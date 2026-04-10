Με την… πλάτη στον τοίχο η ΑΕΚ: Οι ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης μετά την 3άρα από τη Ράγιο Βαγιεκάνο
Βαριά ήττα για την ΑΕΚ από τη Ράγιο Βαγεκάνο και πλέον τα όνειρα για Λειψία είναι... 98% μακριά - Τα δεδομένα για την Ένωση.
Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στη Μαδρίτη, ηττήθηκε 3-0 από τη Ράγιο Βαγεκάνο και πλέον έχει να ανέβει ένα… βουνό στην ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας την επόμενη Πέμπτη (16/4).
Η Ένωση είχε εξαρχής δύσκολο έργο, είχε ήδη κάνει υπερβάσεις από την αρχή της σεζόν και πλέον φαντάζει δύσκολη η συνέχεια στο Conference League.
Οι πιθανότητες πρόκρισης της ΑΕΚ στο Conference League
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data, η ΑΕΚ έχει 5,6% πιθανότητες πρόκρισης στους «4» του Conference League. Να το γυρίσει δηλαδή την επόμενη εβδομάδα που φιλοξενεί τη Ράγιο, ενώ για ενδεχόμενη… πορεία, τα πραγμάτα δυσκολεύουν κι άλλο.
Για να φτάσει στον τελικό στην Λειψία, η Ένωση έχει μόλις 2% πιθανότητες, σύμφωνα πάντα με τις 20.000 προσομοιώσεις του Football Meets Data και μόλις 0,7% για να το κατακτήσει.
Για την ιστορία, φαβορί για την κατάκτηση του Conference League είναι η Κρίσταλ Πάλας, με 48,5% και ακολουθούν Μάιντζ με 20,7% και η αντίπαλος της Ένωσης, Ράγιο, με 16,9%.
Τα αποτελέσματα των πρώτων προημιτελικών
Ράγιο Βαγιεκάνο –ΑΕΚ 3-0 (2′ Ακχομάχ, 45+2′ Λόπεθ, 74′ πεν. Παλαθόν)
Μάιντς – Στρασβούργο 2-0 (11′ Σανό, 19′ Πος)
Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα 3-0 (24′ πεν. Ματετά, 31′ Μίτσελ, 90′ Σαρ)
Σαχτάρ – Άλκμααρ 3-0 (72′ Πεδρίνιο, 81′, 83′ Σαντάνα)
Οι ρεβάνς
19:45 Άλμααρ – Σαχτάρ
22:00 ΑΕΚ– Ράγιο Βαγιεκάνο
22:00 Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας
22:00 Στρασβούργο – Μάιντς
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Σαχτάρ – Άλκμααρ Vs Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Ράγιο Βαγιεκάνο –ΑΕΚ Vs Μάιντς – Στρασβούργο
