Ρόμα – Πίζα 3-0: Σόου Μάλεν στο Ολίμπικο

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μάλεν, που πέτυχε χατ-ρικ, η Ρόμα νίκησε εντός έδρας την Πίζα με 3-0, για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Γκασπερίνι έφτασε τους 57 βαθμούς και «έπιασε» στην 5η θέση την Γιουβέντους, που παίζει αύριο στο Μπέργκαμο με την Αταλάντα (7η, 53 β.), ενώ παράλληλα μείωσε στον πόντο τη διαφορά από την Κόμο (4η, 58 β.) του Δουβίκα, που υποδέχεται την Κυριακή του Πάσχα την Ίντερ. Τελευταία και υποβιβασμένη η Πίζα (18 β.).

Στο αποψινό παιχνίδι η Ρόμα μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, με ωραίο σουτ του Μάλεν. Στο 43’ ο Ολλανδός σκόραρε ξανά για το 2-0, ενώ στο 52’ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ, μετά από πάσα του Σουλέ και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Οι συνθέσεις:

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Ερμόσο, Χιλάρντι, Εντικά, Πιζίλι, Κριστάντε, Ρενς, Τσελίκ(78’ Αντουρίνο), Σουλέ(65’ Ελ Αϊναουί), Πελεγκρίνι(46’ Ελ Σαραουί), Μάλεν(78’ Βαζ)

ΠΙΖΑ: Σέμπερ, Καλαμπρέζι(85’ Κόπολα), Καρατσιόλο, Κανεστρέλι, Αέμπισερ, Χόιχολτ(54’ Ακινσαμίρο), Τουρέ(54’ Πιτσινίνι), Ανγκόρι, Τραμόνι(74’ Ντουροσίνμι), Λερίς, Μορέο(74’ Λογιόλα).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:

Ρόμα – Πίζα 3-0

11/4 16:00 Τορίνο – Βερόνα

11/4 16:00 Κάλιαρι – Κρεμονέζε

11/4 19:00 Μίλαν – Ουντινέζε

11/4 21:45 Αταλάντα – Γιουβέντους

12/4 13:30 Τζένοα – Σασουόλο

12/4 16:00 Πάρμα – Νάπολι

12/4 19:00 Μπολόνια – Λέτσε

12/4 21:45 Κόμο – Ίντερ

13/4 21:45 Φιορεντίνα – Λάτσιο

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

17/4 19:30 Σασουόλο – Κόμο

17/4 21:45 Ίντερ – Κάλιαρι

18/4 16:00 Ουντινέζε – Πάρμα

18/4 19:00 Νάπολι – Λάτσιο

18/4 21:45 Ρόμα – Αταλάντα

19/4 13:30 Κρεμονέζε – Τορίνο

19/4 16:00 Βερόνα – Μίλαν

19/4 19:00 Πίζα – Τζένοα

19/4 21:45 Γιουβέντους – Μπολόνια

20/4 21:45 Λέτσε – Φιορεντίνα