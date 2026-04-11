Γάλλος αθλητής του παρκούρ γίνεται viral με τρομακτικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας

Ο Εμανουέλ Νασάν έχει γίνει το απόλυτο viral στα social media τις τελευταίες ώρες με το να κάνει άκρως επικίνδυνα άλματα σε ταράτσες της Αθήνας.

Ο αθλητής του παρκούρ από τη Γαλλία πρόσφερε ανατριχιαστικές εικόνες με τις προσπάθειές του.

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη in.gr (@in.gr_official)

Ο 24χρονος Γάλλος αθλητής του παρκούρ ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο κόβοντας την ανάσα τον θαυμαστών του για την επικινδυνότητα των αλμάτων που κάνει στα πιο απίθανα μέρη.

Το τελευταίο του εγχείρημα ήταν να κάνει τους ακολούθους του να ανεβάσουν παλμούς «πετώντας» πάνω από τις πολυκατοικίες σε γειτονιές της Αθήνας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanuel NASSHAN (@manu_na_)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanuel NASSHAN (@manu_na_)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanuel NASSHAN (@manu_na_)

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά από τα βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο instagram πηδάει στο κενό από τη μία ταράτσα στην άλλη κάνοντας και sideflip όσο βρίσκεται ουσιαστικά στο… έλεος του Θεού.