Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI

Οι απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ενδέχεται όχι μόνο να δυσκολέψουν βραχυπρόθεσμα τους επηρεαζόμενους εργαζομένους να βρουν απασχόληση, αλλά θα μπορούσαν επίσης να αφήσουν “σημάδια” που διαρκούν χρόνια.

Αυτά χαρακτηρίζονται από μειωμένο εισόδημα, καθυστέρηση στην απόκτηση κατοικίας, ακόμη και μικρότερη πιθανότητα γάμου, σύμφωνα με μια νέα ερευνητική έκθεση της Goldman Sachs.

Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις: Μπορεί να χρειαστεί ένας μήνας επιπλέον για τους εργαζομένους που εκτοπίζονται από την τεχνολογία για να βρουν νέα δουλειά. Επιπλέον, οι αποδοχές τους, προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, δέχονται μεγαλύτερα πλήγματα (πάνω από 3%) σε σχέση με άλλους εργαζομένους (στους οποίους η επίδραση είναι αμελητέα).

Μακροχρόνιες επιπτώσεις: 10 χρόνια μετά την απώλεια της εργασίας, οι πραγματικές αποδοχές των εργαζομένων που εκτοπίστηκαν λόγω τεχνολογίας ήταν 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από αυτές των μη εκτοπισμένων εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι που αντικαταστάθηκαν από την τεχνολογία παρουσίασαν επίσης πιο αργή συσσώρευση πλούτου, καθυστερημένη απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας.

Διαφοροποιημένες επιπτώσεις: Τα πλήγματα στο εισόδημα είναι λιγότερο σοβαρά για τους νεότερους, τους κατόχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τους κατοίκους αστικών περιοχών. Οι εργαζόμενοι με μικρότερη προϋπηρεσία και εκείνοι που εκμεταλλεύτηκαν ευκαιρίες επανεκπαίδευσης τα πήγαν επίσης καλύτερα από τους υπόλοιπους.

Οι υφέσεις επιδεινώνουν τα αποτελέσματα: Οι επιπτώσεις των απολύσεων που σχετίζονται με την τεχνολογία ενισχύονται (με τρεις επιπλέον εβδομάδες ανεργίας και 5 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη πιθανότητα μεταγενέστερης ανεργίας).

“Συνολικά, αυτά τα μοτίβα υποδηλώνουν ότι ο εκτοπισμός λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να επιβάλει μόνιμο κόστος στους επηρεαζόμενους εργαζομένους, με σημαντικά μεγαλύτερες επιπτώσεις όταν οι απώλειες θέσεων εργασίας συμπίπτουν με περίοδο οικονομικής ύφεσης”, έγραψαν οι οικονομολόγοι Pierfrancesco Mei και Jessica Rindels.

Ωστόσο, σημείωσαν ότι, παρόλο που έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο που έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στους νέους πτυχιούχους, προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι που άλλαξαν δουλειά ή αναβάθμισαν τις δεξιότητές τους είχαν καλύτερα αποτελέσματα.

“Οι επανεκπαιδευμένοι εργαζόμενοι τείνουν να ανεβαίνουν στην επαγγελματική κλίμακα σε ρόλους με υψηλότερο αφηρημένο περιεχόμενο – θέσεις που απαιτούν προηγμένες δεξιότητες και μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα με την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών – μειώνοντας έτσι την έκθεσή τους σε μελλοντική αυτοματοποίηση”, έγραψαν.