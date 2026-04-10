Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»

Ο Άκης Ζήκος μίλησε για τη βαριά ήττα της ΑΕΚ με 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Conference League και ξεκαθάρισε ότι η Ένωση μπορεί να ανατρέψει το σκορ.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ μάλιστα δεν το πιστεύει απλά, αλλά θεωρεί ότι οι κιτρινόμαυροι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες στο ζευγάρι για να πάρουν την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπως έγραψε ο ίδιος στα social media.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Άκης Ζήκος για την ΑΕΚ:

«Υπάρχει ένα αποτέλεσμα 3-0 το οποίο δικαιωματικά-όχι… ανήκει στον αντίπαλο. Αφού δεν έγινε το 1-1 και μετά το 2-1 στο πρώτο ημίχρονο, η εξέλιξη του παιχνιδιού ήταν μοιραία. Η εξέλιξη με τη καλύτερη ομάδα να μη πετυχαίνει γκολ και στο τέλος να δέχεται και τρίτο, ήταν ποδοσφαιρική λογική.

Αφού τελείωσε το σήμερα και έχουμε το αύριο, 16-04-2026. Έτσι έχει η δίκη μου ποδοσφαιρική λογική.

Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει παρά το 3-0.

Όχι έτσι απλά, όχι τόσο εύκολα…

Αλλά ή θα κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή σε 3-0 σκορ ή θ αποκλειστεί οριακά σε παράταση ή πέναλτι.

Είμαι πολύ σίγουρος γι αυτό, γι’ αυτό κ όλοι μας-σας ετοιμαστείτε για το απόλυτο θρίλερ.

Όπως και να γίνει… ΑΥΤ Η ΟΜΑΔΑ…..ΜΟΥ ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ ΤΗ ΖΩΗ!»