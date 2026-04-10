Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Συναγερμός για το νέο μοντέλο της Anthropic – Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε τις τράπεζες για κυβερνοεπιθέσεις
AI 10 Απριλίου 2026, 12:13

Το Mythos της Anthropic είναι «το όπλο που ονειρεύονται οι χάκερ». Η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από τις τράπεζες να χτίσουν κυβερνοάμυνες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ανώτατοι αμερικανοί αξιωματούχοι κάλεσαν αυτή την εβδομάδα εκπροσώπους μεγάλων τραπεζών και τους προειδοποίησαν ότι το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic ανοίγει νέα εποχή στις κυβερνοεπιθέσεις.

Την Τρίτη, η Anthropic ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε ευρεία διάθεση του μοντέλου Mythos λόγω ανησυχίας ότι είναι υπερβολικά ικανό στο να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται κενά ασφάλειας σε «σε όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα και όλους τους μεγάλους browser».

Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη του Axios ότι η Anthropic προειδοποιεί σιωπηλά τις κυβερνήσεις ότι το Mythos ανοίγει νέα εποχή στον κυβερνοπόλεμο.

Θα ήταν «το όπλο που ονειρεύονται οι χάκερ», ικανό να δρα αυτόνομα για να εισβάλει στα δίκτυα επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και υποδομών κρίσιμης σημασίας, είπαν αξιωματούχοι και στελέχη της βιομηχανίας ΑΙ.

Tην περασμένη εβδομάδα, η Anthropic ανέφερε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για τις «επιθετικές και αμυντικές ικανότητες του μοντέλου στον κυβερνοχώρο».

Όπως αποκαλύπτει τώρα το Bloomberg επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ συναντήθηκαν την Τρίτη στην Ουάσιγκτον με τους επικεφαλής των Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo και ​Goldman ⁠Sachs, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan Τζέιμι Ντίμον δεν μπόρεσε να παραστεί.

Τη συνάντηση επιβεβαιώνει και το Reuters, σύμφωνα με το οποίο ο Μπέσεντ και ο Πάουελ ενημέρωσαν για τους κινδύνους που εγκυμονούν το Mythos και άλλα μοντέλα και τους ζήτησαν να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλειά τους.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται λίγους μήνες αφότου η Anthropic ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι μια προηγούμενη βερσιόν του μοντέλου της Claude χρησιμοποιήθηκε στην «πρώτη καμπάνια κυβερνοκατασκοπείας που ενορχηστρώθηκε από ΑΙ».

Δοκιμές ασφάλειας

Η Anthropic, γνωστή για την έμφαση που δίνει σε θέματα ασφάλειας, αποφάσισε να μην διαθέσει το Mythos σε εμπορική βάση, έδωσε όμως πρόσβαση στο μοντέλο σε περίπου 40 εταιρείες και οργανισμούς όπως η Microsoft, η Google και η JP Morgan Chase.

«Η μεγάλη αύξηση των δυνατοτήτων του Claude Mythos Preview μας στην απόφαση να μην προχωρήσουμε σε γενική διάθεση» ανέφερε η Anthropic  «Αντ΄αυτόύ, το χρησιμοποιούμε ως μέρος ενός προγράμματος αμυντικής κυβερνοασφάλειας με περιορισμένο κύκλο συνεργατών» είπε.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία αναφέρθηκε σε μια σειρά ανησυχητικών περιστατικών στη διάρκεια των δοκιμών, όπως η προθυμία του μοντέλου να υπακούσει στην εντολή να αποδράσει από ένα εικονικό περιβάλλον.

«Το μοντέλο τα κατάφερε, μια ενδεχομένως επικίνδυνη ικανότητα να παρακάμπτει τα μέτρα ασφαλείας μας» ανέφερε η Anthropic. «Στη συνέχεια προχώρησε σε πρόσθετες, ακόμη πιο ανησυχητικές ενέργειες».

Ένας ερευνητής της εταιρείας είχε ζητήσει από το σύστημα να βρει τρόπο να τους στείλει μήνυμα εφόσον κατάφερνε να αποδράσεις. «Ο ερευνητής έμαθε για την επιτυχία λαμβάνοντας ένα απροσδόκητο email από το μοντέλο ενώ έτρωγε σάντουιτς στο πάρκο» έγραψε η Anthropic.

«Σε μια ανησυχητική και αχρείαστη προσπάθεια να δείξει την επιτυχία του, το μοντέλο δημοσίευσε λεπτομέρειες για την απόδραση του σε πολλές δύσκολα εντοπίσιμες αλλά τεχνικά δημόσιες ιστοσελίδες» ανέφερε η εταιρεία.

Η ανακοίνωση δεν έδινε λεπτομέρειες για τα κενά ασφάλειας που εντόπισε το Mythos, ανέφερε όμως ότι το μοντέλο βρήκε μια ευπάθεια που κρυβόταν εδώ και 27 χρόνια στο OpenBSD, λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στο UNIX και θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα.

Το Mythos φέρεται να είναι τόσο ισχυρό ώστε θα επέτρεπε ακόμα και σε «μη ειδικούς» να σχεδιάζουν κυβερνοεπιθέσεις.

Όπως ανέφερε η εταιρεία, «μηχανικοί της Anthropic χωρίς επίσημη εκπαίδευση στην ασφάλεια ζήτησαν από το Mythos Preview να βρει ευπάθειες εκτέλεσης απομακρυσμένου κώδικα μέσα σε ένα βράδυ, και ξύπνησαν το επόμενο πρωί με έναν πλήρη, λειτουργικό κακόβουλο κώδικα.

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Κίνηση: Αυξημένη σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα - Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στα play off της Euroleague - Τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Αταμάν.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών για την ασφαλή διεξαγωγή των συνομιλίων

Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα
«Το εμβόλιο υπάρχει και παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ζητά να ενταχθεί στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)
Το Figure8ht έβγαλε τις πιθανότητες για τα ζευγάρια των play offs της Euroleague 1,5 αγωνιστική πριν το τέλος της regular season – Τι λένε τα νούμερα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ντέρμπι «αιωνίων»…

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του
Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Ιβάνκα Τραμπ: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ
Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε podcast για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, από την απώλεια της μητέρας της μέχρι τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της.

ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
Η κινεζική CATL θέλει να ηλεκτροδοτήσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα

Όσα δίδαξε το Χόλιγουντ στην Κάμερον Ντίαζ
«Είναι ένα ταξίδι. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό για τον καθένα. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια [από το κινηματογραφικό μου ντεμπούτο]», δήλωσε η Κάμερον Ντίαζ σε πρόσφατη συνέντευξη με το People

Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 7:30 μ.μ.) και ακολούθως θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου

Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)
Νέο δράμα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού οι παίκτες της Αλ Αχλί κατηγορούν τη λίγκα ότι ουσιαστικά υπέκυψε στους εκβιασμούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη διαιτησία να πηγαίνει την Αλ Νασρ… τρένο για τον τίτλο.

Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»
Με ανάρτησή του στα social media, ο Άκης Ζήκος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ όχι μόνο θα παλέψει, αλλά ότι έχει και τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης επί της Βαγιεκάνο.

Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα – Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό
Στα λιμάνια της Αττικής, η ακτοπλοϊκή κίνηση παραμένει αυξημένη και τη Μεγάλη Παρασκευή, αν και σε ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με την εικόνα της εξόδου του Πάσχα την προηγούμενη ημέρα

Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

Τα δεδομένα για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs: Οι πιθανότητες να παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)
Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Χάποελ, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια και μια αγωνιστική πριν το φινάλε είναι αυξημένες οι πιθανότητες για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs.

Πάσχα: Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής – Κατάνυξη, Επιτάφιοι και τοπικά δρώμενα
Τη Μεγάλη Παρασκευή οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία για την ακολουθία της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου, ενώ μοναδικά έθιμα αναβιώνουν ανά την Ελλάδα καθ' όλη την περίοδο του Πάσχα

«Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η ατάκα του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν και ο λόγος που ειπώθηκε
Η ατάκα του Εργκίν Αταμάν για τους... Λος Άντζελες Λέικερς μόνο ως κοπλιμέντο δεν έγινε αποδεκτή από τον Πέδρο Μαρτίνεθ μετά την εμφατική νίκη της Βαλένθια επί Παναθηναϊκού.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

