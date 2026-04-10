Παναθηναϊκός για τις εγκαταστάσεις στη Βαλένθια: «Αποδυτήρια σαν αποθήκη, δεν μπορούσαν να αλλάξουν μαζί έξι προπονητές» (vid)

Η ενόχληση του Εργκίν Αταμάν για τα αποδυτήρια στη Roig Arena, εκφράστηκε από τον ίδιο τον προπονητή του Παναθηναϊκού μετά από την ήττα από τη Βαλένθια.

Σε βίντεο της ΚΑΕ φαίνεται ο χώρος για τους προπονητές, ο οποίος είναι πολύ μικρός και δεν αρμόζει στο επίπεδο της Euroleague και πόσω μάλλον για ένα νεόδμητο και υπερσύγχρονο γήπεδο, όπως η Roig Arena.

Τόσο ο Αταμάν, όσο και οι άνθρωποι των πράσινων, είχαν παράπονα από τον χώρο στους οποίους φιλοξενήθηκαν και έλεγαν ότι περισσότερο έμοιαζε με αποθήκη. «Δεν μπορούσαν να αλλάξουν έξι προπονητές», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα ο Αταμάν επισήμανε μεταξύ άλλων: «Δεν υπάρχει σεβασμός στους προπονητές. Μπορείτε να έρθετε να το δείτε. Ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα. Δεν αξίζουν οι προπονητές της Euroleague να περιμένουν σε αυτό το μέρος, σε αυτή την αποθήκη».