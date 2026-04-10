magazin
Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
Woman 10 Απριλίου 2026, 10:00

Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Spotlight

Παρότι έχει στο ενεργητικό της μια ντουζίνα βιβλίων και δεκαετίες φεμινιστικής δράσης, η Γκλόρια Στάινεμ έχει ακόμα πολλά να μοιραστεί. Ελπίζει μόνο να προλάβει να τα αναφέρει όλα. «Δεν θέλω να πεθάνω λέγοντας “αλλά…”», εξηγεί η Στάινεμ στο Vanity Fair μέσω Zoom από το σπίτι της στο Μανχάταν, καθώς αποκαλύπτει αποκλειστικά το εξώφυλλο των νέων της απομνημονευμάτων, με τίτλο An Unexpected Life, την ημέρα των 92ων γενεθλίων της.

Το τελευταίο βιβλίο της Στάινεμ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Random House στις 22 Σεπτεμβρίου, εξερευνά πώς ένα περίεργο παιδί από το Τολέδο του Οχάιο έγινε μία από τις πιο επιδραστικές ακτιβίστριες στον κόσμο.

Αποκαλύπτει αποκλειστικά στο Vanity Fair το εξώφυλλο των νέων της απομνημονευμάτων, με τίτλο An Unexpected Life, την ημέρα των 92ων γενεθλίων της.

Πρωτοποριακή δημοσιογραφία

«Έχουμε την αντίληψη ότι οι ζωές μας είναι προγραμματισμένες ώστε να έχουν αξία. Και αυτό μπορεί να ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις», λέει, «αλλά πιστεύω ότι η ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε και να μαθαίνουμε από το απροσδόκητο είναι πολύ πιο πιθανό να μας βοηθήσει».

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο σε εθνικό επίπεδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Show και έφερε στο φως τις σεξιστικές συνθήκες εργασίας των σερβιτόρων στο Playboy Club της Νέας Υόρκης.

Σύντομα αντάλλαξε τα αυτιά από το λαγουδάκι με ένα μεγάφωνο, καθιστώντας την de facto το πρόσωπο του γυναικείου κινήματος για πάνω από μισό αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Στάινεμ συν-ίδρυσε το περιοδικό Ms. το 1972, καθώς και πολυάριθμους οργανισμούς που υπερασπίζονται τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων του National Women’s Political Caucus, του Voters for Choice και του Women’s Media Center.

«Εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουμε έναν πρόεδρο που να σεβόμαστε» λέει η Στάινεμ όταν ερωτάται για τη μεγαλύτερη απειλή που αποτελεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ

Παιδική ηλικία

Ποια ήταν η πιο απροσδόκητη στιγμή στα τελευταία 60 χρόνια της ζωής της Στάινεμ; «Δεν είμαι σίγουρη αν το περίμενα» παραδέχεται.

«Μεγάλωσα τη δεκαετία του 1950, σε ένα κλίμα μεταπολεμικού συντηρητισμού. Υποτίθεται ότι οι γυναίκες έπρεπε να παντρεύονται και να κάνουν περισσότερα παιδιά για να αναπληρώσουν τον πληθυσμό, και ότι πιθανότατα θα ζούσαμε εκεί όπου γεννηθήκαμε. Τίποτα από αυτά δεν αποδείχθηκε αληθινό στη ζωή μου».

Στα απομνημονεύματά της, η Στάινεμ ανατρέχει σε μια παιδική ηλικία που πέρασε βυθισμένη στα βιβλία, κάνοντας ταξίδια με τον πατέρα της, έναν πλανόδιο πωλητή, και φροντίζοντας τη μητέρα της, δημοσιογράφο, η οποία αντιμετώπιζε διαρκείς ψυχικές δυσκολίες.

Παθιασμένες πεποιθήσεις

«Είναι δύσκολο για ένα παραμελημένο παιδί, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει κάτι λάθος -είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα», είχε δηλώσει η Στάινεμ στο Vanity Fair το 1992, αναφερόμενη στο πώς οι δυσκολίες της εφηβείας της την οδήγησαν σε μια ζωή αφιερωμένη στην προσφορά.

«Το βιώνεις ως έλλειψη πραγματικότητας, ως αόρατο. Έτσι, αποφάσισα να γίνω πραγματική, να γίνω χρήσιμη». Το βιβλίο της ρίχνει επίσης νέο φως στις ρίζες των πιο παθιασμένων πεποιθήσεων της Στάινεμ -από ένα δάγκωμα αρουραίου στην παιδική της ηλικία που της άνοιξε τα μάτια στους κινδύνους της φτώχειας, μέχρι τη συμμετοχή της στην Απεργία των Γυναικών για την Ισότητα του 1970, που τίμησε το δικαίωμα ψήφου.

Η περίπτωση Τραμπ

Ανατρέχοντας στα κινήματα για την ισότητα των δικαιωμάτων που η Στάινεμ συνέβαλε στη δημιουργία τους, προσφέρει σοφία στις νέες γενιές σχετικά με το τι θα απαιτήσουν τα επόμενα κεφάλαια του αγώνα για την ισότητα.

«Σίγουρα νιώθω αισιόδοξη όταν βλέπω τι κάνουν γυναίκες και άνδρες, κυρίως πολύ νεότεροι από εμένα» λέει η Στάινεμ. Έχει εντυπωσιαστεί πολύ λιγότερο από τον άνδρα που βρίσκεται σήμερα στον Λευκό Οίκο.

«Εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουμε έναν πρόεδρο που να σεβόμαστε» λέει η Στάινεμ όταν ερωτάται για τη μεγαλύτερη απειλή που αποτελεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μία από τις σημαντικότερες δημοκρατίες του κόσμου δεν έχει έναν σεβαστό ηγέτη». Πώς βλέπει η Στάινεμ το τέλος της κυβέρνησης Τραμπ; «Σύντομα, ελπίζω».

Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Στάινεμ του 2015, My Life on the Road, είναι αφιερωμένο στον γιατρό που της έκανε άμβλωση σε ηλικία 22 ετών, όταν αυτό ήταν ακόμα παράνομο

YouTube thumbnail

Το σώμα των γυναικών

Η Στάινεμ, που από πάντα υπερασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών να επιλέγουν, είναι εξίσου αποφασιστική όσον αφορά την πρόσβαση στην άμβλωση στις ΗΠΑ μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade.

«Θέλω να πω, είτε έχουμε τον έλεγχο του σώματός μας είτε δεν διαθέτουμε την πιο φυσική και ουσιαστική μορφή αυτοδιάθεσης», λέει. «Όπως έλεγε πάντα η παλιά μου συνεργάτιδα, η Φλόρενς Κένεντι: “Αν οι άνδρες μπορούσαν να μείνουν έγκυοι, η άμβλωση θα ήταν ιερό μυστήριο”. Πρέπει να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις για το σώμα μας».

Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Στάινεμ του 2015, My Life on the Road, είναι αφιερωμένο στον γιατρό που της έκανε άμβλωση σε ηλικία 22 ετών, όταν αυτό ήταν ακόμα παράνομο.

Η ελπίδα

Μετά το πανεπιστήμιο, η Στάινεμ πέρασε δύο χρόνια στην Ινδία μελετώντας τον ακτιβισμό της βάσης και συμμετέχοντας σε μη βίαιες διαμαρτυρίες κατά των κυβερνητικών πολιτικών, μια περίοδο την οποία αναπολεί καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του 2028.

Η Στάινεμ είναι αισιόδοξη όσον αφορά αρκετούς πιθανούς υποψηφίους, αλλά αρνείται να κατονομάσει κάποιον συγκεκριμένα: «Δεν θα μπορούσα με τίποτα να τους απαριθμήσω όλους».

Αντ’ αυτού, η Στάινεμ κρατάει ένα ρητό που είχε πει κάποτε στη φίλη της Μέγκαν Μαρκλ: «Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ελπίδα είναι μια μορφή σχεδιασμού. Αν δεν έχεις ελπίδα, έχεις παραιτηθεί».

Τι είναι λοιπόν αυτό που δίνει ελπίδα στη Στάινεμ αυτές τις μέρες; «Χαίρομαι που υπάρχουν σχετικά ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, αλλά η πραγματική υποστήριξη που λαμβάνουμε είναι το παράδειγμα των πέντε αισθήσεων» λέει η Στάινεμ.

Εν μέσω κοινωνικών αναταραχών, υποστηρίζει την πραγματική, προσωπική επαφή με άλλους ανθρώπους, «τους γονείς μας, τους φίλους μας, τους γείτονές μας. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε πραγματικά όλοι μαζί στο ίδιο δωμάτιο» σχολιάζει η Στάινεμ με ένα χαμόγελο.

Η διαφορά

Με αυτό το πνεύμα, η Στάινεμ εξακολουθεί να προσκαλεί φίλους και διακεκριμένες προσωπικότητες του πολιτιστικού χώρου στο σπίτι της στο Upper East Side για ζωντανές συζητήσεις σχετικά με πολιτικά ζητήματα, ή ακόμα και απλώς για έναν καλό ύπνο.

«Έχω ένα μέρος όπου μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι όταν έρχονται από την Καλιφόρνια ή την Ινδία ή από όπου κι αν ζουν. Και αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο» λέει η Στάινεμ, «γιατί κάθε άτομο δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, αλλά μια βιβλιοθήκη. Και όσο πιο ανοιχτοί είμαστε στη διαφορετικότητα, τόσο περισσότερα μαθαίνουμε. Είναι καλό να αναζητούμε τη διαφορά».

*Με στοιχεία από vanityfair.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Πότε θα έρθει το νέο πακέτο μέτρων;

Ελληνική οικονομία: Πότε θα έρθει το νέο πακέτο μέτρων;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Κόσμος
Αναφορές ότι Iρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν

Αναφορές ότι Iρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο
Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο, ο αιώνιος παρτιζάνος

Όταν βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, το «Μπλε Τρένο» του Τίτο, φιλοξενούσε έναν κινηματογράφο, υπηρεσίες ραδιοφώνου και ένα ιδιωτικό βαγόνι-υπνοδωμάτιο για τον Τίτο και τη σύζυγό του Γιοβάνκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φράνσις Φορντ Κόπολα: Από το UCLA στον «Νονό»
Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε την καριέρα του με ένα έπαθλο 2.000 δολαρίων σε φοιτητικό διαγωνισμό

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό πανεπιστημίου και κατάφερε να κάνει το παγκόσμιο κοινό να παραληρεί με τις αφηγήσεις του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του
«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του

Η κατάρα της δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι, επιστρέφει μέσα από τις αποκαλύψεις της νέας βιογραφίας του τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Ο Τσαζ Παλμιντέρι είναι ένας Ιταλός από το Μπρονξ που δεν ήθελε να γίνει γκάνγκστερ

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος
Δούκας του Κεντ - Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Έφη Αλεβίζου
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία
Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία

Η γέννηση του «Frollywood», όπως αποκάλεσε η εφημερίδα Le Monde την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στις επιθέσεις που θεωρήθηκε ότι εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά των καλλιτεχνικών ελευθεριών.

Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του
Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιβάνκα Τραμπ: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ
Ιβάνκα Τραμπ: «Λύγισε» on air – Τα δάκρυα για τη μητέρα της και η στιγμή που φοβήθηκε για τον πατέρα της

Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε podcast για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, από την απώλεια της μητέρας της μέχρι τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της.

ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου - Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»

Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό του της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση

Η κινεζική CATL θέλει να ηλεκτροδοτήσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα

Όσα δίδαξε το Χόλιγουντ στην Κάμερον Ντίαζ
Η Κάμερον Ντίαζ μοιράζεται τα μαθήματα που έχει αποκομίσει από το Χόλιγουντ

«Είναι ένα ταξίδι. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό για τον καθένα. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια [από το κινηματογραφικό μου ντεμπούτο]», δήλωσε η Κάμερον Ντίαζ σε πρόσφατη συνέντευξη με το People

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 7:30 μ.μ.) και ακολούθως θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου

Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)
Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)

Νέο δράμα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού οι παίκτες της Αλ Αχλί κατηγορούν τη λίγκα ότι ουσιαστικά υπέκυψε στους εκβιασμούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη διαιτησία να πηγαίνει την Αλ Νασρ… τρένο για τον τίτλο.

Άκης Στρατόπουλος
Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»
Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»

Με ανάρτησή του στα social media, ο Άκης Ζήκος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ όχι μόνο θα παλέψει, αλλά ότι έχει και τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης επί της Βαγιεκάνο.

Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα – Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό
Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα - Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό

Στα λιμάνια της Αττικής, η ακτοπλοϊκή κίνηση παραμένει αυξημένη και τη Μεγάλη Παρασκευή, αν και σε ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με την εικόνα της εξόδου του Πάσχα την προηγούμενη ημέρα

Τα δεδομένα για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs: Οι πιθανότητες να παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)
Τα δεδομένα για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs: Οι πιθανότητες να παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Χάποελ, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια και μια αγωνιστική πριν το φινάλε είναι αυξημένες οι πιθανότητες για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs.

Γιώργος Πανταζόγλου
Πάσχα: Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής – Κατάνυξη, Επιτάφιοι και τοπικά δρώμενα
Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής - Κατάνυξη, Επιτάφιοι και τοπικά δρώμενα

Τη Μεγάλη Παρασκευή οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία για την ακολουθία της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου, ενώ μοναδικά έθιμα αναβιώνουν ανά την Ελλάδα καθ' όλη την περίοδο του Πάσχα

«Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η ατάκα του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν και ο λόγος που ειπώθηκε
«Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η ατάκα του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν και ο λόγος που ειπώθηκε

Η ατάκα του Εργκίν Αταμάν για τους... Λος Άντζελες Λέικερς μόνο ως κοπλιμέντο δεν έγινε αποδεκτή από τον Πέδρο Μαρτίνεθ μετά την εμφατική νίκη της Βαλένθια επί Παναθηναϊκού.

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για σεισμό μικρής έντασης, με ρηχό εστιακό βάθος.

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Η οργάνωση HALC πιέζει για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες
Ελληνοαμερικανική οργάνωση πιέζει τις ΗΠΑ για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες

Η οργάνωση της ελληνικής Ομογένειας στις ΗΠΑ καλεί την αμερικανική διπλωματία να υιοθετήσει τις συστάσεις της Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία θέτοντας όρους στη συνεργασία με την Άγκυρα

Πασχαλινό ωράριο: Πώς λειτουργούν τα καταστήματα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη σήμερα Μεγάλη Παρασκευή
Πασχαλινές αγορές: Μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Πειραιά

Η κίνηση στα καταστήματα να αυξάνεται όσο πλησιάζει το Πάσχα. Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο, με διαφοροποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ
Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ

Οι πληρωμές για το Fuel Pass πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, αλλά όσοι δεν έκαναν αιτήσεις τις δύο πρώτες ημέρες, λόγω των αργιών στο τραπεζικό σύστημα θα πληρωθούν την επόμενη εβδομάδα

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Cookies