Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
Πώς ο φόβος ότι η ΑΙ θα μας πάρει τις δουλειές μάς αρρωσταίνει – μη ειρωνικά
AI 11 Απριλίου 2026, 11:00

Πώς ο φόβος ότι η ΑΙ θα μας πάρει τις δουλειές μάς αρρωσταίνει – μη ειρωνικά

Ο φόβος ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας αντικαταστήσει, έχει αποκτήσει κλινική ονομασία: ΑΙRD ή Αrtificial Intelligence Replacement Dysfunction. Δυσλειτουργία Αντικατάστασης λόγω ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Το μόνο που πρέπει να φοβόμαστε είναι ο φόβος». Είναι μία από τις πιο διάσημες φράσεις που έχει πει ποτέ πολιτικός ηγέτης απευθυνόμενος στον λαό. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο διάγγελμα του  Αμερικανού προέδρου Φραγκλίνου Ρούζβελτ, αμέσως μετά την εκλογή του τον Μάρτιο του 1933, εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης.

Η ομιλία του Ρούζβελτ θεωρείται ιστορική, καθώς παρουσίασε τις βάσεις του New Deal, μιας νέας οικονομικής και κοινωνικής συμφωνίας, για το ξεπέρασμα της βαθιάς κρίσης.

Σήμερα οι συνθήκες είναι διαφορετικές, αλλά ο φόβος επιστρέφει, φορώντας νέα ρούχα. Τότε ήταν μια εποχή μαζικής ανεργίας, με στρατιές ανθρώπων που είχαν απολυθεί και σχεδόν ικέτευαν για μια δουλειά. Σήμερα τα ποσοστά ανεργίας στον ανεπτυγμένο κόσμο είναι χαμηλά. Στην Ευρώπη η ανεργία ανέρχεται στο 5,9% και στις ΗΠΑ είναι ακόμα χαμηλότερη, στο 4,3% με απρόσμενα μεγάλη αύξηση της απασχόλησης τον Μάρτιο.

Κι όμως, ο φόβος της μαζικής αντικατάστασης θέσεων εργασίας από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, στοιχειώνει την καθημερινότητα εκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον πλανήτη. Παγκόσμια έρευνα της KPMG δείχνει ότι το 52% των εργαζομένων πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βλάψει την εργασιακή τους ασφάλεια, τροφοδοτώντας το άγχος.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Αντίστοιχες έρευνες στην Ελλάδα αποκαλύπτουν μια διττή στάση των εργαζομένων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, στην τελευταία έρευνα της PwC η πλειονότητα απάντησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα, την ποιότητα και τη δημιουργικότητα της εργασίας. Αντιθέτως, είναι επιφυλακτικοί για τις επιπτώσεις της ΑΙ στην εργασιακή ασφάλεια και τους μισθούς. Ιδίως ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους και σε όσους βρίσκονται στο μέσο της καριέρας τους (GenZ-GenX), τα αρνητικά συναισθήματα για την ΑΙ (ανησυχία, σύγχυση) υπερβαίνουν τα θετικά (περιέργεια, ενθουσιασμός).

Σε παρόμοια έρευνα της Deloitte, οι νεότεροι εργαζόμενοι (GenZ και Μillenials) απάντησαν ότι το κορυφαίο συναίσθημα απέναντι στην ΑΙ είναι η αβεβαιότητα. Εξίσου έντονη είναι η ανησυχία ότι η αυτοματοποίηση με βάση τη χρήση GenAI θα καταργήσει θέσεις εργασίας και θα δυσκολέψει την είσοδο των νεότερων στο εργατικό δυναμικό.

Ο φόβος διαχέεται

Ο φόβος αυτός είναι είναι εν μέρει δικαιολογημένος. Κάθε μέρα κατακλυζόμαστε από ζοφερές προβλέψεις διάσημων γκουρού της τεχνολογίας, ή tech bros όπως αποκαλούνται πλέον. Ο Ντάριο Αμοντέι της Αnthropic, της εταιρείας του Claude προειδοποίησε ότι ως το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαφανίσει τις μισές θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου για υπαλλήλους γραφείου. Ο CEO τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν τα λέει ακόμα πιο ωμά. Δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αυτοματοποιήσει «τις περισσότερες, αν όχι όλες» τις εργασίες υπαλλήλων γραφείου εντός 18 μηνών.

Τι και αν άλλες έρευνες καθησυχάζουν ότι οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι πιο ποιοτικές και καλοπληρωμένες. Ο φόβος των εργαζομένων ότι θα μας αντικαταστήσουν τα ρομπότ, παραμένει και θεριεύει. Η εξοικείωση με τη χρήση ΑΙ και την ενσωμάτωσή της στην εργασιακή καθημερινότητα, όχι μόνο δεν μετριάζει τις ανησυχίες, αλλά ενίοτε τις ενισχύει.

Δυσλειτουργία Αντικατάστασης από ΑΙ

Σύμφωνα με νέα ακαδημαϊκή μελέτη, ο φόβος ότι θα μας αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, τόσο σημαντικό ώστε να αξίζει τη δική του κλινική ονομασία. Τoν έχουν βαφτίσει με το ακρωνύμιο AIRD – Artificial Intelligence Replacement Dysfunction ή Δυσλειτουργία Αντικατάστασης από ΑΙ.

Σύμφωνα με τους ερευνητές «το AIRD είναι ένα νέο, προτεινόμενο κλινικό μοντέλο που περιγράφει την ψυχολογική και υπαρξιακή δυσφορία που ενδέχεται να βιώνουν άτομα που αντιμετωπίζουν την απειλή ή την πραγματικότητα της απώλειας της εργασίας τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης (AI)».

Άγχος, κατάθλιψη, αϋπνία

Σημειώνουν ότι «καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αυτοματοποιούν όλο και περισσότερες εργασίες, σε όλους τους κλάδους οι εργαζόμενοι ενδέχεται να προσέρχονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας με συμπτώματα όπως άγχος, αϋπνία, κατάθλιψη ή σύγχυση ταυτότητας, τα οποία μπορεί να αντανακλούν βαθύτερους φόβους σχετικά με τη σημασία, τον σκοπό και τη μελλοντική απασχολησιμότητά τους».

Το εργασιακό άγχος, ο φόβος της απόλυσης, η δυσφορία για μια δουλειά που δε μας γεμίζει, είναι συναισθήματα – όχι απαραίτητα παθήσεις ή διαταραχές – που προϋπήρχαν της τεχνητής νοημοσύνης. Το να βάζεις όλα αυτά τα συναισθήματα σε ένα κουτάκι και να τα τυλίγεις με την κορδέλα της «δυσλειτουργίας ΙRD» πιθανόν είναι χρήσιμο για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Είναι αμφίβολο όμως αν η ψυχολογικοποίηση κοινωνικών προβλημάτων θα μπορέσει να δώσει λύσεις.

Ποιος είμαι εγώ και τι κάνω;

Ακόμη και χωρίς απολύσεις, οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές μπορούν να προκαλέσουν άγχος στο προσωπικό. Όταν οι εργασίες αυτοματοποιούνται, κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να βιώσουν μια απώλεια επαγγελματικής ταυτότητας ή σκοπού.»

Δεν χρειάζεται καν να υλοποιηθεί η απειλή της αντικατάστασης. Και μόνο η αίσθηση του κινδύνου, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εργασιακή συμπεριφορά. Οι εργαζόμενοι μπορεί να αποσυρθούν, να αντισταθούν στη νέα τεχνολογία ή ακόμη και να κρύψουν τις γνώσεις τους για να προστατεύσουν την αξία που αντιλαμβάνονται ότι έχουν.

Η πίεση για συνεχή αναβάθμιση της εργασιακής απόδοσης επιδεινώνει την κατάσταση. Ορισμένοι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι πρέπει να ανταγωνιστούν την αποδοτικότητα των μηχανών ή να αναβαθμίζουν συνεχώς τις δεξιότητές τους για να επιβιώσουν. Νιώθουν ότι δεν είναι ποτέ αρκετά καλοί ή αρκετά ασφαλείς στη θέση εργασίας τους.

Πώς μπορούν οι εργοδότες να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα

Το σαράκι που τρώει την εργασιακή δέσμευση είναι η αβεβαιότητα. Όταν οι τεχνολογικές αλλαγές εισάγονται πολύ γρήγορα και άτσαλα, με περιορισμένη συμμετοχή του προσωπικού στην όλη διαδικασία, είναι εύλογο οι εργαζόμενοι να νιώσουν επιτηρούμενοι και αναλώσιμοι.

Μια λύση που προτείνεται, είναι η διαφάνεια στη χρήση ΑΙ και αυτοματοποιημένων συστημάτων. Οι εταιρείες που βρίσκονται στην αιχμή των εξελίξεων, επενδύουν σε δομημένα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων, καθοδήγηση και υποστήριξη ψηφιακής παιδείας.

Άλλες εταιρείες συνδυάζουν τις τεχνολογικές αλλαγές με «ελέγχους ευξίας» (wellbeing checks) και εκπαίδευση των διευθυντών σχετικά με τον τρόπο συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με επαγγελματίες του ΗR – της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού – το μέλλον της εργασίας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι εργοδότες θα ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπους που θα διαφυλάσσουν τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την ανθρώπινη αξία. Αυτό που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είναι να μάθουν την αλήθεια για το τι πραγματικά θα αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη.

Να έχουν τεκμηριωμένες διαβεβαιώσεις όχι λόγια του αέρα) για το πού οι άνθρωποι θα παραμείνουν απαραίτητοι. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να τους δίνεται υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να εξελιχθούν σε νέες μορφές εργασίας.

ΑΔΜΗΕ: Νησιά και Αττική χωρίς μπλακ άουτ – Πέντε έργα ασπίδα

Αναβάλλονται για το απόγευμα οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, λένε ιρανικά ΜΜΕ – Έφτασε στο Πακιστάν η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Τεχνητή Νοημοσύνη 10.04.26

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Έρευνες 10.04.26

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία - Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Σύνταξη
Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Σύνταξη
Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Viral 02.04.26

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;

Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη φαρμάκων με ΑΙ - Μια παγκόσμια συνεργασία για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Undertourism 11.04.26

Η άλλη όψη του υπερτουρισμού - Η τάση που λέει όχι στον συνωστισμό και επιλέγει ταξίδια με χαρακτήρα

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ρωσική Εκκλησία: Μπότια, κρότοι, βάγια και χορωδία – Η ξεχωριστή πρώτη Ανάσταση
Μοναδική πνευματικότητα 11.04.26

Μπότια, κρότοι, βάγια και χορωδία - Η ξεχωριστή πρώτη Ανάσταση στη Ρωσική Εκκλησία

Λίγο πριν τις 9:00, κατά την πρώτη Ανάσταση, η Ρωσική Εκκλησία άρχισε να δονείται από τους κρότους που προκάλεσαν τα σπασμένα «μπότια», το ρυθμικό χτύπημα των καθισμάτων και των σκευών

Σύνταξη
Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν
Απίστευτα πράγματα 11.04.26

«Δεν μπορεί» - Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Μαν αποκάλυψε ένα από τα πιο περίεργα σκηνικά που είχε με έναν συμπρωταγωνιστή της - χωρίς να κάνει γνωστό το όνομά του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η νέα ψηφιακή μάχη της LaLiga
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η νέα ψηφιακή μάχη της LaLiga

Συμμαχία με Fastly και κλιμάκωση στον πόλεμο κατά της πειρατεία - Τεχνητή νοημοσύνη, real-time εντοπισμός και ο κίνδυνος μαζικών μπλοκαρισμάτων

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Αν δεν έχουμε έστω μια πιθανότητα για τον τίτλο, θα φύγει»
Μπάσκετ 11.04.26

Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Αν δεν έχουμε έστω μια πιθανότητα για τον τίτλο, θα φύγει»

Ο Ντοκ Ρίβερς παραδέχθηκε δημόσια για πρώτη φορά πως αν η ομάδα που θα φτιάξουν οι Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της επόμενης σεζόν δεν θα είναι αρκετά καλή για να έχει ρεαλιστική πιθανότητα να διεκδικήσει τον τίτλο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αποτελέσει παρελθόν.

Σύνταξη
Χωρίς προβλήματα η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Καλή Ανάσταση! 11.04.26

Χωρίς προβλήματα η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Από τα δύο εθνικά δίκτυα, είχαν περάσει μέχρι χθες 100.130 αυτοκίνητα συνολικά - Από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής συνεχίζονται σε ήπιους ρυθμούς οι αναχωρήσεις των εκδρομέων για τις γιορτές του Πάσχα

Σύνταξη
«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»
Κόσμος 11.04.26

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»

Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές από το Ιράν

Σύνταξη
Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa
Ελλάδα 11.04.26

Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα», έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού

Σύνταξη
Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο
Άλλα Αθλήματα 11.04.26

Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο

Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.

Σύνταξη
Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
NASA 11.04.26

Artemis II, η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την προσθαλάσσωση

Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Σύνταξη
Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος
Κόσμος 11.04.26

Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Η αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και και θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός

Σύνταξη
«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»
Euroleague 11.04.26

«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»

Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά και στο εξωτερικό αναφέρονται στο συμβόλαιο του, αλλά και στις πολλές επιλογές που έχει στο «5» ο Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ
Λατινική Αμερική 11.04.26

Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, κόρη του διαβόητου άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, φαίνεται να προηγείται ανάμεσα στους 35 υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του Περού

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

