Σημαντική είδηση:
11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Διεθνής Οικονομία 11 Απριλίου 2026, 07:10

Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία στις αγορές ναυτιλίας των κλάδων δεξαμενοπλοίων και  ξηρού χύδην φορτίου, χωρίς ωστόσο να αίρει τη βαθιά αβεβαιότητα που εξακολουθεί να περιβάλλει τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Τα δεξαμενόπλοια αναμένεται να κινηθούν πρώτα, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει τις διελεύσεις πλοίων ξηρού φορτίου

Αναλυτές μεγάλων ναυλομεσιτικών οίκων υπογραμμίζουν ότι η επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού θα μπορούσε να στηρίξει τους ναύλους και τη ζήτηση, εφόσον η εκεχειρία διατηρηθεί, όμως οι περιορισμοί στη διέλευση και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι καθιστούν την ανάκαμψη αργή και αβέβαιη.

Η προοπτική επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ δημιουργεί ελπίδες για επανεκκίνηση της κυκλοφορίας, ωστόσο οι αναλυτές προβλέπουν σταδιακή επιστροφή. Τα δεξαμενόπλοια αναμένεται να κινηθούν πρώτα, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει τις διελεύσεις πλοίων ξηρού φορτίου.

Ομως το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά VLCC στην κανονικότητα, δήλωσε ο αναλυτής της Arctic Securities, Kristoffer Barth Skeie.

Το έλλειμμα εφοδιασμού

Αυτό σημαίνει ότι το τρέχον έλλειμμα εφοδιασμού, το οποίο εκτιμάται ότι εξακολουθεί να είναι περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, θα συνεχίσει να συσσωρεύεται τις επόμενες δύο εβδομάδες, αν και με κάπως βραδύτερο ρυθμό, κάτι που με τη σειρά του θα κάνει την αγορά ακόμη πιο «σφιχτή».

Η περίοδος εκεχειρίας μπορεί ακόμη και να προκαλέσει αύξηση των ναύλων, σύμφωνα με τον αναλυτή της Clarksons, Frode Morkedal, καθώς ένα χρονικό περιθώριο δύο εβδομάδων μπορεί να δημιουργήσει επείγουσα ανάγκη παρά ηρεμία.

Πάντως, εάν η εκεχειρία τηρηθεί, περισσότερα πλοία θα επιστρέψουν σταδιακά στην κανονική λειτουργία του εμπορίου, μειώνοντας τους ναύλους, αν και όχι αμέσως, καθώς η ομαλοποίηση δεν θα είναι άμεση.

Για το χύδην ξηρό φορτίο ο ναυλομεσιτικός όμιλος Arrow έκανε λόγο για «μεικτή» εικόνα δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένας εύλογος κίνδυνος νέας διαταραχής.

Από τη μία πλευρά η εκεχειρία μείωσε τις τιμές πετρελαίου, εξέλιξη θετική για το κόστος ναυτιλιακών καυσίμων, κόστος που απασχολεί τον κλάδο.

Από την άλλη πλευρά τα περίπου 200 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου που έχουν εγκλωβιστεί δυτικά του Ορμούζ, με την «απελευθέρωσή» τους θα αυξήσουν την προσφορά του στόλου, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές των ναύλων.

Πάντως το παράθυρο κατάπαυσης του πυρός των 14 ημερών είναι πολύ σύντομο για να προκαλέσει μια σημαντική αναδρομολόγηση των ροών φορτίου.

Το «τέλος διοδίων»

Αρνητική εξέλιξη για τον κλάδο και ειδικότερα για τα μικρότερα φορτία θα είναι το φημολογούμενο «τέλος διοδίων» των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα τέλος πολύ υψηλό ιδιαίτερα για πλοία  μικρότερης χωρητικότητας. Πάντως μακροπρόθεσμα τα πράγματα φαίνονται πιο αισιόδοξα για τους πλοιοκτήτες χύδην φορτίου.

Η συσσωρευμένη ζήτηση στη Μέση Ανατολή λόγω της ανακατασκευής υποδομών που υπέστησαν ζημιές θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση για εμπορεύματα όπως σιδηρομετάλλευμα, τσιμέντο και βωξίτη.

Ωστόσο, οι ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως χυτήρια αλουμινίου, ενδέχεται να περιορίσουν προσωρινά τη ζήτηση μεταφορών. Διακοπές παραγωγής, προβλήματα αποθήκευσης και καταστροφές υποδομών παραμένουν σημαντικοί παράγοντες αβεβαιότητας.

Η ναυτιλιακή κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Πλοιοκτήτες και ασφαλιστές αξιολογούν τις λεπτομέρειες της εκεχειρίας, ενώ εκατοντάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο. Η έξοδος απαιτεί συντονισμό με στρατιωτικές Αρχές, καθώς μια μη συντονισμένη διέλευση θεωρείται υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την Bimco.

Ο επικεφαλής Ασφάλειας και Προστασίας της Bimco, Jakob Larsen, τονίζει ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία αναμένει ακόμη κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από το Ιράν σχετικά με το πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Deals και asset management φέρνουν νέα ισορροπία 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Deals και asset management φέρνουν νέα ισορροπία 

Vita.gr
Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Που στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Που στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Όλα τζόγος 10.04.26

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Σύνταξη
ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Με ελαφριά άνοδο ανοίγει η τιμή του WTI

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Σύνταξη
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Σύνταξη
Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διεθνής έρευνα 11.04.26

Έλληνες εργαζόμενοι: Αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης, βυθίζεται η ευημερία

Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους και από τα χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας στην Ευρώπη. Τι δείχνει η νέα έρευνα της Gallup για το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία
Παγκόσμια αγωνία 11.04.26

Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία

Ξεκινούν σήμερα στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πήρε εξιτήριο ο Τζοέλ Εμπίντ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε
Μπάσκετ 11.04.26

Πήρε εξιτήριο ο Τζοέλ Εμπίντ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε

Ο Τζόελ Εμπίντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε σκωληκοειδεκτομή στο Χιούστον, ωστόσο οι Σίξερς δεν έχουν διευκρινίσει το πότε ο θηριώδης σέντερα θα είναι διαθέσιμος και πάλι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Που στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Που στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Σύνταξη
Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα αδιέξοδα και τα... μαζέματα στις γραμμές άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πρωθυπουργική δήλωση περί «ασυμβίβαστου», μέχρι τη διαχείριση την εμπλεκόμενων προσώπων και την επιλογή της στοχοποίησης και της εξαπόλυσης επιθέσεων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
Πάσχα 11.04.26

Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Υποκλοπές: Το πόρισμα που εκθέτει τη ΝΔ και το who is who των εισαγγελέων που θα κληθούν να κάνουν έρευνα
Πολιτική 11.04.26

Υποκλοπές: Το πόρισμα που εκθέτει τη ΝΔ και το who is who των εισαγγελέων που θα κληθούν να κάνουν έρευνα

Οι υποκλοπές αναμένεται να κυριαρχήσουν την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη χώρα. Το «βιογραφικό» των εισαγγελέων που ερευνούν ξανά την υπόθεση.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν
Μετά η Κούβα; 11.04.26

Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν

Ο Τζον Φίλι λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μεθυσμένος από τη νίκη» της σύλληψης του Μαδούρο και ότι ενδέχεται να επαναλάβει το ίδιο λάθος στην Κούβα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος “σβήνει” στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή
Στρίμωγμα 11.04.26

«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος “σβήνει” στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή

Ο μόλις 23 ετών σχολιαστής Άνταμ Μόκλερ δεν άφησε πολλά περιθώρια στον έμπειρο συνομιλητή του μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές του CNN.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αμπντουλάχ Γκιουλ: Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli
Συνέντευξη 11.04.26

«Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli» - Αμπντουλάχ Γκιουλ γαι

Τι λέει για Αιγαίο, Ιράν και Κυπριακό ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας - «Οι αμοιβαίες επισκέψεις και οι θετικές δηλώσεις των ηγετών της Τουρκίας και της Ελλάδας αποτελούν αναγκαιότητα καλής γειτονίας»

Μαρία Βασιλείου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

