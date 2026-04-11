science
Κυριακή 12 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
science

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
AI 11 Απριλίου 2026, 20:35

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΕπιμέλειαΠαναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Spotlight

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει συγκριθεί με προηγούμενες τεχνολογικές μεταμορφώσεις, από την ατμομηχανή μέχρι το διαδίκτυο. Ωστόσο, η αναλογία απλουστεύει υπερβολικά τα πράγματα. Οι προηγούμενες μεταμορφώσεις αναδιαμόρφωσαν ουσιαστικά το πώς παράγουν οι οικονομίες. Η μετάβαση στην AI αναδιαμορφώνει επίσης τη διακυβέρνηση — αφορά όλο και περισσότερο το ποιος ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Με την πρώτη ματιά, η AI φαίνεται να ακολουθεί ένα γνώριμο μοτίβο: μια επαναστατική τεχνολογία γενικού σκοπού που εξαπλώνεται σε διάφορους τομείς, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και μετασχηματίζοντας τις αγορές εργασίας. Ωστόσο, η συγκέντρωση οικονομικής ισχύος που παράγει δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε έχουμε δει σε προηγούμενες τεχνολογικές εποχές. Ένας μικρός αριθμός μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας ελέγχει όλες τις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή προηγμένης AI — υπερκλιμακούμενη υπολογιστική, τεράστια ιδιόκτητα σύνολα δεδομένων, εξειδικευμένους ημιαγωγούς και μοντέλα αιχμής.

Η μετάβαση στην AI αναδιαμορφώνει όχι μόνο το πώς παράγουν οι οικονομίες, αλλά και το ποιος θέτει τους κανόνες που τις διέπουν

Αυτή η συγκέντρωση καθοδηγείται από τα υψηλά εμπόδια εισόδου και τα αποτελέσματα δικτύου που χαρακτηρίζουν την ψηφιακή οικονομία. Η εκπαίδευση και η λειτουργία προηγμένων συστημάτων AI απαιτεί τεράστιες πάγιες επενδύσεις, ενέργεια και πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους και δεδομένα παγκόσμιας κλίμακας. Ως αποτέλεσμα, η AI αναδύεται όχι ως μια ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία, αλλά ως μια τεχνολογία της οποίας οι βασικές δυνατότητες —και οι οικονομικές πρόσοδοι— συγκεντρώνονται σε λίγους εταιρικούς και γεωγραφικούς κόμβους.

Μεγάλο μέρος του δημόσιου διαλόγου έχει επικεντρωθεί στις οικονομικές συνέπειες αυτής της συγκέντρωσης: στην πιθανότητα εκτοπισμού θέσεων εργασίας, στην αυξανόμενη ανισότητα και στη διεύρυνση των χασμάτων μεταξύ των τεχνολογικών ηγετών και των ουραγών. Αυτές οι ανησυχίες είναι πραγματικές. Αλλά οι πιο βαθιές επιπτώσεις της AI ίσως τελικά αποδειχθούν πολιτικές παρά καθαρά οικονομικές.

Oι εταιρείες που ελέγχουν τα θεμελιώδη μοντέλα αποκτούν ρόλους οιονεί διακυβέρνησης που ιστορικά ανήκαν σε δημόσιους θεσμούς

Όταν ο έλεγχος επί θεμελιωδών τεχνολογιών συγκεντρώνεται, η ισχύς στην αγορά μπορεί να εξελιχθεί σε εξουσία καθορισμού κανόνων. Σε παλαιότερες βιομηχανικές εποχές, οι κυρίαρχες εταιρείες ασκούσαν σημαντική οικονομική επιρροή, αλλά η εξουσία να καθορίζουν τους κανόνες της αγοράς —η πολιτική ανταγωνισμού, τα εργασιακά πρότυπα, η χρηματοοικονομική ρύθμιση— παρέμενε σε μεγάλο βαθμό σε δημόσια χέρια. Σήμερα αυτό το όριο γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτο.

Οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες δεν λειτουργούν απλώς εντός των ρυθμιστικών συστημάτων· τα διαμορφώνουν ενεργά. Καθώς τα συστήματα AI ενσωματώνονται στα χρηματοοικονομικά, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση και την επικοινωνία, οι εταιρείες που ελέγχουν τα θεμελιώδη μοντέλα και τις υπολογιστικές υποδομές αποκτούν ρόλους οιονεί διακυβέρνησης. Οι αποφάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, την πρόσβαση, την τιμολόγηση και την ανάπτυξη των μοντέλων φέρουν ευρείες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Σε παλαιότερες εποχές, η τεχνολογική ισχύς μεταφραζόταν σε οικονομική κυριαρχία. Στην εποχή της AI, κινδυνεύει να μεταφραστεί και σε ικανότητα διακυβέρνησης.

Το παράδοξο της διακυβέρνησης

Αυτή η δυναμική παράγει ένα εντυπωσιακό παράδοξο: οι συζητήσεις με σημαντικές επιπτώσεις για την εθνική ασφάλεια, τον οικονομικό ανταγωνισμό και τη διακυβέρνηση της πληροφορίας διαμορφώνονται όλο και περισσότερο όχι από δημόσιους θεσμούς, αλλά από τις στρατηγικές επιλογές και τους ανταγωνισμούς ενός μικρού αριθμού ιδιωτικών εταιρειών τεχνολογίας.

Αυτή η μεταμόρφωση εκτυλίσσεται σε μια στιγμή που πολλές δημοκρατίες βιώνουν ήδη αυξημένη πόλωση και αυξανόμενη δυσπιστία προς τους πολιτικούς θεσμούς. Την τελευταία δεκαετία, οικονομολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες έχουν καταγράψει πώς η οικονομική αναστάτωση και η αίσθηση απώλειας ελέγχου συνέβαλαν στην άνοδο των λαϊκιστικών κινημάτων. Τα εμπορικά σοκ, η αυτοματοποίηση και η σταθερή εκχώρηση της εξουσίας χάραξης πολιτικής σε μη εκλεγμένους εμπειρογνώμονες και γραφειοκρατικές υπηρεσίες καλλιέργησαν μια διάχυτη αίσθηση ότι οι βασικές αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές των πολιτών λαμβάνονται εκτός της δημοκρατικής εμβέλειας.

Οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες και τα λαϊκιστικά κινήματα μοιράζονται έναν δομικό σκεπτικισμό απέναντι σε ρυθμιστικές αρχές

Η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να εντείνει αυτή την αντίληψη. Όπως και προηγούμενα κύματα τεχνολογικής αλλαγής, δημιουργεί σημαντικές εντάσεις ως προς την κατανομή: μεταξύ εργαζομένων υψηλής και χαμηλής εξειδίκευσης, πρωτοπόρων και καθυστερημένων περιοχών, κεφαλαίου και εργασίας. Ωστόσο, εισάγει επίσης μια πιο ανεπαίσθητη πηγή πολιτικής τριβής: την αυξανόμενη αίσθηση ότι τα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα κυβερνώνται όλο και περισσότερο από αδιαφανή τεχνολογικά συστήματα που ελέγχονται από απόμακρους εταιρικούς δρώντες. Η πολιτική οικονομία της AI δεν αφορά μόνο το ποιος γίνεται πλουσιότερος — αφορά το ποιος παίρνει τις αποφάσεις.

Μια απροσδόκητη συμμαχία

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και της σύγχρονης λαϊκιστικής πολιτικής είναι πιο περίπλοκη από μια απλή αντίθεση. Από ορισμένες απόψεις, τα δομικά κίνητρα που αντιμετωπίζουν αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται. Τόσο οι κυρίαρχες ψηφιακές πλατφόρμες όσο και τα λαϊκιστικά κινήματα μοιράζονται έναν βαθύ σκεπτικισμό απέναντι στους θεσμικούς περιορισμούς που επιβραδύνουν τη λήψη αποφάσεων και επιβάλλουν εποπτεία.

Οι ρυθμιστικές αρχές, τα ανεξάρτητα δικαστήρια και οι πολυμερείς δομές διακυβέρνησης παρουσιάζονται συστηματικά από τους λαϊκιστές ηγέτες ως εμπόδια στην αποφασιστική πολιτική δράση. Για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, τα ίδια αυτά θεσμικά πλαίσια μπορεί να φαντάζουν ως εμπόδια στην ταχεία επέκταση κλίμακας, στην επέκταση της αγοράς ή στην πρόσβαση και χρήση δεδομένων. Τα κίνητρα διαφέρουν, αλλά η λογική συγκλίνει: τα ψηφιακά μονοπώλια και η λαϊκιστική πολιτική τείνουν να αντιμετωπίζουν τους θεσμικούς περιορισμούς λιγότερο ως διασφαλίσεις της δημοκρατικής διακυβέρνησης και περισσότερο ως εμπόδια στην ταχύτητα, την κλίμακα και τον έλεγχο.

Η κεντρική πρόκληση της εποχής της AI δεν είναι το αν οι μηχανές θα ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη, αλλά το αν οι υποδομές που διαμορφώνουν τη συλλογική ζωή θα παραμείνουν υπό δημοκρατική διακυβέρνηση ή αν θα ολισθήσουν προς τη συγκεντρωμένη ιδιωτική εξουσία

Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις απεικονίζουν ζωηρά αυτή τη δυναμική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετές προτάσεις που συνδέονται με λαϊκιστικές πολιτικές ατζέντες —από την αποδυνάμωση ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών μέχρι τη μείωση της επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ή τον περιορισμό του πεδίου της ομοσπονδιακής εποπτείας στις ψηφιακές πλατφόρμες— θα διεύρυναν ουσιαστικά τον χώρο λειτουργίας των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Παρόμοια μοτίβα μπορούν να παρατηρηθούν και αλλού, όπου οι επιθέσεις σε δικαστήρια, ρυθμιστικές αρχές ή υπερεθνικούς θεσμούς έχουν συχνά ως παρενέργεια τη διάβρωση των θεσμικών περιορισμών που ιστορικά μεσολαβούσαν στη σχέση μεταξύ των αγορών και της δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Μπορούν οι δημοκρατικές κοινωνίες να κυβερνήσουν τεχνολογίες των οποίων τα βασικά στοιχεία βρίσκονται εκτός του πολιτικού τους ελέγχου;

Το περιβάλλον της πληροφορίας ενισχύει περαιτέρω αυτή τη δυναμική. Οι ψηφιακές πλατφόρμες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο παράγονται, διανέμονται και εμπορευματοποιούνται οι πληροφορίες. Οι πολιτικοί δρώντες βασίζονται όλο και περισσότερο σε αυτές τις υποδομές για να κινητοποιήσουν υποστήριξη και να επικοινωνήσουν με τους ψηφοφόρους, συχνά παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς μεσάζοντες όπως τα κόμματα, τα συνδικάτα και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Η AI είναι έτοιμη να βαθύνει αυτόν τον μετασχηματισμό. Τα συστήματα παραγωγικής AI αρχίζουν να αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο παράγονται και κυκλοφορούν κείμενα, εικόνες και βίντεο, θολώνοντας τα όρια μεταξύ αυθεντικής και συνθετικής πληροφορίας — και όλο και περισσότερο μεταξύ αληθινού και ψευδούς. Ο έλεγχος επί των θεμελιωδών μοντέλων και των υπολογιστικών υποδομών αποκτά ραγδαία στρατηγική σημασία, όχι μόνο για τον οικονομικό ανταγωνισμό αλλά και για τη διαμόρφωση του ίδιου του πολιτικού διαλόγου.

Κυβερνώντας την τεχνολογία;

Τίποτα από αυτά δεν είναι μοιραίο. Οι τεχνολογικές επαναστάσεις δεν έχουν προκαθορισμένες συνέπειες και δεν διαβρώνουν αυτόματα τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε μορφή κοινωνικής αλλαγής, οι πολιτικές τους συνέπειες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πώς κυβερνάται η μετάβαση και πώς κατανέμονται τα οφέλη.

Για την Ευρώπη ειδικότερα, η πρόκληση είναι οξεία. Η ήπειρος έχει καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στη ρύθμιση των ψηφιακών αγορών, ωστόσο παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από εξωτερικούς παρόχους για τις βασικές υποδομές της AI. Αυτή η ασυμμετρία εγείρει ένα βαθύτερο ερώτημα: μπορούν οι δημοκρατικές κοινωνίες να κυβερνήσουν αποτελεσματικά τεχνολογίες των οποίων οι βασικές υποδομές βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό εκτός του πολιτικού τους ελέγχου;

Ελλείψει αυτής της ικανότητας, η διακυβέρνηση της AI κινδυνεύει να ολισθήσει προς ένα σύστημα στο οποίο η ιδιωτική τεχνολογική ισχύς θα ορίζει όλο και περισσότερο τα όρια της δημοκρατικής εξουσίας.

Το καθοριστικό ερώτημα της εποχής μας ίσως να μην είναι αν οι μηχανές θα γίνουν πιο έξυπνες από τους ανθρώπους, αλλά αν οι υποδομές που διαμορφώνουν τη συλλογική ζωή θα παραμείνουν υπό τη διακυβέρνηση δημοκρατικών θεσμών αντί μιας ολοένα και πιο συγκεντρωμένης ιδιωτικής εξουσίας. Το αν η AI θα αποδειχθεί συμβατή με τη δημοκρατική διακυβέρνηση θα εξαρτηθεί λιγότερο από την ίδια την τεχνολογία και περισσότερο από το πώς είναι δομημένη η εξουσία πάνω στην ανάπτυξη και την εξάπλωσή της — και από το ποιος τελικά θα γράψει τους κανόνες.

Πηγή: Social Europe

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Opinion
Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Σε χάος η φυσική αγορά – Στα ύψη οι τιμές και οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις

Πετρέλαιο: Σε χάος η φυσική αγορά – Στα ύψη οι τιμές και οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
AI 11.04.26

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες

Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία - Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Σύνταξη
Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Σύνταξη
Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Viral 02.04.26

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;

Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη φαρμάκων με ΑΙ - Μια παγκόσμια συνεργασία για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
Μπάσκετ 12.04.26

Κοντά σε ομάδα της Euroleague o Λοβέρν

Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Σύνταξη
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι
Καιρός 12.04.26

Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κυρίως στα δυτικά και τα νότια φτάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικά στοιχεία: Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία – Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα
Δημογραφικά στοιχεία 12.04.26

Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία - Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα

Μια έντονη δημογραφική αντίθεση παρατηρούμε την τελευταία 25ετία: ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά περίπου 46,6% (από ~6,1 δισεκατομμύρια σε πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια), η κατανομή αυτής της αύξησης είναι εξαιρετικά άνιση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο… Μητσοτάκης
Ασύμμετρη απειλή 12.04.26

Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο... Μητσοτάκης

Τι μπορεί να διδάξει ο βρετανικός «χειμώνας της δυσαρέσκειας» του 1978 στην ελληνική κυβέρνηση - Τα σενάρια για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «διαβάσει» τη σημερινή πραγματικότητα

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μάργκους Τσάκνα: «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ»
Συνέντευξη 12.04.26

«Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ» λέει ο ΥΠΕΞ της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα

Οι εταίροι στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι λέει ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, με αφορμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την εύθραυστη εκεχειρία

Μαρία Βασιλείου
Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του
Γεωπολιτικό… γκούλας 12.04.26

Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει το «Interstellar» πριν τον Κρίστοφερ Νόλαν
«Δεν πήγε καλά» 12.04.26

Ο Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει πρώτος το «Interstellar», αλλά τελικά ο Νόλαν έκανε καλύτερη δουλειά

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
Κόσμος 12.04.26

«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων

Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί,  ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος, είπε ο Πάπας Λέων για όσους χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες
Ελλάδα 12.04.26 Upd: 01:59

Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες

Ούτε ένα μπαμ δεν ακούστηκε φέτος στον Νέο Κόσμο παρά τις προθέσεις των νεαρών που πήγαν «οπλισμένοι» με την Αστυνομία να κατάσχει μεγάλες μαύρες σακούλες γεμάτες με μολότοφ. Προσαγωγές και συλλήψεις. Αποκλειστικές εικόνες και βίντεο στο in.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11.04.26

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Απριλίου 2026
Cookies