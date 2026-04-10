Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας
Η Ιταλία θα επιστρέψει στο γήπεδο για δύο φιλικά τον Ιούνιο, το ένα με την Εθνική Ελλάδας και το άλλο με το Λουξεμβούργο, ενώ στον πάγκο των Ατζούρι θα κάθεται ο Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητής της U21.
Μετά το πρόσφατο κάζο του αποκλεισμού από το Μουντιάλ για τρίτη σερί φορά, η Εθνική Ιταλίας πρόκειται να επιστρέψει στο γήπεδο τον προσεχή Ιούνιο για δύο φιλικά τεστ. Όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομοσπονδία, το ένα θα είναι με την Εθνική Ελλάδας και θα διεξαχθεί την Κυριακή 7/6 στις 21:45 στο Παγκρήτιο, ενώ το άλλο θα διεξαχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα (Τετάρτη 3/6, 21:45) με το Λουξεμβούργο στο Stade de Luxembourg
Με τον Τζενάρο Γκατούζο να έχει αποχωρήσει εδώ και μερικές ημέρες από την τεχνική ηγεσία, στον πάγκο των Ατζούρι θα καθίσει προσωρινά φυσικά, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, προπονητής της U21 της Εθνικής Ιταλίας. O 67χρονος προπονητής έχει καθίσει στον πάγκο ιταλικών ομάδων όπως η Παλέρμο, Πάρμα και Έμπολι.
Να αναφέρουμε πως η Ιταλία έχει αντιμετωπίσει την Ελλάδα 11 φορές (την πρώτη φορά στην Κρήτη), με τους γείτονές μας να μετρούν επτά νίκες, τρεις ισοπαλίες και μία ήττα. Η πιο πρόσφατη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων ήταν στις 12 Οκτωβρίου 2019, όταν στο Ολίμπικο της Ρώμης, μπροστά σε 56.000 θεατές, η Ιταλία κέρδισε με 2-0 με γκολ των Τζορζίνιο και Μπερναρντέσκι Bernardeschi, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Euro τρεις αγώνες πριν από το τέλος.
Από εκεί και πέρα η Εθνική Ιταλίας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στην πέμπτη έκδοση του UEFA Nations League τον Σεπτέμβριο. Η Σκουάντρα Ατζούρα βρίσκεται στον 1ο όμιλο της League A μαζί με τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Τουρκία και θα κάνει το ντεμπούτο της στη διοργάνωση την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, φιλοξενώντας τους Βέλγους. Στη συνέχεια, θα ταξιδέψει στην Τουρκία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και στη Γαλλία την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Το πρώτο διεθνές παράθυρο της σεζόν, στο οποίο η Ιταλία θα παίξει τέσσερις αγώνες σε διάστημα έντεκα ημερών, θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου με έναν εντός έδρας αγώνα εναντίον της Τουρκίας. Τον Νοέμβριο, η Ιταλία θα φιλοξενήσουν τη Γαλλία και στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στο Βέλγιο για τον τελευταίο αγώνα του ομίλου.
Silvio Baldini, tecnico dell’Under 21, siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia.
📲 https://t.co/gbbkZvsmWy#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/iV8VJJ3m55
— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) April 10, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις