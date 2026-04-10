Τα δεδομένα για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs: Οι πιθανότητες να παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του στη regular season της Euroleague, καθώς νίκησε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια, μπροστά σε 12.000 κόσμο και είναι «αγκαλιά» με την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε σε ακόμη ένα κρίσιμο παιχνίδι κατώτερος των περιστάσεων και ηττήθηκε από τη Βαλένθια στη «Roig Arena», με αποτέλεσμα να έχει πέσει στην 7η θέση και στα Play in με ρεκόρ 21-16 και να περιμένει να του βγουν αποτελέσματα και φυσικά να νικήσει στο ΟΑΚΑ την Εφές την τελευταία αγωνιστική.

Οι πράσινοι πλέον μπορούν να τερματίσουν μέχρι 5η, αλλά με προϋποθέσεις και… χάρες από τους αντιπάλους των Ζαλγκίρις, Χάποελ και Ερυθρού Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, μετά το διπλό με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, έχουν κλειδώσει τη δεύτερη θέση και είναι φαβορί για την κορυφή, αφού για να τερματίσουν εκεί θέλουν απλά νίκη επί της Μιλάνο. Ο μόνος τρόπος να βγει δεύτερος ο Ολυμπιακός είναι να χάσει στο ΣΕΦ την τελευταία αγωνιστική και να κερδίσει η Βαλένθια την Ντουμπάι, καθώς στην ισοβαθμία με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι πιθανότητες για Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Όλα τα παραπάνω όπως είναι λογικό έφεραν ακόμη περισσότερες πιθανότητες για να δούμε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στα play offs, αφού πλέον με μια 1,5 αγωνιστική έχουν ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα.

Ο Ολυμπιακός είτε βγει πρώτος, είτε δεύτερος θα περιμένει είτε τον 7ο είτε τον 8ο από τα Play in, κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός πιθανός αντίπαλος στα play offs.

Ειδικά αν νικήσει σήμερα η Ζαλγκίρις στην έδρα της Παρτιζάν ξεκαθαρίζει κι άλλο το τοπίο, αφού θα ανέβει μόνη της στην 6η θέση. Ο Παναθηναϊκός έχει τις ισοβαθμίες με Μονακό, Μπαρτσελόνα, Ζαλγκίρις και Χάποελ, αλλά υστερεί σε αυτή με τον Ερυθρό Αστέρα, που παίζει εκτός έδρας με την ουραγό Βιλερμπάν και τελευταία αγωνιστική πάει στη Μαδρίτη για να παίξει με τη Ρεάλ.

Αν δεν γίνει ένα μικρό «θαύμα», ο Παναθηναϊκός ακόμη και να κερδίσει στο ΟΑΚΑ την Εφές, δύσκολα δεν θα είναι 7ος ή 8ος, αφού θα πρέπει να χάσει και τα δύο ματς της η Χάποελ, να χάσει τουλάχιστον ένα η Ζαλγκίρις και τουλάχιστον ένα ο Ερυθρός Αστέρας για να βγει στην 6άδα και να πέσει πάνω σε μια εκ των Ρεάλ Μαδρίτης η Φενέρμπαχτσε με μειονέκτημα έδρας.

Το τοπίο θα ξεκαθαρίσει μετά το πέρας του σημερινού προγράμματος, όμως αυτή τη στιγμή οι αλγόριθμοι δείχνουν τον Παναθηναϊκό 7ο ή 8ο, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει ένα ματς play in μίνιμουμ, που αν το κερδίσει θα είναι 7ος και θα έχει πολλές πιθανότητες να παίξει με τον Ολυμπιακό που θα τερματίσει είτε 1ος είτε 2ος αν χάσει από την Αρμάνι, ενώ αν στα play in χάσει το πρώτο ματς και νικήσει το δεύτερο θα τερματίσει 8ος και θα έχει ακόμη περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί σε «αιώνιο» ντέρμπι στα play off.

Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague – Πού βρίσκονται Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Τα ματς της 37ης αγωνιστικής που απομένουν

Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30

Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45

Η τελευταία αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30