Εκτός δράσης και πάλι ο Λαουτάρο Μαρτίνες με θλάση στη γάμπα
Νοκ άουτ ξανά ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να δείχνουν θλάση στην αριστερή γάμπα.
Ξανά εκτός τέθηκε ο αρχηγός της Ίντερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς αποκόμισε θλάση στην αριστερή γάμπα, όπως ενημέρωσαν οι «νερατζούρι» σε σχετική ανακοίνωση.
Ο Αργεντίνος επιθετικός αναμένεται να απουσιάσει τουλάχιστον για 15 ημέρες, ενώ σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν μέσα του εξωτερικού, δεν πρόκειται για υποτροπή στον προηγούμενο τραυματισμό του, αφού αυτή τη φορά επηρέασε μία διαφορετική περιοχή, τον υποκνημίδιο.
Υπενθυμίζεται ότι ο καπιτάνο των «νερατζούρι» επέστρεψε στη δράση 46 ημέρες μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με την Μπόντο/Γκλιμτ και αγωνίστηκε στο ματς της περασμένης Κυριακής (5/4), που πέτυχε και δύο γκολ κόντρα στους «τζιαλορόσι».
Inter, Lautaro Martinez si ferma di nuovo: risentimento al soleo, niente Como https://t.co/TI7Nov3oET
— Repubblica (@repubblica) April 10, 2026
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τραυματισμός του Λαουτάρο δεν εμπνέει ανησυχία στις τάξεις της Ίντερ, ωστόσο ο καπιτάνο θα παραμείνει εκτός το διάστημα που προβλέπεται, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης περαιτέρω ζημιάς.
