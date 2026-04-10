Οι τελευταίες «δουλειές» που έκανε ο Κώστας Τσιάρας, πριν κλείσει την πόρτα του ΥΠΑΑΤ

Με δύο κινήσεις που δέχονται ήδη έντονη κριτική από τους ειδικούς του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου φαίνεται να επέλεξε να αφήσει τον υπουργικό θώκο ο Κώστας Τσιάρας – μία εξ αυτών, μάλιστα, ανήμερα της ανακοίνωσης της παραίτησής του.

Συγκεκριμένα, την 1η Απριλίου, ο Κώστας Τσιάρας ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε μία απόφαση με την οποία εξαίρεσε από κυρώσεις τα βοσκοτόπια στα οποία εντοπίζονταν παρατυπίες.

Δύο μέρες αργότερα, δε, στις 3 Απριλίου, κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία επιδιόρθωνε κάποια νομοτεχνικά προβλήματα που αφορούσαν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού.

Μόνο που αυτά που επιδιόρθωσε δεν άγγιξαν το βασικό πρόβλημα: ότι οι προσλήψεις που έγιναν με τα έκτακτα μέτρα δεν αφορούν ειδικούς που θα δράσουν στο πεδίο, αλλά διοικητικό και οικονομικό προσωπικό που θα αντιμετωπίσει τις ζωονόσους από το υπουργείο στην οδό Αχαρνών.

Κανόνες για τα βοσκοτόπια

Το 2025 έχει μεν παρέλθει ως έτος, ωστόσο εκκρεμείς παραμένουν πολλές από τις ενισχύσεις για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1946, ο Κώστας Τσιάρας προβλέπει ότι για το έτος 2025 δεν θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προέβλεπε η σχετική υπουργική απόφαση του 2023, σε περιπτώσεις:

«Αγροτεμαχίων επί των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων και τα οποία παρουσιάζουν ετερογένεια ή στα οποία εντοπίζονται μη επιλέξιμα αστικά στοιχεία και χέρσα εδάφη ή αγροτεμαχίων χωρίς αγροτική δραστηριότητα με συνεχή και αμετάβλητη παρουσία βλάστησης ή αγροτεμαχίων στα οποία η χρήση γης είναι διαφορετική της δηλωθείσας ή αγροτεμαχίων δηλωμένων ως αγρανάπαυση ή κοφτολίβαδα, στα οποία δεν εντοπίστηκε η απαιτούμενη άροση/κοπή».

Κοινώς, οτιδήποτε θα μπορούσε να συνιστά παρατυπία που θα επηρέαζε τις ενισχύσεις για τους βοσκότοπους, εξαιρείται για το έτος χρήσης που σχετίζεται με τη θητεία Τσιάρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω δεν αφορούν καν κυρώσεις που θα επηρέαζαν τις συνολικές ενισχύσεις, αλλά μειώσεις των ενισχύσεων από 1 ως 15% της προβλεπόμενης.

Το ζήτημα ανέδειξε με δελτίο τύπου της τη Μεγάλη Δευτέρα η ΠΟΓΕΔΥ, το οποίο αποτέλεσε τη βάση και για ερώτηση πέντε βουλευτών της Νέας Αριστεράς, που ρωτάνε τους αρμόδιους υπουργούς για τη σκοπιμότητα αυτής της εξαίρεσης, για τη συμμόρφωσή της με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την πιθανότητα να επιφέρει μελλοντικούς καταλογισμούς σε βάρος της χώρας.

Προσλήψεις στο ΥΠΑΑΤ λόγω… αφθώδους πυρετού

Το πρωί της Δευτέρας 6 Απριλίου, ο Μακάριος Λαζαρίδης ως νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τον Μαργαρίτη Σχοινά, ανακοίνωσε την υποβολή τροπολογίας που συνέταξε το υπουργείο του και υποστήριξε ο ίδιος στη Βουλή, με θέμα την επέκταση των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού.

Στην πραγματικότητα βέβαια, η τροπολογία κατατέθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου, όταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν ακόμα ο Κώστας Τσιάρας.

Στην ανακοίνωση, ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι με την τροπολογία «διασφαλίζεται η άμεση κινητοποίηση και μετακίνηση κτηνιατρικού προσωπικού, όπου αυτό απαιτείται, δίδεται η δυνατότητα ενίσχυσης των υπηρεσιών με έκτακτο προσωπικό και συνεργασίες με ιδιώτες και επεκτείνεται η εφαρμογή των ήδη δοκιμασμένων μέτρων που ίσχυσαν για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και στον αφθώδη πυρετό».

Τα έκτακτα αυτά μέτρα -συμπεριλαμβανομένης της τωρινής επέκτασής τους- έχουν δεχθεί έντονη κριτική από τους επαγγελματίες που καλούνται να χειριστούν τις ζωονόσους στο πεδίο, ενώ η συνολική διαχείριση της ευλογίας και του αφθώδους πυρετού έχει εγείρει πλήθος ενστάσεων στον κόσμο των κτηνοτρόφων.

Ειδικοί τονίζουν ότι οι προβλέψεις για ιδιώτες κτηνιάτρους που θα απασχοληθούν μερικώς στο πεδίο εγκυμονούν κινδύνους για διασπορά των νόσων στο ελεύθερο επάγγελμά τους, ενώ οι υποχρεωτικές μεταθέσεις των κτηνιάτρων των -ήδη υποστελεχωμένων- υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, απειλούν τη στοιχειώδη λειτουργία τους.

Ωστόσο, έχουν γίνει και προσλήψεις ως μέρος των συγκεκριμένων έκτακτων μέτρων. Για την ακρίβεια, κάνοντας χρήση νόμου του 2021 για την πρόσληψη προσωπικού με οχτάμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, το ΥΠΑΑΤ εξέδωσε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τον Νοέμβριο του 2025, στη βάση της οποίας προκηρύχθηκαν ακολούθως 70 θέσεις έκτακτου προσωπικού στις 30 Ιανουαρίου και άλλες 45 στις 26 Μαρτίου 2026.

Από αυτές τις 115 συνολικά θέσεις, ελάχιστες αφορούν κτηνιάτρους που θα δράσουν στο πεδίο. Οι πρώτες 70 έκτακτες προσλήψεις για την αντιμετωπίση των ζωονόσων κατευθύνονται στις διάφορες υπηρεσίες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και πλην 5 κτηνιάτρων, αφορούν διοικητικό προσωπικό, λογιστές, ακόμα και οδηγούς.

Στη δεύτερη προκήρυξη των τελών του Μαρτίου, οι 45 θέσεις περιλαμβάνουν μόνο 3 κτηνιάτρους, οι οποίοι μάλιστα τοποθετούνται στο ΥΠΑΑΤ στην Αθήνα – οι υπόλοιπες αφορούν όλες διοικητικό προσωπικό. Για την ακρίβεια, από τις 45 θέσεις, οι 31 αφορούν προσωπικό που θα εγκατασταθεί στο υπουργείο στην Αχαρνών και άλλες 4 το εργαστήριο του Κτηνιατρικού Κέντρου του ΥΠΑΑΤ στην Αγία Παρασκευή – από τις οποίες όμως, μόνο η μία θέση αφορά επιστημονικό προσωπικό.

Το θέμα αποτέλεσε κι αυτό αντικείμενο ανακοίνωσης της ΠΟΓΕΔΥ που εξέδωσε στις 7/4 ανακοίνωση με τον σκωπτικό τίτλο «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών ή για την τακτοποίηση ημετέρων;»

«Η ΠΟΓΕΔΥ έχει ήδη αναδείξει το οξύμωρο το ΥΠΑΑΤ να προκηρύσσει 45 θέσεις ΙΔΟΧ (πλην τριών κτηνιάτρων) για διοικητικούς με το πρόσχημα της επιζωοτίας της ευλογιάς» σημειώνει σε αυτή, το όργανο των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

«Αυτό που δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε είναι με το ίδιο πρόσχημα […] να γίνονται 70(!) προσλήψεις υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, όπως τεχνολόγοι τροφίμων ή διοικητικοί (και κάποιοι ελάχιστοι κτηνίατροι) στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος προφανώς καμία σχέση δεν έχει με την αντιμετώπιση της επιζωοτίας, όπως ορίζει ο νόμος. Απόδειξη αυτού είναι ότι κανένας υπάλληλος από αυτό το προσωπικό δεν χρησιμοποιείται στο πεδίο».

Ότι τελείωσαν «τα ρουσφέτια τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ σε φίλους και ημετέρους» διαμηνύει στο τέλος η ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τη σχετική απόφαση «προδήλωσης παράνομη» και τα αποτελέσματά της «κατασπατάληση Δημοσίου Χρήματος».