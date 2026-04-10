Στην Αυστρία για την πρόκριση στο Euro 2026 η Εθνική γυναικών

Ξημερώματα (06:30) Μεγάλου Σαββάτου αναχωρεί με προορισμό τη Βιέννη και από κει για την πόλη Λιντς, η αποστολή της Εθνικής χάντμπολ Γυναικών προκειμένου την Κυριακή του Πάσχα στις 19:00 (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) να αντιμετωπίσει την Αυστρία στην 6η και τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του ΕURO 2026.

Μετά και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής και την εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Ισπανία, η Εθνική ομάδα βρίσκεται στη 2η θέση της ειδικής βαθμολογίας των 6 ομάδων που έχουν καταλάβει την 4 θέση στους ομίλους τους και έχει αγκαλιάσει την πρόκριση στην τελική φάση. Αν έρθει και μαθηματικά θα είναι η πρώτη στην ιστορία της.

Ουσιαστικά η Ελλάδα αποκλείεται μόνο με πολλές εκπλήξεις, αφού θα πρέπει 3 ομάδες (Φιλανδία, Ουκρανία, Βόρεια Μακεδονία) να πάρουν αποτέλεσμα εκτός έδρας και ταυτόχρονα η Εθνική να ηττηθεί από την Αυστρία.

Στην προκειμένη περίπτωση και μόνο η ήττα της Φινλανδίας στη Γαλλία θα είναι αρκετή για να πανηγυρίσει η Ελλάδα την πρόκριση στην τελική φάση του EURO για πρώτη φορά στην ιστορία της. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 19:00.

H Εθνική μας ολοκλήρωσε την Μεγάλη Παρασκευή (10/4) με προπόνηση στο ΚΓ Καματερού την προετοιμασία της και είναι έτοιμη για αυτό το μεγάλο ματς.

Οι 16 αθλήτριες που βρίσκονται στην αποστολή είναι οι: Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Τσάκαλου, Φράγκου, Στουγιαννίδου, Α. Παπαδοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά (ΑΕΚ), Χριστοπούλου (ΓΑΣ Καματερού)

Αρχηγός αποστολής είναι το μέλος του Δ.Σ. Βασίλης Κρανιώτης, ενώ στην αποστολή μετέχουν επίσης οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί Μενέλαος Δανήλος, Χρήστος Τζουβάρας και ο β. φυσιοθεραπευτή Παύλος Καλαβάζης

Προκριματικά EURO 2026 Γυναικών



Πρόγραμμα- Αποτελέσματα(6ος όμιλος)

1η αγωνιστική (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025)

Ισπανία- Ελλάδα 35-15

Αυστρία- Ισραήλ 39-30

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025)

Ελλάδα- Αυστρία 22-29

Ισραήλ- Ισπανία 22-38

3η αγωνιστική (Παρασκευή 3 Απριλίου 2026)

Ισραήλ- Ελλάδα 24-32

Αυστρία- Ισπανία 24-29

4η αγωνιστική (Κυριακή 5 Απριλίου 2026)

Ισπανία- Αυστρία 34-24

Ελλάδα- Ισραήλ 35-28

5η αγωνιστική (Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026)

Ελλάδα- Ισπανία 22-24

Ισραήλ- Αυστρία 23-38

6η αγωνιστική (Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου 2026)

Λιντζ 19:00, Αυστρία- Ελλάδα (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ)

19:00, Ισπανία- Ισραήλ

Βαθμολογία (σε 5 ματς)

1. Ισπανία 10

2. Αυστρία 6

———————

3. Ελλάδα 4

———————

4. Ισραήλ 0

Ειδική βαθμολογία 3ων των 6 ομίλων (σε 3 παιχνίδια)

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίνονται στην τελική φάση

1. Πορτογαλία 2 (-19) -4ος όμιλος-

2. Ελλάδα 0 (-29) -6ος όμιλος-

3. Ουκρανία 0 (-30) -5ος όμιλος-

4. Βόρεια Μακεδονία 0 (-32) -3ος όμιλος-

—————————————

5. Φινλανδία 0 (-39) -1ος όμιλος-

6. Ιταλία 0 (-50) -2ος όμιλος-