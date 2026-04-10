Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)
Νέο δράμα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού οι παίκτες της Αλ Αχλί κατηγορούν τη λίγκα ότι ουσιαστικά υπέκυψε στους εκβιασμούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη διαιτησία να πηγαίνει την Αλ Νασρ… τρένο για τον τίτλο.

Η ιστορία ήδη γνωστή και έχει κάπως έτσι: Προσφάτως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε μέχρι και σε αποχή του από αγώνες, κατηγορώντας δημόσια το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF) που διαχειρίζεται την ομάδα του, την Αλ Νασρ, αλλά και τους άλλους μεγάλους συλλόγους της χώρας που είναι αντίπαλοί της στο φετινό πρωτάθλημα, για μεροληψία υπέρ τους στο κομμάτι των μεταγραφών και των διαθέσιμων μπάτζετ.

Όλα αυτά, ενώ πρακτικά ο CR7 είναι μια… λίγκα μόνος του, λειτουργώντας επί της ουσίας ως ανεπίσημος πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας και αποτελώντας τον Νο1 εκπρόσωπο του αθλητισμού για τη χώρα. Την ώρα λοιπόν που ο Πορτογάλος σούπερσταρ απολαμβάνει κάθε πιθανής εύνοιας στην χώρα, ακόμη δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει κάποιον τίτλο εντός των τεσσάρων γραμμών. Παρότι λοιπόν η επίσημη αντίδραση της λίγκας, της Saudi Pro League, ήταν πως δεν θα ανεχτεί καμία παρέμβαση και καμία… ομηρία, λίγες μέρες μετά, ο Ρονάλντο ξαναμπήκε στο γήπεδο να παίξει κανονικά, δηλώνοντας δημόσια πως «ανήκει στη Σαουδική Αραβία».

Τι άλλαξε; Προφανώς πολλά και διάφορα, τα οποία πιθανότατα αποτέλεσαν άνωθεν εντολές, από το παλάτι, ξεπερνώντας κάθε… απόφαση, είτε των ανθρώπων της PIF, είτε της διοργανώτριας αρχής, της Saudi Pro League. Έκτοτε, ο Ρονάλντο δηλώνει… έξτρα χαρούμενος και αφοσιωμένος στο πρωτάθλημα και την Αλ Νασρ, η ομάδα του παίρνει τη μία νίκη μετά την άλλη και από τη δεύτερη θέση και το -5, έχει βρεθεί στην πρώτη και το +2, με παιχνίδι λιγότερο. Αυτοί που αντίθετα δεν είναι καθόλου χαρούμενοι, είναι οι αντίπαλοί του!

Σοβαρές καταγγελίες από τους παίκτες της Αλ Αχλί

Την Μεγάλη Τετάρτη, η Αλ Αχλί απέτυχε να νικήσει την Αλ Φάιχα, μένοντας στο 1-1 και χάνοντας βαθμούς στη μάχη του τίτλου. Μετά το ματς, οι παίκτες της τα… έψαλλαν δημόσια στον διαιτητή του αγώνα και επί της ουσίας κατήγγειλαν ότι οι τελευταίοι αγώνες του πρωταθλήματος, στήνονται υπέρ της Αλ Νασρ για να είναι… χαρούμενος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με απώτερο σκοπό φυσικά να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο.

Μιλώντας μετά το ματς, ο επιθετικός της Αλ Αχλί, Ιβάν Τόνεϊ, αναφέρθηκε σε συνομιλία του με τον διαιτητή, φωτογραφίζοντας τον CR7: «Τα δύο βασικά ζητήματα είναι τα δύο πέναλτι που δεν μας δόθηκαν. Όταν προσπαθήσαμε να μιλήσουμε στον διαιτητή, αυτός μας είπε »συγκεντρωθείτε για το Champions League». Πως γίνεται ένας διαιτητής να πει κάτι τέτοιο; Μιλάμε για το παρόν και αυτός μας μιλάει για άλλη διοργάνωση. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε πιο βαθιά, θα μπλέξω αλλά είμαι ένας άνθρωπος που λέει τα πράγματα όπως είναι. Το μυαλό του διαιτητή είναι κάπου αλλού. Όλη τη σεζόν ήταν πέναλτι αυτές οι φάσεις, αλλά τώρα που φτάνουμε προς το τέλος ξαφνικά αυτό άλλαξε. Ποιον συμφέρει αυτή η απόφαση; Ξέρουμε ποιόν…», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Άγγλος φορ.

Από την πλευρά του, ο εξτρέμ της ομάδας, Γκαλένο, επίσης δεν έκρυψε τα λόγια του: «Θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα. Αυτό θέλουν. Θέλουν να μας διώξουν από τη διεκδίκηση με κάθε τρόπο. Πλήρης έλλειψη σεβασμού προς την ομάδα μας».

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αλ Αχλί

Παράλληλα με τις δηλώσεις των παικτών της, η Αλ Αχλί εξέδωσε και επίσημη ανακοίνωση, ζητώντας να βγουν στη δημοσιότητα οι συνομιλίες μεταξύ των διαιτητών και του VAR:

«Η Αλ Αχλί εκφράζει τη βαθιά της δυσαρέσκεια για τα διαιτητικά λάθη που επηρέασαν τον σημερινό αγώνα της πρώτης ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι στην Αλ Φάιχα για την 29η αγωνιστική της Saudi Roshn League. Οι αποφάσεις του διαιτητή είχαν άμεσο αντίκτυπο στη ροή του αγώνα και στο τελικό του αποτέλεσμα, γεγονός που επηρέασε τη θέση της ομάδας στη μάχη του τίτλου.

Τέτοιου είδους λάθη εγείρουν εύλογες ανησυχίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των διαιτητών και τα κριτήρια που εφαρμόζονται, ιδιαίτερα δεδομένου του υψηλού τεχνικού και ανταγωνιστικού επιπέδου της Saudi Roshn League.

Η ομάδα έχει αντιμετωπίσει άδικες διαιτητικές αποφάσεις, μια κατάσταση απαράδεκτη που δεν εξυπηρετεί ούτε την ανάπτυξη της διοργάνωσης ούτε διασφαλίζει την αρχή της αγωνιστικής δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποτελεί τη βάση κάθε επιτυχημένου πρωταθλήματος.

Η Al Ahli Club Company ζητά πρόσβαση στις καταγραφές και τις επικοινωνίες μεταξύ των διαιτητών και του Video Assistant Referee (VAR), καθώς και στις αλληλεπιδράσεις τους με τους παίκτες της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ζητά επίσης σαφείς εξηγήσεις για όλες τις διαιτητικές φάσεις όπου δεν λήφθηκαν σωστές αποφάσεις.

Κλείνοντας, η Al Ahli Club Company επαναβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στη δέσμευση των αρμόδιων αρχών να διαφυλάξουν την ακεραιότητα της διοργάνωσης και να λάβουν τα απαραίτητα πρακτικά μέτρα που αντανακλούν το υψηλό επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η Saudi Roshn League».

Αντιδράσεις και στην υπόλοιπη Σαουδική Αραβία: «Πέντε πέναλτι δεν δόθηκαν…»

Βεβαίως, πέρα από την ίδια την Αλ Αχλί και τους παίκτες της, αντίστοιχη εύνοια υπέρ του Κριστιάνο Ρονάλντο και της ομάδας του βλέπουν και οι ουδέτεροι στη Σαουδική Αραβία. Ο αναλυτής διαιτησίας Φαχάντ Αλ-Μαρντάσι, μίλησε στο MBC 1 για το θέμα και είπε τα εξής: «Η Αλ Αχλί έχει χάσει βαθμούς σε τρία ματς επειδή πέντε καθαρά πέναλτι δεν της έχουν δοθεί. Ένα κόντρα στην Αλ Ιτιφάκ, δύο ακόμη με την Αλ Ριγιάντ και δύο πιο πρόσφατα με την Αλ Φάιχα. Αυτά τα σφυρίγματα έχουν βλάψει την προσπάθειά της για να κατακτήσει τον τίτλο».

Ένας ακόμη αναλυτής, ο Αμπντουλραχμάν Αλ-Χουμαΐντι πρόσθες ότι η Αλ Αχλί έχει χάσει επί της ουσίας εννέα βαθμούς σε αυτά τα τρία ματς, σημειώνοντας ότι οι 66 της βαθμοί θα ήταν 75 και έτσι θα ήταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

