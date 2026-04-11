Στη ρωγμή του χρόνου, ας σταματήσει η κάθοδος στην άβυσσο, ας φυτρώσει ξανά η ελπίδα
Editorial 11 Απριλίου 2026, 22:00

Στη ρωγμή του χρόνου, ας σταματήσει η κάθοδος στην άβυσσο, ας φυτρώσει ξανά η ελπίδα

Η Ανάσταση φέρνει μήνυμα ανατροπής, αλλαγής και ελπίδας απέναντι σε ένα κόσμο δυστοπικό

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος πιστός για να συγκλονιστεί από το μήνυμα της Ανάστασης.

Η ίδια η ιδέα του Θεού που ενσαρκώνεται, υποφέρει, ζει τη θνητή αγωνία, πεθαίνει στον Σταυρό και με την Ανάσταση νικά τον θάνατο είναι ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας. Είναι η πίστη ότι μπορεί να υπάρξει το ρήγμα στο χρόνο που θα βάλει τέλος στη βαναυσότητα, στον πόνο, στην αγωνία, στην αδικία, στην ταπείνωση και στον θάνατο και θα ανοίξει τον δρόμο για μια νέα κατάσταση, μια νέα ελπίδα, μια νίκη της ζωής.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι στον κύκλο των εορτών το Πάσχα και η Ανάσταση διατηρούν μια τόσο κεντρική θέση. Ακριβώς γιατί συγκεφαλαιώνουν τη βαθύτερη πίστη ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα τα πράγματα να αλλάξουν και ο κόσμος να γίνει καλύτερος, ο βίος να γίνει ξανά αξιοβίωτος. Γιατί η Ανάσταση ποτέ δεν αφορά απλώς το επέκεινα, αφορά και το «εδώ και τώρα» τις ίδιες τις ζωές των ανθρώπων, τις δικές μας ζωές, τις δικές μας αγωνίες, τους δικούς μας φόβους, τη δική μας απελπισία.

Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουν τον κόσμο μας να είναι κάθε άλλο παρά αξιοβίωτος. Οι υποσχέσεις στα τέλη του περασμένου αιώνα για έναν κόσμο χωρίς πόλεμο διαψεύστηκαν από αλλεπάλληλες συγκρούσεις, με την ανθρωπότητα να αντιμετωπίζει σήμερα με αγωνία το ενδεχόμενο μιας ανάφλεξης που θα ξεπερνά κατά πολύ τη Μέση Ανατολή, την ώρα που το δράμα στη Γάζα συνεχίζεται, ενώ η μηχανή του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχει σταματήσει. Και όλα αυτά την ώρα, που η ισχυρότερη υπερδύναμη, που γνώρισε ποτέ η ιστορία, μοιάζει να μην έχει σχέδιο παρότι αποφασίζει πολεμικές επιχειρήσεις με τεράστιες επιπτώσεις, η Ευρώπη εξακολουθεί να μην μπορεί να υψώσει ανάστημα και η Ακροδεξιά είναι η ανερχόμενη δύναμη παγκοσμίως.

Ο κόσμος μοιάζει να κατρακυλάει στην άβυσσο. Οι ανισότητες αντί να μειώνονται παροξύνονται, η οικολογική κρίση εντείνεται, καθώς την ώρα που διακηρύσσεται η «Πράσινη Μετάβαση» η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων ολοένα και αυξάνεται, η δημοκρατία περνάει κρίση παγκοσμίως και συχνά καταντάει «πουκάμισο αδειανό», πρόσφυγες και μετανάστες αντιμετωπίζονται ως «πλεονάζοντες πληθυσμοί», τα σύνορα γίνονται όλο και πιο δολοφονικά, ο πειρασμός του αυταρχισμού είναι διάχυτος και οι άνθρωποι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στη δυνατότητα της πολιτικής να είναι δρόμος για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη, επιλέγοντας συχνά την παθητικότητα ή ακόμη χειρότερα τον κυνισμό που αποδιαρθρώνει ακόμη περισσότερο την κοινωνική συνοχή.

Ο πόνος, ο φόβος, η αγωνία, η ανασφάλεια εισβάλλουν σαν εικόνα και βίωμα από παντού. Όμως, δυστυχώς, δεν μετατρέπονται σε διάθεση αλλαγής, αλλά σε θυμό και οργή που αδυνατούν να βρουν διέξοδο.

Η χώρα μας, δυστυχώς, δεν αποτελεί εξαίρεση, με τα σημάδια ότι βρισκόμαστε σε μια βαθιά κρίση να πληθαίνουν. Η ελπίδα ότι θα υπήρχε μια μόνιμη έξοδος από τη κρίση και όσα βασανιστικά υπομείναμε την περασμένη δεκαετία, έχει πλέον διαψευστεί. Το παράθυρο ευκαιρίας που άνοιξε το τέλος των μνημονίων και η ρύθμιση του χρέους, δεν αξιοποιήθηκε από μια κυβέρνηση που υποσχέθηκε την «κανονικότητα», αλλά κατά βάση ήρθε να εξυπηρετήσει «ημετέρους» και να εμπεδώσει μια διάχυτη «θεσμική παραβατικότητα».

Οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με μια κυβέρνηση που αποδείχτηκε ανίκανη να πάρει μέτρα ενάντια σε μια κλιμακούμενη κρίση κόστους ζωής, βυθίζοντας στην ανασφάλεια τις ζωές των νοικοκυριών, και που εμφανώς περιφρονεί κάθε έννοια κράτους δικαίου και τελικά πολιτικής ηθικής: από τις υποκλοπές – για τις οποίες κανείς δεν έχει αμφιβολία πια ότι ενορχηστρώθηκαν από το Μέγαρο Μαξίμου – και τα Τέμπη (μια ανοιχτή πληγή που απαιτεί δικαιοσύνη), μέχρι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις και όλη την εικόνα γενικευμένης συναλλαγής και ρουσφετιού. Πάνω από όλα, οι πολίτες είναι αντιμέτωποι με μια διάχυτη αλαζονεία της εξουσίας, που την αναπαράγει μια δημόσια σφαίρα σε μεγάλο βαθμό εξαγορασμένη, τροφοδοτώντας ολοένα και περισσότερο μια βαθιά κρίση νομιμοποίησης.

Αναρωτιέται κανείς εάν οδεύουμε σε έναν κόσμο που βαδίζει προς τον όλεθρο. Έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η βαναυσότητα, ο κυνισμός, η ιδιοτέλεια. Έναν κόσμο που μοιάζει τόσο με αυτόν με τον οποίο συγκρούστηκε ο Ιησούς και ενάντια στον οποίο κήρυξε την ελπίδα. Δύσκολο να μην απαντήσεις καταφατικά.

Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Αυτή που μας θυμίζει η ίδια η ιστορία του Ιησού και της Ανάστασης, του Θείου Δράματος και της μεγάλης υπέρβασης. Αυτή που υπογραμμίζει ότι μπορεί να υπάρξει η μεγάλη ρωγμή στον χρόνο. Αυτή που σταματάει «τη βδομάδα των παθών», το χρόνο του πόνου και του βασάνου, και ξεκινά τον χρόνο της αλλαγής και της σωτηρίας. Αυτή που νικάει τον θάνατο. Αυτή που λέει ότι τα πράγματα μπορούν να είναι αλλιώς. Αυτή που δίνει ξανά σχήμα στην ελπίδα.

Και αυτήν έχουμε περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη στον τόπο μας. Γιατί έχουμε ανάγκη εξόδου από μια συνθήκη όπου η κοινωνία ολοένα και περισσότερο αισθάνεται ότι δεν έχει δικαίωμα στην ελπίδα και στη ζωή, παρά μόνο στην επιβίωση και μάλιστα με όρους ενδημικής ανασφάλειας.

Η σωτηρία όμως πάντα προϋποθέτει τη σκέψη και την απόφαση των ίδιων των ανθρώπων. Ο Ιησούς θυσιάζεται για να προτείνει έναν δρόμο, για να δείξει, για να πει στους ανθρώπους ότι μπορούν να πιστέψουν και να πράξουν με έναν διαφορετικό τρόπο, για να τους εμπνεύσει εμπιστοσύνη ότι μπορούν να αλλάξουν και οι ίδιοι και τα πράγματα γύρω τους.

Αυτό το νήμα χρειάζεται να πιάσουμε σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Παρότι είναι η ημέρα που τιμούμε τον Σωτήρα, αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρώτα από όλα να βρούμε τη δύναμη μέσα μας να πιστέψουμε στην αλλαγή. Και να βάλουμε πλάτη για να γίνει πράξη.

Η ρωγμή του χρόνου δεν θα έρθει από μόνη της. Ποτέ δεν έρχεται. Απαιτεί να αγωνιστούμε για αυτή. Προϋποθέτει αυτούς που θα της δώσουν σχήμα. Χρειάζεται λόγο και σχέδιο για να γίνει πράξη η ελπίδα.

Η αλλαγή ποτέ δεν είναι εύκολη. Η δυσκολία αυξάνεται δε, όταν είναι απολύτως αναγκαία και επιτακτική. Το βασικό όμως είναι ότι πάντα είναι εφικτή, όσος κόπος, προσπάθεια, και θυσία και αν απαιτηθεί η ελπίδα τελικά θα γεννηθεί.

Η ελπίδα ενός κόσμου που δεν θα είναι όπως ο σημερινός και που θα δικαιώνει τους αγώνες και τις θυσίες, θα συμβαδίζει με τις αγωνίες, τις ανάγκες και τις ελπίδες των ανθρώπων. Αυτών που υπήρξαν, αυτών που ζουν τώρα, αυτών που θα έρθουν. Ώστε η ζωή να γίνει συνώνυμη με την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αδελφοσύνη.

Από όλες και όλους εμάς στο in, Καλή Ανάσταση!

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Ανάσταση με την ελπίδα να μπει τέλος στην καθοδική πορεία της χώρας

Πετρέλαιο: Σε χάος η φυσική αγορά – Στα ύψη οι τιμές και οι προειδοποιήσεις για ελλείψεις

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Editorial 09.04.26

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Editorial 03.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς

Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Editorial 02.04.26

ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει

Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις
Editorial 01.04.26

«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις

Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές στη Βουλή, παρατείνοντας την ένοχη σιωπή της, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια «χειρισμού» ενός ζητήματος με το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυτοκρατορική αλαζονεία
Editorial 31.03.26

Αυτοκρατορική αλαζονεία

Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Editorial 30.03.26

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα

Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα
Editorial 24.03.26

Υποκλοπές: μια υπόθεση που γράφει παντού κυβέρνηση και Γρηγόρης Δημητριάδης με δικαστική βούλα

Το πόρισμα της δίκης για τους τέσσερις ιδιώτες για τις υποκλοπές ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης και του Γρηγόρη Δημητριάδη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό
Editorial 21.03.26

Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, όμως η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Παίρνει Λοβέρν η Παρτιζάν» (pic)
Μπάσκετ 12.04.26

Κοντά σε ομάδα της Euroleague o Λοβέρν

Μετά το πέρασμά του από την Κουβέιτ Σπόρτιν Κλαμπ, ο Τζόφρι Λοβέρν ετοιμάζεται να επιστρέψει, στην Παρτιζάν μετά τη σεζόν 2012 έως 2014.

Σύνταξη
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι
Καιρός 12.04.26

Ανοιξιάτικο σκηνικό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι

Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κυρίως στα δυτικά και τα νότια φτάνοντας τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης
Ψηφιακό παρουσιολόγιο 12.04.26

Όταν η πραγματική εργασία αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της απασχόλησης

Η τηλεργασία γέννησε μια βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, αναγκάζοντας τους εργαζομένους να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο στο ψηφιακό φαίνεσθαι αντί για πραγματική παραγωγή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικά στοιχεία: Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία – Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα
Δημογραφικά στοιχεία 12.04.26

Εκεί που ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία - Οι σημαντικότερες μεταβολές ανά χώρα

Μια έντονη δημογραφική αντίθεση παρατηρούμε την τελευταία 25ετία: ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά περίπου 46,6% (από ~6,1 δισεκατομμύρια σε πάνω από 8,2 δισεκατομμύρια), η κατανομή αυτής της αύξησης είναι εξαιρετικά άνιση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο… Μητσοτάκης
Ασύμμετρη απειλή 12.04.26

Διδάγματα από το παρελθόν: Ο Κάλαχαν, η Θάτσερ και ο... Μητσοτάκης

Τι μπορεί να διδάξει ο βρετανικός «χειμώνας της δυσαρέσκειας» του 1978 στην ελληνική κυβέρνηση - Τα σενάρια για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα «διαβάσει» τη σημερινή πραγματικότητα

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μάργκους Τσάκνα: «Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ»
Συνέντευξη 12.04.26

«Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη χρειάζονται το ΝΑΤΟ» λέει ο ΥΠΕΞ της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα

Οι εταίροι στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι λέει ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα, με αφορμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την εύθραυστη εκεχειρία

Μαρία Βασιλείου
Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του
Γεωπολιτικό… γκούλας 12.04.26

Από τον Τραμπ και τον Πούτιν, έως τον Σι – Οι κάλπες στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν και οι «εντιμότατοι φίλοι» του

Για τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και την Κίνα του Σι Τζινπίνγκ, μια εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία θα ήταν και δική τους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει το «Interstellar» πριν τον Κρίστοφερ Νόλαν
«Δεν πήγε καλά» 12.04.26

Ο Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει πρώτος το «Interstellar», αλλά τελικά ο Νόλαν έκανε καλύτερη δουλειά

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
Κόσμος 12.04.26

«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων

Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί,  ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος, είπε ο Πάπας Λέων για όσους χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες
Ελλάδα 12.04.26 Upd: 01:59

Νέος Κόσμος: Σακούλες με μολότοφ κατέσχεσαν λίγο πριν το Χριστός Ανέστη – Αποκλειστικές εικόνες

Ούτε ένα μπαμ δεν ακούστηκε φέτος στον Νέο Κόσμο παρά τις προθέσεις των νεαρών που πήγαν «οπλισμένοι» με την Αστυνομία να κατάσχει μεγάλες μαύρες σακούλες γεμάτες με μολότοφ. Προσαγωγές και συλλήψεις. Αποκλειστικές εικόνες και βίντεο στο in.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους
Κόσμος 11.04.26

Το φάντασμα της «ανοκρατίας» – Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια κρίση που κάποτε διαγνώστηκε σε άλλους

Οι ιστορικοί και οι πολιτικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ εμφανίζουν τα ίδια προειδοποιητικά σημάδια που κάποτε παρακολουθούσαν σε εύθραυστα κράτη του εξωτερικού

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

