Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
Περιβάλλον 10 Απριλίου 2026, 10:59

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση

Η κινεζική CATL θέλει να ηλεκτροδοτήσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών στον κόσμο, η κινεζική CATL, δεσμεύτηκε «να κάνει τα πάντα» για την ηλεκτροκίνηση τμημάτων του παγκόσμιου ναυτικού στόλου, καθώς επιδιώκει να επαναλάβει την επιτυχία της στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων και στην ανοιχτή θάλασσα.

Ο κινεζικός όμιλος, ο οποίος ελέγχει το 37% της αγοράς μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα και το 22% των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και κέντρα δεδομένων, έχει εγκαταστήσει μπαταρίες σε περίπου 900 πλοία, κυρίως μικρότερα σκάφη που λειτουργούν κοντά στις ακτές της Κίνας, σε λιμάνια ή σε ποτάμια.

Η ηλεκτροκίνηση τμημάτων του ναυτιλιακού τομέα είναι κεντρικής σημασίας για τους ευρύτερους στόχους του Πεκίνου όσον αφορά την απανθρακοποίηση και τη μείωση της εξάρτησης από ξένους πόρους. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός στοχεύει να μειώσει κατά το ήμισυ τις παγκόσμιες εκπομπές της ναυτιλίας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 3% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, έως το 2050.

Οι μπαταρίες, οι οποίες είναι οι πλέον κατάλληλες για παράκτιες δραστηριότητες , συγκαταλέγονται σε μια σειρά εναλλακτικών λύσεων για το εξαιρετικά ρυπογόνο βαρύ μαζούτ. Οι κινεζικές εταιρείες διερευνούν επίσης την εμπορευματοποίηση καθαρών καυσίμων όπως η πράσινη μεθανόλη, η αμμωνία και το υδρογόνο.

Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων έχει αποκτήσει μεγαλύτερη επείγουσα σημασία μετά την αναστάτωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού ενέργειας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ο Νιλ Μπέβεριτζ, επικεφαλής της έρευνας ενέργειας της Bernstein για την Κίνα, δήλωσε στους FT ότι η μακροπρόθεσμη συνέπεια θα είναι η επιτάχυνση της «παγκόσμιας τεράστιας τάσης προς ηλεκτροδότηση».

Σε ένδειξη της δέσμευσης της CATL στον τομέα, ο Σου Γι, επικεφαλής της θαλάσσιας επιχειρηματικής μονάδας της, δήλωσε στους FT ότι σχεδιάζει να υπερδιπλασιάσει το μέγεθος της ομάδας του φέτος σε περίπου 500.

Η CATL μελετάει τις απαιτητικές συνθήκες στη θάλασσα

Η τρέχουσα εστίαση, είπε ο Σου, είναι η παραγωγή μπαταριών που πληρούν τις «εξαιρετικά υψηλές» απαιτήσεις λειτουργίας στο νερό, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης διάρκειας ζωής των κυψελών μπαταριών και της ασφάλειας σε συνθήκες ωκεανού.

Η CATL αρνήθηκε να παράσχει έναν στόχο πωλήσεων, αλλά ένας εκπρόσωπος δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα ότι ήταν «πολύ σίγουρη για το ισχυρό δυναμικό της αγοράς».

Ο κατασκευαστής μπαταριών ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 72,2 δισεκατομμυρίων γουάν (10,4 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2025, αυξημένα κατά 42% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω της ισχυρής ζήτησης για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Οι μετοχές της, οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Σεντζέν, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 13% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Η CATL επιδιώκει να συνεργαστεί με λιμάνια και κυβερνήσεις για να δημιουργήσει μια νέα βιομηχανία μπαταριών θαλάσσης από την αρχή. Δήμοι όπως η Γκουανγκζού, ένας από τους ναυπηγικούς κόμβους της Κίνας, έχουν αρχίσει να προσφέρουν επιδοτήσεις για ορισμένα πλοία που κινούνται με μπαταρίες.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επενδύσουμε σε Έρευνα και Ανάπτυξη, ανθρώπινο δυναμικό και υλικά για να δημιουργήσουμε την αλυσίδα εφοδιασμού για αυτόν τον κλάδο», δήλωσε ο Σου.

Η εταιρεία άρχισε να διερευνά τον τομέα των μπαταριών θαλάσσης το 2017 και διαθέτει μια ειδική θυγατρική για συστήματα μετάδοσης κίνησης θαλάσσης και εγκαταστάσεις στην ξηρά. Εργάζεται για την επέκταση του νεοσύστατου μοντέλου ανταλλαγής μπαταριών για τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων, παρόμοιο με το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της στην Κίνα, όπου τα εμπορικά φορτηγά μπορούν να αλλάζουν μπαταρίες σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Μια ακριβή λύση

Ενώ εξακολουθεί να είναι πολύ πιο ακριβή από τα βαρέα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία, μια υπηρεσία ανταλλαγής μπαταριών για θαλάσσιες μεταφορές θα αφαιρέσει τουλάχιστον την τιμή των μπαταριών από το κόστος απόκτησης πλοίων, δήλωσε η CATL.

Οι τιμές των μπαταριών έχουν μειωθεί απότομα τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με το κόστος ιόντων λιθίου να μειώνεται κατά 90% από το 2010. Οι φθηνότερες μπαταρίες ήταν θεμελιώδεις για την άνθηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ωστόσο, η μεγάλης κλίμακας υιοθέτηση σκαφών βαθέων υδάτων που τροφοδοτούνται αποκλειστικά με μπαταρίες δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, επειδή η ενεργειακή πυκνότητα είναι χαμηλή σε σύγκριση με τα καύσιμα, σύμφωνα με μια προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας του 2024 από το Κέντρο Mærsk Mc-Kinney Møller για Ναυτιλία Μηδενικών Εκπομπών Άνθρακα με έδρα τη Δανία.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι μια «υβριδική» προσέγγιση – που συνδυάζει εξαρτήματα που τροφοδοτούνται με μπαταρίες με κινητήρες εσωτερικής καύσης – «προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη λύση».

Οι ερευνητές μελετούν επίσης τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εκρήξεων στη θάλασσα, όπου η διάσωση ή η εκκένωση θα ήταν πιο δύσκολη από ό,τι στην ξηρά. Τα συστήματα σε θαλάσσια περιβάλλοντα θα απαιτούν μεγαλύτερη συντήρηση και εποπτεία από τις σε μεγάλο βαθμό τυποποιημένες μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα.

Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποτελούν μια μακροχρόνια φιλοδοξία του ιδρυτή της CATL, Ρόμπιν Ζενγκ, ο οποίος σπούδασε ναυπηγική ως προπτυχιακός φοιτητής πριν προχωρήσει στην ηλεκτρονική για μεταπτυχιακές σπουδές.

«Η ναυπηγική ήταν ο αρχικός του κλάδος και πάθος», δήλωσε ο Σου.

Πέρα από τις τεχνικές προκλήσεις της διασφάλισης της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και του χαμηλού κόστους, η κλιμάκωση της επιχείρησης θα απαιτήσει «συνεργασίες σε συστημικό επίπεδο» με διαφορετικούς σχεδιαστές πλοίων, ναυπηγεία, λιμάνια και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε ο Σου.

