμένες συνέπειες και δεν διαβρώνουν αυτόματα τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε μορφή κοινωνικής αλλαγής, οι πολιτικές τους συνέπειες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πώς κυβερνάται η μετάβαση και πώς κατανέμονται τα οφέλη.

Για την Ευρώπη ειδικότερα, η πρόκληση είναι οξεία. Η ήπειρος έχει καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στη ρύθμιση των ψηφιακών αγορών, ωστόσο παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από εξωτερικούς παρόχους για τις βασικές υποδομές της AI. Αυτή η ασυμμετρία εγείρει ένα βαθύτερο ερώτημα: μπορούν οι δημοκρατικές κοινωνίες να κυβερνήσουν αποτελεσματικά τεχνολογίες των οποίων οι βασικές υποδομές βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό εκτός του πολιτικού τους ελέγχου;

Ελλείψει αυτής της ικανότητας, η διακυβέρνηση της AI κινδυνεύει να ολισθήσει προς ένα σύστημα στο οποίο η ιδιωτική τεχνολογική ισχύς θα ορίζει όλο και περισσότερο τα όρια της δημοκρατικής εξουσίας.

Το καθοριστικό ερώτημα της εποχής μας ίσως να μην είναι αν οι μηχανές θα γίνουν πιο έξυπνες από τους ανθρώπους, αλλά αν οι υποδομές που διαμορφώνουν τη συλλογική ζωή θα παραμείνουν υπό τη διακυβέρνηση δημοκρατικών θεσμών αντί μιας ολοένα και πιο συγκεντρωμένης ιδιωτικής εξουσίας. Το αν η AI θα αποδειχθεί συμβατή με τη δημοκρατική διακυβέρνηση θα εξαρτηθεί λιγότερο από την ίδια την τεχνολογία και περισσότερο από το πώς είναι δομημένη η εξουσία πάνω στην ανάπτυξη και την εξάπλωσή της — και από το ποιος τελικά θα γράψει τους κανόνες.

Πηγή: Social Europe