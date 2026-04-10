Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια

Παρότι έχει στο ενεργητικό της μια ντουζίνα βιβλίων και δεκαετίες φεμινιστικής δράσης, η Γκλόρια Στάινεμ έχει ακόμα πολλά να μοιραστεί. Ελπίζει μόνο να προλάβει να τα αναφέρει όλα. «Δεν θέλω να πεθάνω λέγοντας “αλλά…”», εξηγεί η Στάινεμ στο Vanity Fair μέσω Zoom από το σπίτι της στο Μανχάταν, καθώς αποκαλύπτει αποκλειστικά το εξώφυλλο των νέων της απομνημονευμάτων, με τίτλο An Unexpected Life, την ημέρα των 92ων γενεθλίων της.

Το τελευταίο βιβλίο της Στάινεμ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Random House στις 22 Σεπτεμβρίου, εξερευνά πώς ένα περίεργο παιδί από το Τολέδο του Οχάιο έγινε μία από τις πιο επιδραστικές ακτιβίστριες στον κόσμο.

Πρωτοποριακή δημοσιογραφία

«Έχουμε την αντίληψη ότι οι ζωές μας είναι προγραμματισμένες ώστε να έχουν αξία. Και αυτό μπορεί να ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις», λέει, «αλλά πιστεύω ότι η ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε και να μαθαίνουμε από το απροσδόκητο είναι πολύ πιο πιθανό να μας βοηθήσει».

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο σε εθνικό επίπεδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Show και έφερε στο φως τις σεξιστικές συνθήκες εργασίας των σερβιτόρων στο Playboy Club της Νέας Υόρκης.

Σύντομα αντάλλαξε τα αυτιά από το λαγουδάκι με ένα μεγάφωνο, καθιστώντας την de facto το πρόσωπο του γυναικείου κινήματος για πάνω από μισό αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Στάινεμ συν-ίδρυσε το περιοδικό Ms. το 1972, καθώς και πολυάριθμους οργανισμούς που υπερασπίζονται τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων του National Women’s Political Caucus, του Voters for Choice και του Women’s Media Center.

Παιδική ηλικία

Ποια ήταν η πιο απροσδόκητη στιγμή στα τελευταία 60 χρόνια της ζωής της Στάινεμ; «Δεν είμαι σίγουρη αν το περίμενα» παραδέχεται.

«Μεγάλωσα τη δεκαετία του 1950, σε ένα κλίμα μεταπολεμικού συντηρητισμού. Υποτίθεται ότι οι γυναίκες έπρεπε να παντρεύονται και να κάνουν περισσότερα παιδιά για να αναπληρώσουν τον πληθυσμό, και ότι πιθανότατα θα ζούσαμε εκεί όπου γεννηθήκαμε. Τίποτα από αυτά δεν αποδείχθηκε αληθινό στη ζωή μου».

Στα απομνημονεύματά της, η Στάινεμ ανατρέχει σε μια παιδική ηλικία που πέρασε βυθισμένη στα βιβλία, κάνοντας ταξίδια με τον πατέρα της, έναν πλανόδιο πωλητή, και φροντίζοντας τη μητέρα της, δημοσιογράφο, η οποία αντιμετώπιζε διαρκείς ψυχικές δυσκολίες.

Παθιασμένες πεποιθήσεις

«Είναι δύσκολο για ένα παραμελημένο παιδί, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει κάτι λάθος -είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα», είχε δηλώσει η Στάινεμ στο Vanity Fair το 1992, αναφερόμενη στο πώς οι δυσκολίες της εφηβείας της την οδήγησαν σε μια ζωή αφιερωμένη στην προσφορά.

«Το βιώνεις ως έλλειψη πραγματικότητας, ως αόρατο. Έτσι, αποφάσισα να γίνω πραγματική, να γίνω χρήσιμη». Το βιβλίο της ρίχνει επίσης νέο φως στις ρίζες των πιο παθιασμένων πεποιθήσεων της Στάινεμ -από ένα δάγκωμα αρουραίου στην παιδική της ηλικία που της άνοιξε τα μάτια στους κινδύνους της φτώχειας, μέχρι τη συμμετοχή της στην Απεργία των Γυναικών για την Ισότητα του 1970, που τίμησε το δικαίωμα ψήφου.

Η περίπτωση Τραμπ

Ανατρέχοντας στα κινήματα για την ισότητα των δικαιωμάτων που η Στάινεμ συνέβαλε στη δημιουργία τους, προσφέρει σοφία στις νέες γενιές σχετικά με το τι θα απαιτήσουν τα επόμενα κεφάλαια του αγώνα για την ισότητα.

«Σίγουρα νιώθω αισιόδοξη όταν βλέπω τι κάνουν γυναίκες και άνδρες, κυρίως πολύ νεότεροι από εμένα» λέει η Στάινεμ. Έχει εντυπωσιαστεί πολύ λιγότερο από τον άνδρα που βρίσκεται σήμερα στον Λευκό Οίκο.

«Εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουμε έναν πρόεδρο που να σεβόμαστε» λέει η Στάινεμ όταν ερωτάται για τη μεγαλύτερη απειλή που αποτελεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μία από τις σημαντικότερες δημοκρατίες του κόσμου δεν έχει έναν σεβαστό ηγέτη». Πώς βλέπει η Στάινεμ το τέλος της κυβέρνησης Τραμπ; «Σύντομα, ελπίζω».

Το σώμα των γυναικών

Η Στάινεμ, που από πάντα υπερασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών να επιλέγουν, είναι εξίσου αποφασιστική όσον αφορά την πρόσβαση στην άμβλωση στις ΗΠΑ μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade.

«Θέλω να πω, είτε έχουμε τον έλεγχο του σώματός μας είτε δεν διαθέτουμε την πιο φυσική και ουσιαστική μορφή αυτοδιάθεσης», λέει. «Όπως έλεγε πάντα η παλιά μου συνεργάτιδα, η Φλόρενς Κένεντι: “Αν οι άνδρες μπορούσαν να μείνουν έγκυοι, η άμβλωση θα ήταν ιερό μυστήριο”. Πρέπει να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις για το σώμα μας».

Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Στάινεμ του 2015, My Life on the Road, είναι αφιερωμένο στον γιατρό που της έκανε άμβλωση σε ηλικία 22 ετών, όταν αυτό ήταν ακόμα παράνομο.

Η ελπίδα

Μετά το πανεπιστήμιο, η Στάινεμ πέρασε δύο χρόνια στην Ινδία μελετώντας τον ακτιβισμό της βάσης και συμμετέχοντας σε μη βίαιες διαμαρτυρίες κατά των κυβερνητικών πολιτικών, μια περίοδο την οποία αναπολεί καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του 2028.

Η Στάινεμ είναι αισιόδοξη όσον αφορά αρκετούς πιθανούς υποψηφίους, αλλά αρνείται να κατονομάσει κάποιον συγκεκριμένα: «Δεν θα μπορούσα με τίποτα να τους απαριθμήσω όλους».

Αντ’ αυτού, η Στάινεμ κρατάει ένα ρητό που είχε πει κάποτε στη φίλη της Μέγκαν Μαρκλ: «Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ελπίδα είναι μια μορφή σχεδιασμού. Αν δεν έχεις ελπίδα, έχεις παραιτηθεί».

Τι είναι λοιπόν αυτό που δίνει ελπίδα στη Στάινεμ αυτές τις μέρες; «Χαίρομαι που υπάρχουν σχετικά ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, αλλά η πραγματική υποστήριξη που λαμβάνουμε είναι το παράδειγμα των πέντε αισθήσεων» λέει η Στάινεμ.

Εν μέσω κοινωνικών αναταραχών, υποστηρίζει την πραγματική, προσωπική επαφή με άλλους ανθρώπους, «τους γονείς μας, τους φίλους μας, τους γείτονές μας. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε πραγματικά όλοι μαζί στο ίδιο δωμάτιο» σχολιάζει η Στάινεμ με ένα χαμόγελο.

Η διαφορά

Με αυτό το πνεύμα, η Στάινεμ εξακολουθεί να προσκαλεί φίλους και διακεκριμένες προσωπικότητες του πολιτιστικού χώρου στο σπίτι της στο Upper East Side για ζωντανές συζητήσεις σχετικά με πολιτικά ζητήματα, ή ακόμα και απλώς για έναν καλό ύπνο.

«Έχω ένα μέρος όπου μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι όταν έρχονται από την Καλιφόρνια ή την Ινδία ή από όπου κι αν ζουν. Και αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο» λέει η Στάινεμ, «γιατί κάθε άτομο δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, αλλά μια βιβλιοθήκη. Και όσο πιο ανοιχτοί είμαστε στη διαφορετικότητα, τόσο περισσότερα μαθαίνουμε. Είναι καλό να αναζητούμε τη διαφορά».

*Με στοιχεία από vanityfair.com