Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)
Χιλιάδες απλού κόσμου και οι σημαντικότερες προσωπικότητες του αθλητικού και -όχι μόνο- κόσμου της Ρουμανίας απέτισαν φόρο τιμής στον θρυλικό Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την ατμόσφαιρα να δονείται από συνθήματα – Το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής έγινε η κηδεία του.
Ατμόσφαιρα ντέρμπι, αλλά χωρίς ίχνος αντιπαλότητας, είχε η «Nationala Arena» του Βουκουρεστίου, στο λαϊκό προσκύνημα για τον θρύλο του ρουμάνικου ποδοσφαίρου, Μιρτσέα Λουτσέσκου, μέχρι και λίγες ώρες πριν την κηδεία του, το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής. Το φέρετρο του σπουδαίου προπονητή που έφυγε από τη ζωή τη Μεγάλη Τρίτη στα 80 του βρέθηκε στο εθνικό στάδιο της πρωτεύουσας όπου τα τελευταία 24ωρα έχουν περάσει χιλιάδες άνθρωποι για να του πουν το τελευταίο αντίο.
Φυσικά, όλη η ποδοσφαιρική Ρουμανία πέρασε από εκεί αλλά και πολλές προσωπικότητες από τον πολιτικό χώρο. Πάνω απ’ όλα όμως, απλός κόσμος. Κόσμος που την προηγούμενη Κυριακή ήταν αντίπαλος, όπως θα είναι και την επόμενη, ωστόσο για λίγες μέρες όλα αυτά μπήκαν στην άκρη. Οπαδοί από τις μεγάλες ομάδες της πρωτεύουσας, της Στεάουα και της Ντινάμο βρέθηκαν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο και αφού έδωσαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια Λουτσέσκου, έπειτα αποχαιρέτησαν με συνθήματα τον θρυλικό ποδοσφαιράνθρωπο.
MIRCEA LUCESCU UNEȘTE TOT FOTBALUL ROMÂNESC ȘI GLOBAL! AI FOST UN GIGANT AL FOTBALULUI, NU VEI FI UITAT NICIODATĂ! 🕊️❤️
PCH și SUD Dinamo unite pentru Mircea Lucescu.
PN Steaua ajunge și ea acolo.
Galeria Rapidului a fost și ea.
FCSB și Dinamo au fost acolo în același timp. pic.twitter.com/FFczuK8hRQ
— Andrei (@AndreiRO_) April 9, 2026
«Θα σε αγαπάμε πάντα» φώναξαν ρυθμικά όσοι βρέθηκαν στην εξέδρα της «Nationala Arena» και ακολούθως άπαντες -μαζί με την οικογένεια Λουτσέσκου- χειροκρότησαν.
View this post on Instagram
Με αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ η κηδεία του Λουτσέσκου
Το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε άλλωστε και η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου, στον Άγιο Ελευθέριο του Βουκουρεστίου, εκεί όπου το «παρών» έδωσε και αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να είναι δίπλα στον Ραζβάν Λουτσέσκου αυτές τις ώρες.
Αξίζει να σημειωθεί πως η τελευταία κατοικία του κορυφαίου προπονητή θα είναι ένας πολυτελής τάφος την κατασκευή του οποίου είχε επιμεληθεί ο ίδιος εδώ και μια δεκαετία. Άλλωστε Ιστορία είχε γράψει και η διάσημη ατάκα του «το να πεθάνεις στο γήπεδο το πιο όμορφο πράγμα για έναν προπονητή». Κάτι που επί της ουσίας συνέβη και στον ίδιο, αφού μέχρι και λίγες μέρες πριν τον θάνατό του, ήταν στην άκρη του πάγκου της Εθνικής Ρουμανίας…
Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου
- Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις