Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ, να εκφράζει αισιοδοξία για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Όπως ανέφερε, η ελληνική αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και έχει ήδη περάσει τον έλεγχο ασφαλείας, με προγραμματισμένη μετάβαση στην Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, καθώς και η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός.

Στην συνέχεια εξήγησε ότι μετά την τελετή θα επιστρέψει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την παραλαβή του Αγίου Φωτός και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αθήνα, σημειώνοντας πως «η άφιξη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος υπολογίζεται περίπου στις 7 το απόγευμα».

Διαβεβαίωσε ότι «μέχρι στιγμής όλα εξελίσσονται ομαλά και δεν αναμένονται καθυστερήσεις», ενώ υπογράμμισε τη σημασία της αποστολής λέγοντας:

«Το Άγιο Φως συμβολίζει την ειρήνη και την αγάπη του Χριστού και ελπίζουμε να βοηθήσει ώστε όλα να πάνε καλά».

Αναφερόμενος στην εικόνα που επικρατεί στο Τελ Αβίβ, σημείωσε ότι εντύπωση προκαλεί η εικόνα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, το οποίο, όπως είπε, εμφανίζεται σχεδόν άδειο, με περιορισμένη παρουσία πολιτικής δραστηριότητας και κυρίως στρατιωτικών αεροσκαφών, γεγονός που αντανακλά την εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή, παρά την ισχύουσα εκεχειρία.