Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση μιας ξαφνικής παύσης των επιθέσεων κατά του Ιράν, ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε το προσωπικό να μην αξιοποιεί τη θέση του για να κάνει στοιχήματα σε αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Η προειδοποίηση ήρθε μέσω email προς το προσωπικό από το Γραφείο Διοίκησης του Λευκού Οίκου στις 24 Μαρτίου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Wall Street Journal.

Την προηγούμενη ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την παύση των επιθέσεων μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Περίπου 15 λεπτά πριν από την ξαφνική αλλαγή πολιτικής, μια μυστηριώδης «έκρηξη» δραστηριότητας ξεκίνησε στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου αξίας άνω των 760 εκατομμυρίων δολαρίων άλλαξαν χέρια σε λιγότερο από δύο λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data. Πιο πρόσφατα, τρεις λογαριασμοί στο Polymarket κέρδισαν περισσότερα από 600.000 δολάρια, στοιχηματίζοντας σωστά στο χρονοδιάγραμμα της κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν αυτή την εβδομάδα. Οι επικριτές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων πολλών Δημοκρατικών, συμπέραναν αμέσως ότι κάποιος επωφελούνταν από την εκ των προτέρων γνώση της αλλαγής πολιτικής.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της προειδοποίησης, με τον εκπρόσωπο του Τραμπ, Ντέιβις Ίνγκλ, να δηλώνει στην Wall Street Journal ότι «το μόνο ιδιαίτερο συμφέρον που θα καθοδηγήσει ποτέ τον πρόεδρο Τραμπ είναι το συμφέρον του αμερικανικού λαού».

Δεν υπάρχουν στοιχεία για διαρροές ή ότι κάποιος εντός της διοίκησης χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες για στοιχήματα σε κατάλληλο χρόνο, αναφορικά με τη σύγκρουση στο Ιράν. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι και οι πολιτικά συνδεδεμένοι αντιμετωπίζουν τώρα ένα νέο πειρασμό με τη μορφή αγορών πρόβλεψης που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα. Οι αγορές πρόβλεψης επιτρέπουν στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε όλα, από αθλήματα έως παγκόσμια γεγονότα, και να κάνουν ανάληψη μετρητών, ανώνυμα.

«Ο πρόεδρος ήταν ξεκάθαρος»

Οι κανόνες δεοντολογίας απαγορεύουν ήδη στους διευθυντές να τζογάρουν ενώ βρίσκονται σε ομοσπονδιακή υπηρεσία και υπάρχουν κανόνες που απαγορεύουν τη χρήση κυβερνητικών πληροφοριών για ιδιωτικό όφελος. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της διοίκησης που έλαβε το email περιέγραψε την προειδοποίηση ως μια επίκαιρη «ενημερωτική ειδοποίηση», δεδομένου ότι τα ύποπτα τεράστια στοιχήματα στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι «καυτά νέα».

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ξεκάθαρος», τόνισε ο Ινγκλ, «ενώ επιδιώκει μια ισχυρή και κερδοφόρα χρηματιστηριακή αγορά για όλους, τα μέλη του Κογκρέσου και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα πρέπει να απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μη δημόσιες πληροφορίες για οικονομικό όφελος». Είπε ότι η απαγόρευση της εμπορίας εμπιστευτικών πληροφοριών δεν ήταν ασυνήθιστη και απέρριψε ως «αβάσιμες και ανεύθυνες αναφορές» οποιαδήποτε υπόνοια ότι κάποιος εντός της κυβέρνησης χρησιμοποιούσε τη θέση του για να κερδίσει εις βάρος του αμερικανικού δημοσίου.

Τον Ιανουάριο, ένας άγνωστος trader διπλασίασε τα στοιχήματά του ότι ο Nικολάς Μαδούρο θα αποχωρούσε σύντομα από την ηγεσία της Βενεζουέλας, λιγότερο από πέντε ώρες πριν από τη σύλληψή του. Τα στοιχήματα στο Polymarket απέφεραν στον trader περισσότερα από 400.000 δολάρια. Και τον Φεβρουάριο, το Ισραήλ συνέλαβε αρκετά άτομα, συμπεριλαμβανομένων εφέδρων του στρατού, για φερόμενη χρήση απόρρητων πληροφοριών για την τοποθέτηση στοιχημάτων σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Polymarket.