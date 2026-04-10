Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/4): Δράση με Ευρωλίγκα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/4).
Γεμάτο είναι και την Μεγάλη Παρασκευή (10/4) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με αναμετρήσεις της Euroleague που ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό, αλλά και δράση στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/4):
10:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS1
11:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS2
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
12:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS3
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS4
14:00 Novasports 6HD WTA 500 Λιντς
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
16:00 Novasports 6HD WTA 500 Λιντς
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
18:00 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο
19:30 Novasports Extra 2 Καρλσρούη – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
20:00 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς
20:00 Novasports 6HD The Masters Tournament
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άιζεναχ – Ανόβερο DAIKIN Bundesliga
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Αναντολού Εφές Euroleague
21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga
21:45 Novasports Start Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Πίζα Serie A
22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Γουλβς Premier League
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τζιρόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
22:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φαμαλικάο – Μορεϊρένσε Liga Portugal
23:00 Novasports 6HD The Masters Tournament
- Με την… πλάτη στον τοίχο η ΑΕΚ: Οι ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης μετά την 3άρα από τη Ράγιο Βαγιεκάνο
- Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)
- Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»
- Τα δεδομένα για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs: Οι πιθανότητες να παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)
- «Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η ατάκα του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν και ο λόγος που ειπώθηκε
- Μυθικός «γύπας» ο Πέσιτς: Την… έπεσε στο flash interview σε Ιταλίδα δημοσιογράφο (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/4): Δράση με Ευρωλίγκα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου
- Μουντιάλ 2026: Ανακοινώθηκε η πλήρης λίστα των διαιτητών
