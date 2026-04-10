Μάικλ Πάτρικ: Πέθανε ο ηθοποιός από το Game of Thrones, σε ηλικία 35 χρόνων

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στην 6η σεζόν του Game of Thrones, πέθανε ενώ βρισκόταν σε μονάδα φροντίδας, όπου έδινε αγώνα κατά της Νόσου του Κινητικού Νευρώνα.

Μάικλ Πάτρικ: Η σπάνια ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε

Είναι μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που επιτίθεται γρήγορα στα νεύρα που ελέγχουν την κίνηση, με αποτέλεσμα οι μύες να σταματούν να λειτουργούν.

Πρόκειται για την ίδια ασθένεια που έπασχε και ο αστροφυσικός Στίβεν Χόκινγκ.

από ανάρτηση της συζύγου του στο Instagram, Ναόμι Σίχαν, όπου τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο γεμάτο ζωντάνια.

Η ανάρτηση της συζύγου του

«Χθες το βράδυ, ο Mick δυστυχώς έφυγε από τη ζωή στο Northern Ireland Hospice. Διαγνώστηκε με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα την 1η Φεβρουαρίου 2023. Εισήχθη πριν από 10 ημέρες και τον φρόντισε η καταπληκτική ομάδα εκεί.

Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από οικογένεια και φίλους. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο συντετριμμένοι είμαστε».

Τα συγκινητικά λόγια των συναδέλφων του

Συγκινητικά μηνύματα κατέκλυσαν τα social media, με τον εκτελεστικό παραγωγό Jimmy Fay να δηλώνει:

«Η θεατρική κοινότητα έχασε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη», ενώ ο George Fouracres σημείωσε: «Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που γνώρισα… αστείος, σοφός και αγαπητός σε όλους».

Ποιος ήταν ο Μάικλ Πάτρικ

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ο Μάικλ Πάτρικ είχε πρωταγωνιστήσει στο θέατρο συμμετέχοντας σε παραγωγές της Royal Shakespeare Company στο Λονδίνο, όπως τα «Measure for Measure» και «Το ημέρωμα της στρίγγλας».

Ακόμη και μετά τη διάγνωσή του, συνέχισε να εμφανίζεται στη σκηνή, ερμηνεύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Ριχάρδο Γ΄» στο Lyric Theatre του Μπέλφαστ το 2024.

Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί στην έκτη σεζόν του «Game of Thrones», καθώς και σε σειρές του BBC όπως «This Town» και «Blue Lights».