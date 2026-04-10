Μετά το φινάλε του Champions League…

Με… τρία «καρπούζια» κάτω από την ίδια μασχάλη ο Ολυμπιακός πορεύεται στα μισά της σεζόν, έως ότου στα μέσα του Ιανουαρίου αποκλειστεί από το κύπελλο μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη (0-2).

Η πίεση των αγώνων όμως και οι «διαβολοβδομάδες» συνεχίστηκαν καθώς ήρθαν οι δύο «τελικοί» στην Λιγκ Φέις του Τσάμπιονς Λιγκ και οι μεγάλες νίκες με Λεβερκούζεν (2-0) και Άγιαξ (1-2) που έστειλαν την ομάδα στην φάση των νοκ-άουτ αγώνων. Έως και τα δύο νοκ-άουτ ματς με την γερμανική ομάδα ο Ολυμπιακός πήγαινε ασταμάτητα από αγώνα σε αγώνα κάθε 3-4 μέρες δοκιμάζοντας τις αντοχές του αλλά και το «βάθος» του ρόστερ του.

Με τον Ολυμπιακό να δίνει την «μάχη» απέναντι στη Λεβερκούζεν και να βρίσκεται πρώτος στο πρωτάθλημα, μόνος ή με παρέα, έχοντας μεν απώλειες πριν και μετά από αυτά τα ματς αλλά διατηρώντας έναν καλό ρυθμό και μια εικόνα που, μπορεί να είχε αρχίσει να προβληματίζει αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση στα τωρινά δεδομένα. Ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει το πρώτο ματς με τους γερμανούς μετά το 0-1 από τον ΠΑΟ και το 0-0 στην Λιβαδειά με την εικόνα του κόντρα στην Λεβερκούζεν να είναι ανταγωνιστική παρά την ήττα με 2-0.

Πριν πάει στην Γερμανία νίκησε 2-0 στο Καραϊσκάκη τον Παναιτωλικό (τελευταία νίκη και γκολ εντός έδρας) ενώ στο Λεβερκούζεν παρουσίασε μια ομάδα που πάλεψε μένοντας στο 0-0 και κάνοντας ίσως την καλύτερη εμφάνιση στα τελευταία δύσκολα ματς. Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν πέντε ματς με την άνεση των ημερών και ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται στην πράξη δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Ο Μεντιλίμπαρ είναι αλήθεια πως στο παρελθόν είχε πει πως δεν τον ενοχλούν οι συνεχόμενοι αγώνες και οι «διαβολοβδομάδες» καθώς βοηθούν στον ρυθμό της ομάδας και από φάνηκε η εξέλιξη, τον δικαίωσε. Ο Ολυμπιακός παρά την άνεση παίζοντας ένα ματς την εβδομάδα κατάφερε να πάρει δύο νίκες στις Σέρρες (1-2) και το Ηράκλειο (0-3) αλλά και στα δύο δύσκολα ματς έμεινε στο μηδέν (0-0 με ΠΑΟΚ, 0-1 με ΑΕΚ) ενώ γκέλαρε και με την ΑΕΛ (0-0). Χαμένοι βαθμοί σε ένα διάστημα που η λογική έλεγε πως ξεκούραστη η ομάδα θα μπορούσε να αποδώσει καλύτερα όμως…