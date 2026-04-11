11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
Οι Βούλγαροι διαμαρτύρονται: Ακριβότερο το Πάσχα στα Βαλκάνια
Διεθνής Οικονομία 11 Απριλίου 2026, 10:00

Οι Βούλγαροι διαμαρτύρονται: Ακριβότερο το Πάσχα στα Βαλκάνια

Ανατιμήσεις σε αρνί, αυγά και βασικά αγαθά ανεβάζουν το κόστος σε όλη την περιοχή, με τα νοικοκυριά να καλούνται να προσαρμόσουν τον προϋπολογισμό τους

Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
Ένα από τα πιο ακριβά Πάσχα των τελευταίων ετών καλούνται να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά στα Βαλκάνια, καθώς οι τιμές βασικών προϊόντων εκτοξεύονται, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος του παραδοσιακού πασχαλινού τραπεζιού. Όπως αναφέρει το «Bgonair», η εικόνα είναι κοινή σε όλες τις χώρες της περιοχής, με αυξήσεις που αγγίζουν ακόμη και το 20% σε σχέση με πέρυσι, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός εμφανίζεται συγκρατημένος σε ορισμένες οικονομίες.

Στην Ελλάδα, το κόστος για 6 έως 8 άτομα ξεπερνά πλέον τα 400 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 50 ευρώ σε σχέση με το 2025. Το αρνί, που αποτελεί το βασικό προϊόν του εορταστικού τραπεζιού, φτάνει έως και τα 18 ευρώ το κιλό στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται και σε προϊόντα όπως το τσουρέκι, τα γαλακτοκομικά και τα λαχανικά. Η συνολική επιβάρυνση αποτυπώνει την πίεση που ασκείται στην αγορά τροφίμων από το αυξημένο κόστος παραγωγής και μεταφοράς.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Βουλγαρία, όπου το αρνί παρουσιάζει αύξηση περίπου 15% σε ετήσια βάση, με τις τιμές να ξεπερνούν τα 16 ευρώ το κιλό. Τα αυγά, βασικό στοιχείο της πασχαλινής παράδοσης, έχουν επίσης ακριβύνει αισθητά, ενώ ανοδικά κινούνται και τα οπωροκηπευτικά, ιδιαίτερα τα προϊόντα θερμοκηπίου.

Στη Ρουμανία, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για το ακριβότερο Πάσχα των τελευταίων ετών, με το συνολικό κόστος να κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200 ευρώ, ανάλογα με τις επιλογές των νοικοκυριών. Οι αυξήσεις στα αυγά και στο αρνί, σε συνδυασμό με τη γενικότερη άνοδο των τιμών τροφίμων, οδηγούν πολλούς καταναλωτές σε πιο προσεκτικό σχεδιασμό των αγορών τους.

Ανάλογες τάσεις καταγράφονται και στη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, όπου οι τιμές του κρέατος και των βασικών αγαθών κινούνται ανοδικά, αν και οι διατροφικές συνήθειες διαφοροποιούνται. Στη Σερβία, για παράδειγμα, το χοιρινό παραμένει κυρίαρχο στο πασχαλινό τραπέζι, διατηρώντας χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το αρνί, γεγονός που συγκρατεί εν μέρει τη συνολική δαπάνη.

Οι λόγοι πίσω από αυτή την εκτεταμένη ανατίμηση είναι κοινοί σε όλη την περιοχή. Η αύξηση του ενεργειακού κόστους, οι ακριβότερες ζωοτροφές, οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι επιπτώσεις των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων μεταφέρονται άμεσα στις τελικές τιμές.

Το αποτέλεσμα είναι μια αλυσιδωτή επιβάρυνση που επηρεάζει παραγωγούς, εμπόρους και τελικά καταναλωτές.

Σε αυτό το περιβάλλον, το φετινό Πάσχα διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, αλλά αποκτά και μια πιο «οικονομική» διάσταση. Πολλά νοικοκυριά καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις αγορές τους, να περιορίσουν ποσότητες ή να αναζητήσουν φθηνότερες εναλλακτικές. Η γιορτή παραμένει σημαντική, αλλά το κόστος της καθιστά πιο εμφανείς από ποτέ τις πιέσεις που δέχεται το διαθέσιμο εισόδημα.

Το μήνυμα που αναδύεται είναι σαφές: οι διατροφικές παραδόσεις αντέχουν στον χρόνο, αλλά προσαρμόζονται στις οικονομικές συνθήκες. Και φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, το πασχαλινό τραπέζι γίνεται καθρέφτης των ευρύτερων πιέσεων που διαμορφώνουν την καθημερινότητα των ευρωπαϊκών νοικοκυριών».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Deals και asset management φέρνουν νέα ισορροπία 

Στρες: Αυτό το είδος «κοστίζει» ακριβά στην υγεία μας

Κόσμος
Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία

inWellness
inTown
Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Που στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Λάμπρος Καραγεώργος
Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναρρώνει από σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια»
Το πρόσωπο του Χαμενεΐ παραμορφώθηκε στην επίθεση κατά του συγκροτήματος του ανώτατου ηγέτη στην κεντρική Τεχεράνη και υπέστη σοβαρά τραύματα στο ένα ή και στα δύο πόδια, σύμφωνα και με τις τρεις πηγές από το Ιράν

Νέα αποκάλυψη: «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα που υπογράφει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα», έλληνες ιδιώτες και εταιρικά σχήματα που φαίνεται να συνέδραμαν στην «εισαγωγή» της Intellexa, είχαν αναλάβει σημαντικά κρατικά έργα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην ΕΥΠ και αλλού

Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο
Την Ουγγαρία θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, στην Αλεξανδρούπολη, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του World Cup.

Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος
Η αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και και θα κατευθυνθεί προς την Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός

«Η επιστροφή του Φαλ στη δράση, το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και το βάθος στη θέση του σέντερ»
Ο Μουστάφα Φαλ επέστρεψε, ο Ολυμπιακός τον υπολογίζει κανονικά και στο εξωτερικό αναφέρονται στο συμβόλαιο του, αλλά και στις πολλές επιλογές που έχει στο «5» ο Μπαρτζώκας.

Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ
Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, κόρη του διαβόητου άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, φαίνεται να προηγείται ανάμεσα στους 35 υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του Περού

Έλληνες εργαζόμενοι: Αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης, βυθίζεται η ευημερία
Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους και από τα χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας στην Ευρώπη. Τι δείχνει η νέα έρευνα της Gallup για το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό.

Αναβάλλονται για το απόγευμα οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, λένε ιρανικά ΜΜΕ – Έφτασε στο Πακιστάν η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ
Ξεκινούν σήμερα στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πήρε εξιτήριο ο Τζοέλ Εμπίντ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε
Ο Τζόελ Εμπίντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε σκωληκοειδεκτομή στο Χιούστον, ωστόσο οι Σίξερς δεν έχουν διευκρινίσει το πότε ο θηριώδης σέντερα θα είναι διαθέσιμος και πάλι να αγωνιστεί.

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Που στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα αδιέξοδα και τα... μαζέματα στις γραμμές άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πρωθυπουργική δήλωση περί «ασυμβίβαστου», μέχρι τη διαχείριση την εμπλεκόμενων προσώπων και την επιλογή της στοχοποίησης και της εξαπόλυσης επιθέσεων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

