«Τρέλα» στον κόσμο της Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ
Χαμός από τους οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο για ένα μαγικό χαρτάκι προκειμένου να βρεθούν στη ρεβάνς στην Ελλάδα.
- Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
- Τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας τη Μεγάλη Παρασκευή – Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι το Πάσχα
- Γιατί περνάμε κάτω από τον Επιτάφιο - Τι συμβολίζει το έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής
- Πυροσβέστες διέσωσαν μικρή αλεπού που είχε εγκλωβιστεί σε δεξαμενή στη Λαμία
Βαριά ήττα για την ΑΕΚ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στη Μαδρίτη (3-0) και πλέον οι Ισπανοί είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στην ημιτελική φάση του Conference League.
Γι’ αυτό το λόγο και οι οπαδοί των Μαδριλένων κάνουν ουρές για ένα… μαγικό χαρτάκι προκειμένου να βρεθούν στη ρεβάνς στην Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα (16/4).
Δείτε την ανάρτηση για τον κόσμο της Ράγιο Βαγιεκάνο
💥🤯 Así es la cola en el Estadio de Vallecas para hacerse con una entrada para el partido de Atenas 🇬🇷 pic.twitter.com/lO9Mt5ctVT
— Union Rayo Live (@UnionRayoLive) April 10, 2026
Υπενθυμίζεται πως, οι φιλοξενούμενοι δικαιούνται το 5% της χωρητικότητας του γηπέδου, το οποίο αναλογεί σε περίπου 1500 θέσεις στην Allwyn Arena. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως οι οπαδοί της Ράγιο προμηθεύονται τα εισιτήρια τους αποκλειστικά με φυσική παρουσία και όχι ηλεκτρονικά.
- Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
«Τρέλα» στον κόσμο της Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ
- Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ
- Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)
- Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)
- Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα σε 6,6 δευτερόλεπτα (vid)
- Με την… πλάτη στον τοίχο η ΑΕΚ: Οι ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης μετά την 3άρα από τη Ράγιο Βαγιεκάνο
