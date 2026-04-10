Σακελλαρίδης: Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν να αυξάνονται;

Επίθεση στην κυβέρνηση για τις ακριβές τιμές στα ακτοπλοΐκά εισιτήρια, παρά τις επιδοτήσεις, εξαπολύει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, με ένα χαρακτηριστικό βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χιλιάδες κόσμος ταξιδεύει αυτές τις μέρες στα νησιά. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μπαίνει στο πλοίο και να αναρωτιέται ‘τι έχει γίνει ρε παιδιά επιτέλους με τα εισιτήρια’», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Σακελλαρίδης, τονίζοντας πως «οι αυξήσεις έχουν φτάσει 40%-60% σε σχέση με το 2019», ενώ υπογραμμίζει πως «ένα ταξίδι σε μια ευρωπαϊκή πόλη κοστίζει λιγότερο από το να πάει μια οικογένεια σε ένα νησί 100 μίλια από τον Πειραιά».

Όπως αναφέρει, μάλιστα, αυτό συμβαίνει «μάλλον γιατί υπάρχει ένα – κρατικά επιδοτούμενο – καρτέλ 2-3 ακτοπλοϊκών εταιριών», προσθέτοντας: «Πρωτότυπο θα μου πείτε».

«Στην Ελλάδα των εκατοντάδων νησιών, η μετακίνηση και η μεταφορά θα έπρεπε να είναι δημόσιο αγαθό. Όχι αντικείμενο εκμετάλλευσης ενός ολιγοπωλίου», επισημαίνει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Το βίντεο Σακελλαρίδη:

«Αν η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια στις ακτοπλοϊκές, τότε γιατί οι τιμές των εισιτηρίων συνεχίζουν και αυξάνονται;

»Με αφορμή τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, η κυβέρνηση ζήτησε από τους εφοπλιστές να μην αυξήσουν άλλο τις τιμές των εισιτηρίων. ‘Δεν βγαίνουμε’, ήταν η απάντησή τους. ‘Κανένα πρόβλημα’, απάντησε η κυβέρηση και τους έδωσε 56 εκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες των φορολογουμένων.

»Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιδοτεί τις ακτοπλοϊκές εταιρείες με 160 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως το 2029, τη στιγμή που η επιδότηση αυτή το 2019 ήταν 90 εκατομμύρια ευρώ.

»Το ίδιο διάστημα οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 40% με 60%, είτε για τα αυτοκίνητα είτε για τους επιβάτες. Και αυτό έχει συμβεί για τον εξής απλό λόγο: γιατί έχει διαμορφωθεί ένα καρτέλ δύο, τριών εταιρειών στον κλάδο της ακτοπλοΐας που κρατάνε υψηλές τις τιμές των εισιτηρίων και αυξάνουν με αυτό τον τρόπο τα κέρδη τους. Πρωτότυπο θα μου πείτε, αλλά συμβαίνει και στον κλάδο της ακτοπλοΐας.

»Για όλους αυτούς τους λόγους, χρειάζεται μία Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματικά ανεξάρτητη, που να διεξάγει κανονικούς ελέγχους και να ρυθμίζει τη λειτουργία της αγοράς στην ακτοπλοΐα. Χρειάζεται μείωση της έμμεσης φορολογίας στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, η οποία όμως να περάσει πραγματικά στους καταναλωτές.

»Και το τελευταίο: μήπως έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για την ανάγκη ύπαρξης ενός δημόσιου, κρατικού μεταφορέα στην ακτοπλοΐα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά και η μετακίνηση ως ένα πραγματικά δημόσιο αγαθό».