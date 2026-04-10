Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά στην Ισπανία, γνωρίζοντας βαριά ήττα από τη Βαλένθια με 102-84, και το ρεκόρ του έπεσε στο ρεκόρ 21-16, όντας, πλέον, στην 7η θέση και πηγαίνει φουλ για τα Play in.

Οι πράσινοι «καίγονται» για τα ματς της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) και ειδικά για αυτό της Ζαλγκίρις με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, που θα κρίνει πολλά για το τελικό του πλασάρισμα στο φινάλε της regular season.

Ο Παναθηναϊκός μετά από αυτή την ήττα πάντως, έχασε κάθε ελπίδα να έχει πλεονέκτημα έδρας στα Playoffs της Ευρωλίγκας, πράγμα που σημαίνει ότι η καλύτερη θέση που μπορεί να τερματίσει, πια, είναι η 5η, ωστόσο ούτε αυτό είναι είναι στο χέρι του και οι πιθανότητες μοιάζουν μηδαμινές, καθώς εξαρτάται από πολλά αποτελέσματα άλλων ομάδων, ενώ υπάρχει και το… εφιαλτικό σενάριο να κατρακυλήσει, τελικά, στην 9η θέση.

Ο Παναθηναϊκός δεν ορίζει την τύχη του και για αυτό τον λόγο οι περισσότερες προσομοιώσεις τον δίνουν στην 7η θέση στην κανονική διάρκεια με ποσοστό πάνω από 56%, ενώ είναι πολύ πιθανό να βρεθεί ακόμη και 8ος, αφού είναι στο 35% οι πιθανότητες.

Από εκεί και πέρα για να βρεθεί στην 6η θέση συγκεντρώνει μόλις 4% πιθανότητες διότι εξαρτάται από τις Ζαλγκίρις και Χάποελ, που έχει μεν τις ισοβαθμίες, αλλά πλέον έχουν καλύτερο ρεκόρ.

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season:

Τα «ακραία» σενάρια για 5η και 9η θέση και οι περισσότερες πιθανότητες

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει την 5η θέση με νίκη του, αλλά ταυτόχρονα με δύο ήττες της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο ντέρμπι με τη Μακάμπι (12/4, 22:15) και το εκτός έδρας ματς με τη Μονακό (17/4, 20:30), ενώ θα πρέπει να κάνει μία ήττα στα δύο παιχνίδια της, η Ζαλγκίρις με Παρτιζάν στο Βελιγράδι (10/4, 21:30) και με Παρί στο Κάουνας (17/4, 20:00).

Επίσης, ιδανικό για τους «πράσινους» θα είναι να χάσει και ο Ερυθρός Αστέρας ένα από τα δύο ματς του, γιατί ο Παναθηναϊκός υστερεί στην μεταξύ τους ισοβαθμία, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν (10/4, 21:45) και στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ (16/4, 21:45).

Φυσικά, υπάρχουν πολλά σενάρια με τα οποία η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπορεί να τερματίσει μέχρι και στην 9η θέση της regular season, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι σε όλα τα σενάρια πρέπει να κερδίσει την Εφές, αφού αν ηττηθεί, υπάρχει σενάριο που δεν τον στέλνει μόνο στην 9η θέση, αλλά και στην 10η, το οποίο όμως συγκεντρώνει μόλις 1% πιθανότητα.

Η βαθμολογία της Euroleague:

Τα ματς της 37ης αγωνιστικής που απομένουν

Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30

Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45

Η τελευταία αγωνιστική

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30

* Έχει και ένα ματς η Χάποελ εξ αναβολής με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.