Τριάρες για Κρίσταλ Πάλας (3-0) και Σαχτάρ (3-0), βήμα πρόκρισης για Μάιντς (2-0) – Δείτε τα γκολ

Θρίαμβος των γηπεδούχων στα πρώτα ματς των προημιτελικών του Conference League! Μετά τη Ράγιο που επικράτησε με 3-0 της ΑΕΚ στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα, ακολούθησαν μεγάλες νίκες για Μάιντς, Κρίσταλ Πάλας και Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Στο ζευγάρι που διασταυρώνεται με αυτό της Ένωσης, το Στρασβούργο ήταν το μεγάλο φαβορί στα χαρτιά, αλλά η Μάιντς πήρε τη νίκη και ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Ο Σανό με πλασέ εκτός περιοχής έκανε το 1-0 στο 11′ και ο Πος με πλασέ στο 19′ έγραψε το τελικό 2-0.

Στο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας επιβεβαίωσε πως είναι το φαβορί της διοργάνωσης με το 3-0 επί της Φιορεντίνα. Ο Ματετά με πέναλτι έκανε το 1-0 στο 24′ και στο 31′ ο Μίτσελ το 2-0 με πλασέ μετά από απόκρουση του Ντε Χέα. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Σαρ στο 90′ με κεφαλιά.

Στην Πολωνία όλα ήταν στο μηδέν μέχρι το 72′, αλλά στη συνέχεια η Σαχτάρ έστησε πάρτι κόντρα στην Άλκμααρ και τη νίκησε με 3-0. Ο Πεδρίνιο στο 72′ έκανε το 1-0, στο 81′ ο Άλισον το 2-0 και δύο λεπτά μετά ο ίδιος το 3-0.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα στα προημιτελικά

1ος αγώνας

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0

Μάιντς – Στρασβούργο 2-0

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα 3-0

Σαχτάρ – Άλκμααρ 3-0

2ος αγώνας – 16 Απριλίου

19:45 Άλμααρ – Σαχτάρ

22:00 ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο

22:00 Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας

22:00 Στρασβούργο – Μάιντς

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Σαχτάρ – Άλκμααρ Vs Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ Vs Μάιντς – Στρασβούργο

Ο τελικός

27 Μαΐου στη Λειψία