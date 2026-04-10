Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του
Διπλωματία 10 Απριλίου 2026, 11:12

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΑνάλυσηΑλεξάνδρα Φωτάκη
Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την εκεχειρία με το Ιράν, το Ισραήλ πραγματοποιούσε τη σφοδρότερη επίθεση του στο Λίβανο. Ο απολογισμός είναι πάνω από 250 νεκροί και περισσότεροι από 1.160 τραυματίες.

Η επίθεση είχε σαν αποτέλεσμα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό την εξόντωση του Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικού γραμματέα και ανιψιού του ηγέτη της Χεζμπολάχ ο οποίος «έπαιζε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του».

Πάνω από 250 νεκροί και περισσότεροι από 1.160 τραυματίες για να επιτευχθεί η εξόντωση ενός. Το Ισραήλ δεν ζητά συγγνώμη. Αντίθετα δηλώνει ότι θα συνεχίσει.

Ο Λίβανος βυθίστηκε στο πένθος.

Χλιαρές δηλώσεις καταδίκης του Ισραήλ

Και πάλι η διεθνής κοινότητα αντέδρασε με χλιαρές δηλώσεις.

Με χώρες όπως η Γαλλία να δηλώνουν ότι τα ισραηλιβνά πλήγματα στο Λίβανο δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά, καθώς και ότι το Παρίσι συμμετέχει στο εθνικό πένθος του Λιβάνου.

Ενώ η Βρετανία ζήτησε να περιληφθεί  ο Λίβανος στην κατάπαυση του πυρός, καθώς η κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ προκαλεί βαθιά ζημιά.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο με εκατοντάδες νεκρούς ήταν απλώς «αντιπαραγωγική» ενώ ανέφερε πως «αν θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε για μια τελική εκεχειρία στην περιοχή, θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες».

Η Ευρώπη εκφράζει τη «λύπη» της για τις επιθέσεις της Τετάρτης επίσης, αλλά μέτρα απέναντι στην επιθετικότητα του Ισραήλ δεν φαίνεται να είναι πρόθυμη να λάβει.

Με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, να αναφέρει ότι «η Χεζμπολάχ έσυρε το Λίβανο στον πόλεμο, αλλά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα δεν δικαιολογεί την πρόκληση τέτοιας μαζικής καταστροφής». Πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις επιβαρύνουν σοβαρά τη συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν και υπογράμμισε ότι η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί και στο Λίβανο. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες του Λιβάνου για αποστρατικοποίηση της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ επενδύει στο φόβο

Το Ισραήλ έχει αποφασίσει ότι κανείς δεν θα το αποδεχθεί στην περιοχή και ο μόνος τρόπος να επιβιώσει είναι ο φόβος. Και σε αυτόν επενδύει. Χωρίς κανείς να εμφανίζεται πρόθυμος να βάλει φρένο στις πρακτικές του.

Διπλωμάτες που μίλησαν στο in σημείωναν όσον αφορά την κατάσταση στο Λίβανο, ότι υπάρχει σημαντική αλλαγή πληθυσμού από την ίδρυση της χώρας μέχρι σήμερα, με αύξηση των Σιιτών. Όπως σημείωναν οι Σιίτες αποτελούν πλέον το 45% του πληθυσμού άρα έχουν αντίστοιχα ποσοστά και στο στρατό.

Και αυτό από το Ισραήλ χαρακτηρίζεται ως απειλή.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει ηττηθεί

Σύμφωνα δε με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz «παρά τους πρόσφατους ισχυρισμούς ανώτερων Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και κυβερνητικών αξιωματούχων, οι αξιολογήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να λειτουργεί ως σταθερή στρατιωτική δύναμη στο νότιο Λίβανο».

Σημειώνεται δε ότι «οι εκθέσεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της Βόρειας Διοίκησης που συγκεντρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ διατηρεί μια οργανωμένη ιεραρχική δομή στην περιοχή και ότι η διάταξη διοίκησης και ελέγχου της ομάδας της επιτρέπει να αναπτύσσει αποτελεσματικά τις δυνάμεις της και να διατηρεί την επιχειρησιακή συνέχεια κατά τη διάρκεια των μαχών».

Όπως αναφέρει το άρθρο «οι εσωτερικές αξιολογήσεις του ισραηλινού στρατού τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι αντιμετωπίζει προκλήσεις στο νότιο Λίβανο. Σε μεγάλο βαθμό, η Χεζμπολάχ ενεργεί σαν οργανωμένος στρατός με δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου, κάτι που μπορεί να παρουσιάσει αυξανόμενες προκλήσεις για τον Ισραηλινό Στρατό καθώς οι μάχες συνεχίζονται».

Η εφημερίδα κάνει λόγο μάλιστα για «χάσμα μεταξύ των δημόσιων δηλώσεων και αξιολόγησης των εσωτερικών υπηρεσιών πληροφοριών» το οποίο «εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο ειλικρινείς ήταν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σχετικά με την κατάσταση επί τόπου και κατά πόσον το κοινό αποκτά μια πλήρη και ακριβή εικόνα μετά από δυόμισι χρόνια μαχών στον Λίβανο».

Το άρθρο υπογραμμίζει ακόμα πως «ενώ το στρατιωτικό κατεστημένο συνεχίζει να παρουσιάζει επιτεύγματα και να τονίζει την αδυναμία του εχθρού, οι πληροφορίες υποδεικνύουν έναν αντίπαλο που καταφέρνει τόσο να διατηρήσει κρίσιμες δυνατότητες όσο και να προσαρμοστεί σε ένα μεταβαλλόμενο πεδίο μάχης» και σίγουρα «απέχει πολύ από το να ηττηθεί».

Η περίπτωση του Λιβάνου

Διπλωμάτες στην Αθήνα επισημαίνουν την ίδια στιγμή πως η αλλαγή πληθυσμού στο Λίβανο που είχε σαν αποτέλεσμα κατ΄αρχήν την συρρίκνωση του χριστιανικού πληθυσμού αλλά και των σουνιτών, έχει σαν αποτέλεσμα οι δύο αυτές κοινότητες να συγκρατούνται από έναν εμφύλιο πόλεμο με τους σιίτες, περιμένοντας από το Ισραήλ «να κάνει τη βρώμικη δουλειά».

Αναλυτές διαβάζουν στις κινήσεις του Ισραήλ σαφείς επεκτατικές προθέσεις. Σημειώνοντας πως ο πόλεμος συμβαδίζει και με την ανάγκη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για πολιτική επιβίωση.

Η επιβίωση του Νετανιάχου

Η Haaretz βάζει μάλιστα το ερώτημα αν ο βομβαρδισμός της Τετάρτης εναντίον του Λιβάνου από το Ισραήλ ήταν μια τελευταία έκφραση οργής ή μήπως ο Νετανιάχου προσπαθεί να υπονομεύσει την περιφερειακή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για κατάπαυση του πυρός και σημειώνει ότι πέρα από τους στρατηγικούς λόγους που παρουσίασε, ο Νετανιάχου πιέζει σαφώς τον Τραμπ να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, οκτώ μήνες αφότου οι δύο δήλωσαν ότι η απειλή είχε απομακρυνθεί, εν μέρει για πολιτικο-προσωπικούς λόγους.

Για την ισραηλινή εφημερίδα άλλωστε η συνέχιση του πολέμου εξυπηρετεί τον Νετανιάχου, αφού «δημιουργεί μια διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα, παρεμποδίζει τη δράση και τις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης, καθυστερεί τη δίκη του και αποσπά την προσοχή από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

Ισραηλινοί αναλυτές θεωρούν ότι το Ισραήλ υποτίμησε την ικανότητα της Χεζμπολάχ και εμπλέκεται σε ένα επιπλέον μέτωπο, με τη Haaretz να υπογραμμίζει πως δικαίως απαιτείται η απειλή της Χεζμπολάχ αλλά φαίνεται ότι ούτε ο Νετανιάχου ούτε το Γενικό Επιτελείο έχουν ιδέα πώς να το κάνουν αυτό.

Ποιες οι προθέσεις του Ισραήλ

Σε αυτό το πλαίσιο αναλυτές στην Αθήνα που παρακολουθούν τις εξελίξεις βάζουν σειρά ερωτημάτων για τις προθέσεις του Ισραήλ.

Θέλει να διαλύσει το Λίβανο και να καταλάβει μέρος της χώρας;

Θέλει να προχωρήσει παράλληλα σε εποικισμούς και στη Συρία, καταλαμβάνοντας επίσης μέρος των εδαφών της και μάλιστα με το Ισραήλ να εμφανίζεται ως «απελευθερωτής»;

Προτίθεται να ακολουθήσει την πολιτική επεκτατισμού προς το Ιράν κάνοντας μικρούς πυρήνες πέραν της Συρίας και στο Ιράκ;

Και τελικά τι επιπτώσεις θα έχει αυτό;

Ο κυνισμός

Στον κυνισμό του πολέμου και της εποχής οι περισσότεροι από 250 άνθρωποι που χάθηκαν στο Λίβανο, είναι «παράπλευρη απώλεια» και το Ισραήλ νιώθει ασφάλεια ότι δεν θα λογοδοτήσει, γιατί το ίδιο έκαναν οι ΗΠΑ σε Ιράκ και Αφγανιστάν και όχι μόνο, αλλά και οι Ρώσοι στην Ουκρανία.

Με την ΕΕ να είναι περιχαρακωμένη στα στενά συμφέροντα της, αδυνατώντας να δει τη μεγάλη εικόνα και με κανένα να μην έχει το θάρρος να βάλει ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η κατάσταση μοιάζει σαφώς αδιέξοδη.

Και αν για τους διπλωμάτες στην πολιτική και την γεωπολιτική δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο, αλλά πολλές αποχρώσεις του γκρι, τα συμφέροντα έχουν επιτύχει να καταλύσουν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και να πνίξουν ακόμα και τις σκέψεις για αντίδραση απέναντι σε κράτη που στο όνομα της επιβίωσης τους, εξελλίσονται σε δυνάμεις αναθεωρητισμού, δηλώνοντας παράλληλα οι πιο σφοδροί πολέμιοι του.

Τράπεζες
Τράπεζες: Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Τράπεζες: Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Vita.gr
Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Κόσμος
Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Σύνταξη
Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Σύνταξη
Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Πολιτική 08.04.26

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Σύνταξη
«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa
Υποκλοπές 05.04.26

«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa

Πυρ ομαδόν από την Αντιπολίτευση μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa, που προμηθεύει το Predator, με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Σύνταξη
Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ
Διπλωματία 05.04.26

Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ

Την πρόθεση τους να συμβάλουν στην ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, αφού λήξει ο πόλεμος δηλώνουν οι χώρες της Ευρώπης, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν συμμάχους για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας
Πολιτική 02.04.26

Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας

Η Ελλάδα τείνει χείρα βοηθείας σε σύμμαχες χώρες της Μέσης Ανατολής, η αντιπολίτευση αντιδρά και ο Δένδιας περιοδεύει σε ΗΑΕ, Κατάρ και Σαουδική Αραβία, με επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 01.04.26

Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Επίσκεψη στο Κατάρ πραγματοποιεί ο Νίκος Δένδιας μετά τα ΗΑΕ, με τις πληροφορίες να αναφέρονται σε παροχή βοήθειας από την πλευρά της Ελλάδας στις δύο χώρες σε πυρομαχικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής
Διπλωματία 01.04.26

Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν στο επίκεντρο των επαφών Δένδια στα ΗΑΕ. Δεν έχει ζητηθεί ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής από τα ΗΑΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων
Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη
Διπλωματία 28.03.26

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Διπλωματία 28.03.26

Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας

Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Διπλωματία 27.03.26

Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Σύνταξη
Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;
Διπλωματία 20.03.26

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;

Η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την είδηση κατάρριψης δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Διπλωματία 20.03.26

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Σύνταξη
Κίνηση: Αυξημένη σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Υπομονή και προσοχή 10.04.26

Αυξημένη κίνηση σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα - Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα

Σύνταξη
Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Κόσμος 10.04.26

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Σύνταξη
Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)
Euroleague 10.04.26

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στα play off της Euroleague - Τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Αταμάν.

Σύνταξη
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 10.04.26

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών για την ασφαλή διεξαγωγή των συνομιλίων

Σύνταξη
Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα
Στα Τρίκαλα 10.04.26

Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα

«Το εμβόλιο υπάρχει και παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ζητά να ενταχθεί στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)
Euroleague 10.04.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)

Το Figure8ht έβγαλε τις πιθανότητες για τα ζευγάρια των play offs της Euroleague 1,5 αγωνιστική πριν το τέλος της regular season – Τι λένε τα νούμερα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ντέρμπι «αιωνίων»…

Σύνταξη
Ιβάνκα Τραμπ: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ
Συγκλονιστική εξομολόγηση 10.04.26

Ιβάνκα Τραμπ: «Λύγισε» on air – Τα δάκρυα για τη μητέρα της και η στιγμή που φοβήθηκε για τον πατέρα της

Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε podcast για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, από την απώλεια της μητέρας της μέχρι τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της.

Σοφία Τζιούβελη
ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
Σοκ 10.04.26

ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου - Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»

Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Σύνταξη
Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
Περιβάλλον 10.04.26

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση

Η κινεζική CATL θέλει να ηλεκτροδοτήσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα

Σύνταξη
Όσα δίδαξε το Χόλιγουντ στην Κάμερον Ντίαζ
Κάπως μαγικά 10.04.26

Η Κάμερον Ντίαζ μοιράζεται τα μαθήματα που έχει αποκομίσει από το Χόλιγουντ

«Είναι ένα ταξίδι. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό για τον καθένα. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια [από το κινηματογραφικό μου ντεμπούτο]», δήλωσε η Κάμερον Ντίαζ σε πρόσφατη συνέντευξη με το People

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 10.04.26

Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 7:30 μ.μ.) και ακολούθως θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)

Νέο δράμα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού οι παίκτες της Αλ Αχλί κατηγορούν τη λίγκα ότι ουσιαστικά υπέκυψε στους εκβιασμούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη διαιτησία να πηγαίνει την Αλ Νασρ… τρένο για τον τίτλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»
Conference League 10.04.26

Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»

Με ανάρτησή του στα social media, ο Άκης Ζήκος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ όχι μόνο θα παλέψει, αλλά ότι έχει και τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης επί της Βαγιεκάνο.

Σύνταξη
Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα – Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό
Ελλάδα 10.04.26

Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα - Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό

Στα λιμάνια της Αττικής, η ακτοπλοϊκή κίνηση παραμένει αυξημένη και τη Μεγάλη Παρασκευή, αν και σε ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με την εικόνα της εξόδου του Πάσχα την προηγούμενη ημέρα

Σύνταξη
Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
Φεμινιστικό icon 10.04.26

Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα δεδομένα για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs: Οι πιθανότητες να παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 10.04.26

Τα δεδομένα για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs: Οι πιθανότητες να παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Χάποελ, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια και μια αγωνιστική πριν το φινάλε είναι αυξημένες οι πιθανότητες για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πάσχα: Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής – Κατάνυξη, Επιτάφιοι και τοπικά δρώμενα
Πάσχα 10.04.26

Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής - Κατάνυξη, Επιτάφιοι και τοπικά δρώμενα

Τη Μεγάλη Παρασκευή οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία για την ακολουθία της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου, ενώ μοναδικά έθιμα αναβιώνουν ανά την Ελλάδα καθ' όλη την περίοδο του Πάσχα

Σύνταξη
«Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η ατάκα του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν και ο λόγος που ειπώθηκε
Euroleague 10.04.26

«Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η ατάκα του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν και ο λόγος που ειπώθηκε

Η ατάκα του Εργκίν Αταμάν για τους... Λος Άντζελες Λέικερς μόνο ως κοπλιμέντο δεν έγινε αποδεκτή από τον Πέδρο Μαρτίνεθ μετά την εμφατική νίκη της Βαλένθια επί Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

