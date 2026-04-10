sports betsson
Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποδόσφαιρο 10 Απριλίου 2026, 00:13

Τριάρες για Κρίσταλ Πάλας (3-0) και Σαχτάρ (3-0), βήμα πρόκρισης για Μάιντς (2-0) – Δείτε τα γκολ

Η Μάιντς πήρε μεγάλο προβάδισμα με το 2-0 κόντρα στο Στρασβούργο ενώ Κρίστας Πάλας και Σαχτάρ επικράτησαν με 3-0 κόντρα σε Φιορεντίνα και Άλκμααρ αντίστοιχα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θρίαμβος των γηπεδούχων στα πρώτα ματς των προημιτελικών του Conference League! Μετά τη Ράγιο που επικράτησε με 3-0 της ΑΕΚ στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα, ακολούθησαν μεγάλες νίκες για Μάιντς, Κρίσταλ Πάλας και Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Στο ζευγάρι που διασταυρώνεται με αυτό της Ένωσης, το Στρασβούργο ήταν το μεγάλο φαβορί στα χαρτιά, αλλά η Μάιντς πήρε τη νίκη και ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Ο Σανό με πλασέ εκτός περιοχής έκανε το 1-0 στο 11′ και ο Πος με πλασέ στο 19′ έγραψε το τελικό 2-0.

Στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας επιβεβαίωσε πως είναι το φαβορί της διοργάνωσης με το 3-0 επί της Φιορεντίνα. Ο Ματετά με πέναλτι έκανε το 1-0 στο 24′ και στο 31′ ο Μίτσελ το 2-0 με πλασέ μετά από απόκρουση του Ντε Χέα. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Σαρ στο 90′ με κεφαλιά.

Στην Πολωνία όλα ήταν στο μηδέν μέχρι το 72′, αλλά στη συνέχεια η Σαχτάρ έστησε πάρτι κόντρα στην Άλκμααρ και τη νίκησε με 3-0. Ο Πεδρίνιο στο 72′ έκανε το 1-0, στο 81′ ο Άλισον το 2-0 και δύο λεπτά μετά ο ίδιος το 3-0.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στα προημιτελικά

1ος αγώνας

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0
Μάιντς – Στρασβούργο 2-0
Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα 3-0
Σαχτάρ – Άλκμααρ 3-0

2ος αγώνας – 16 Απριλίου

19:45 Άλμααρ – Σαχτάρ
22:00 ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο
22:00 Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας
22:00 Στρασβούργο – Μάιντς

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Σαχτάρ – Άλκμααρ Vs Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ Vs Μάιντς – Στρασβούργο

Ο τελικός

27 Μαΐου στη Λειψία

Headlines:
World
ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

Σύνταξη
LIVE: Μάιντς – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Στρασμπούρ για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ – Άλκμααρ για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα για τα προημιτελικά του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Οι πιθανότητες της Ελλάδας για να προσπεράσει την Τσεχία και να ανέβει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA, εξαρτάται από την ΑΕΚ και τη «μάχη» της με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Σύνταξη
Τα φαβορί επικράτησαν στη δεύτερη... δόση των αγώνων «16» του Conference League, με τη Ράγιο Βαγεκάνο να προκρίνεται με ήττα, την Άλκμααρ με «4άρα», τη Στρασμπούργκ με ισοπαλία και τη Σαχτάρ με ήττα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Σύνταξη
Κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα ανακοινώνει και ο Ζελένσκι

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Σύνταξη
Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η ‘Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Βάιος Μπαλάφας
Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Σύνταξη
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Cookies