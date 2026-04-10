Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κλειστές πόρτες στο ΕΣΥ για τους ασθενείς, πριν καν ξεκινήσουν
Υγεία 10 Απριλίου 2026, 07:00

Κλειστές πόρτες στο ΕΣΥ για τους ασθενείς, πριν καν ξεκινήσουν

Υποχρεωτική η παραπομπή από παθολόγο ή γενικό γιατρό σε γιατρό ειδικότητας, ανεξάρτητα αν οι ασθενής έχει προσωπικό γιατροί ή όχι – Αντιδρά ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Vita.gr
Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Η συνταγή της ειλικρίνειας: Πώς να ισορροπείτε ανάμεσα στο “sugarcoating” και το “saltcoating”

Spotlight

Στον προσωπικό γιατρό, υποχρεωτικά, στέλνει τώρα το υπουργείο Υγείας τους ασθενείς – ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, πριν επιχειρήσουν να προσεγγίζουν τον γιατρό ειδικότητας που χρειάζονται για την παρακολούθηση της πάθησής τους.

Παράλειψη αυτού του βήματος … εκκίνησης, σημαίνει ότι θα βρουν τις πόρτες του ΕΣΥ κλειστές.

Το υποχρεωτικό βήμα ελέγχου από τον προσωπικό γιατρό πριν την πρόσβαση στη δευτεροβάθμια, νοσοκομειακή περίθαλψη, εφαρμόστηκε πρώτη φορά στο βρετανικό ΕΣΥ τόσο για την αρχική εκτίμηση της κατάστασης των ασθενών και την καθοδήγησή τους στο σύστημα υγείας, όσο και για τον περιορισμό του κόστους – μέσω gatekeeping (όρος που σημαίνει φύλαξη των θυρών).

Το ίδιο σύστημα επιχειρείται τώρα να εφαρμοστεί και στη χώρα μας με σχετική τροπολογία – προφανώς για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων που έχουν «γονατίσει» με τις συνεχείς εφημερίες και την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας από τον πληθυσμό, και έχουν γεμίσει με ράντζα.

Μόνο 1.462 ιδιώτες-γιατροί είναι συμβεβλημένοι ως προσωπικοί γιατροί, ενώ πάνω από 3,5 εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να μη διαθέτουν «Προσωπικό Ιατρό»

Ο πρόεδρος του ΙΣΠ Ν. Πλατανησιώτης

Μόνο που στη χώρα μας, ο θεσμός του προσωπικού γιατρού δεν έχει λειτουργήσει και την ίδια στιγμή ο πληθυσμός αναζητά να καλύψει ανάγκες υγείας μιας πενταετίας που στερήθηκε λόγω πανδημίας, ενώ ταυτόχρονα μεγάλωσε και κατά πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά (ΙΣΠ), στις 31 Μαρτίου υπήρχαν συνολικά 5.541 προσωπικοί γιατροί σε όλη τη χώρα, για πάνω από 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Από αυτούς, οι 4.079 προέρχονται από δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και μόνο 1.462 είναι ιδιώτες-γιατροί συμβεβλημένοι.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, και παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, πάνω από 3,5 εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να μη διαθέτουν «Προσωπικό Ιατρό».

Ο ΙΣΠ εξέφρασε την έντονη δυσφορία, αλλά και την κάθετη αντίθεση του ιατρικού κόσμου, για την αιφνιδιαστική και άνευ διαβούλευσης ψήφιση κατά πλειοψηφία σε άσχετο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών της τροπολογίας 470/118 3.4.2026 για το «Gatekeeping».

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς Νικόλαος Πλατανησιώτης κάλεσε το υπουργείο Υγείας να αποσύρει την τροπολογία, να ανοίξει διάλογο με τους ιατρικούς συλλόγους και να αποφύγει την εφαρμογή ενός αποτυχημένου βρετανικού μοντέλου.

Σημείωσε ότι «στο μέσον της Μεγάλης Εβδομάδας ψηφίστηκε η ρύθμιση για τον «Προσωπικό Ιατρό» που αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Νόμου 5157/2024 υπό τον παραπλανητικό τίτλο: «Κοινωνικό κλιματικό ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις».

Η Κυβέρνηση επιβάλλει το καθεστώς «Gatekeeping» χωρίς να εισακούσει, να ενημερώσει ή να συμβουλευθεί τους πλέον αρμόδιους και άμεσα επηρεαζόμενους, τους Ιατρικούς Συλλόγους και τα μέλη τους.

Η ρύθμιση αυτή μάλιστα υπεγράφη στις 3 Απριλίου από επτά υπουργούς και δύο αναπληρωτές υπουργούς οι οποίοι δεν φαίνεται να μελέτησαν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ που αποδεικνύουν ότι ο θεσμός του «Προσωπικού Γιατρού» παραμένει ανεπαρκώς στελεχωμένος και δομικά προβληματικός».

Παραθέτοντας τα προαναφερθέντα δεδομένα για τον αριθμό των προσωπικών γιατρών και του πληυθσμού, ο ΙΣΠ επεσήμανε ότι με το άρθρο 5 της Τροπολογίας 470/118 3.4.2026 επιχειρείται επιβολή «Gatekeeping», ενώ ήδη δεν υπάρχει επαρκής αριθμός «Προσωπικών Ιατρών» και δεν έχει εξασφαλιστεί καθολική κάλυψη για τον πληθυσμό της χώρας.

Ο κ. Πλατανησιώτης σημείωσε ότι «παράλληλα στηρίζεται στη λογική της υποχρεωτικής συμμετοχής χωρίς διάλογο με τον ιατρικό κόσμο, ενημέρωση της κοινωνίας και στάθμιση των δυσμενών συνεπειών που προκάλεσε η ανάλογη ρύθμιση στη Βρετανία».

Με δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης επισημαίνει: «Για μια φορά ακόμα ακολουθήθηκε μια πρακτική που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως απαξίωση του ρόλου των Ιατρικών Συλλόγων, ενώ την ίδια στιγμή το περιεχόμενο της τροπολογίας για το “Gatekeeping” προκαλεί σειρά προβλημάτων.

Περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών σε ιατρούς ειδικοτήτων, μειώνει τους διαύλους πρόσβασης των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επιβαρύνει το ήδη πιεσμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ υποβαθμίζει βαθμηδόν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Η επιβολή μιας ρύθμισης που εισηγήθηκαν και ψήφισαν κάποιοι χωρίς να γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος και ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιεικώς ατεκμηρίωτη και εξωπραγματική, τόσο σε επιστημονικό, όσο και λειτουργικό πλαίσιο».

Απόσυρση και αντιδράσεις

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά κάλεσε την Κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αποσύρουν άμεσα τη ρύθμιση και να προχωρήσουν σε ανοικτό, διάφανο, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους. Επανέλαβε την πρόθεση του ΙΣΠ να συμβάλει με την καθημερινή εμπειρία και το έργο του, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό, επαρκώς στελεχωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και σημείωσε ότι οι γιατροί θα αντιδράσουν «με κάθε θεσμικό μέσο».

Η ρύθμιση

Σύμφωνα με την τροπολογία όπως ψηφίστηκε, προβλέπονται τα εξής:

«Η παραπομπή σε ιατρούς δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, καθώς και σε συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παρόχους υπηρεσιών υγείας, γίνεται από τον προσωπικό ιατρό στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο λήπτης υπηρεσιών υγείας.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας εξεύρεσης προσωπικού ιατρού ή αντικειμενικής αδυναμίας προσέλευσης των κατοίκων δυσπρόσιτων ή απομακρυσμένων περιοχών στον προσωπικό ιατρό που είναι εγγεγραμμένοι, η παραπομπή γίνεται:

α) από οποιονδήποτε υπόχρεο, μη υπόχρεο και επί θητεία προσωπικό ιατρό, ανεξαρτήτως εάν ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραμμένος σε αυτόν ή

β) από οποιονδήποτε γενικό – οικογενειακό ιατρό, εσωτερικό παθολόγο και παιδίατρο, ανεξαρτήτως αν αποτελεί προσωπικό ιατρό. Στην περίπτωση που αποτελεί προσωπικό ιατρό, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραμμένος σε αυτόν.

Η παραπομπή γίνεται αφού δοθεί πληροφόρηση στον λήπτη υπηρεσιών υγείας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.).

Κάθε περαιτέρω παραπομπή μπορεί να γίνεται και από τους λοιπούς ιατρούς για τα θέματα της ειδικότητάς τους, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.).

Το νέο σύστημα παραπομπών δεν ισχύει για τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Financial Times
Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την αδυναμία του δολαρίου

Ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε την αδυναμία του δολαρίου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ελλάδα
«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 10.04.26

«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train

Ελληνοϊταλική κόντρα για περίπου 70 συρμούς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ETCS, του βασικού συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου της ταχύτητας των τρένων στην Ευρώπη

Κώστας Ντελέζος
Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Σύνταξη
Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο
Ελλάδα 09.04.26

Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο

Ο 17χρονος μαζί με δύο φίλους του κάθονταν σε πάρκο στο Μαρούσι όταν ξαφνικά ο δράστης τους πλησίασε απειλητικά και προσπάθησε να αρπάξει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό.

Σύνταξη
Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή
Ελλάδα 09.04.26

Μαζική έξοδος για το Πάσχα – Εξομαλύνθηκε η κίνηση στις εθνικές οδούς – Μέτρα της Τροχαίας και την Μ. Παρασκευή

Αδειάζει με ταχείς ρυθμούς από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης η Αθήνα - Με πλοία, αυτοκίνητα και ΚΤΕΛ, οι πολίτες φεύγουν μαζικά για τις διακοπές του Πάσχα

Σύνταξη
Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών – Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού
Ελλάδα 09.04.26

Πρώτη δικαίωση για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών - Εκταφή και εξετάσεις σε εργαστήρια εξωτερικού

Ομόφωνα οι δικαστικοί λειτουργοί άνοιξαν παράθυρο για την ικανοποίηση του αιτήματος τους, ώστε  μετά τις εκταφές των παιδιών να διενεργηθούν αναγκαίες εξετάσεις από εργαστήρια στο εξωτερικό,

Μίνα Μουστάκα
Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά
Ελλάδα 09.04.26

Χανιά: Ανήλικοι έβαλαν φωτιές, πέταξαν βόμβες μολότοφ και προκάλεσαν ζημιές σε παιδική χαρά

Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική που έσβησε τη φωτιά ενώ στη συνέχεια συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Χανίων εκτός από δυναμιτάκια και άλλα εύφλεκτα υλικά βρήκε και αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
Εργαλείο προσομοίωσης 10.04.26

Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο - ΕΤUI, η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ως και 1800 ευρώ επιπλέον τον χρονο, αν δεν υπάρξουν μέτρα. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ζωή μέχρι τα 100; – Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 10.04.26

Ζωή μέχρι τα 100; - Ποιος καθορίζει πραγματικά πόσο θα ζήσουμε;

Μια βαθύτερη κατανόηση των εκατοντάδων μικρών παραλλαγών στα γονίδια που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής θα μπορούσε να προσφέρει στόχους για φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γήρανση

Σύνταξη
Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό
Εκτίμηση 10.04.26

Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό

Αν και δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση που να καθιστά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ψυχικά ακατάλληλο, ειδική από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ θέτει ξανά το ζήτημα της ψυχικής του υγείας.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 10.04.26

«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train

Ελληνοϊταλική κόντρα για περίπου 70 συρμούς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ETCS, του βασικού συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου της ταχύτητας των τρένων στην Ευρώπη

Κώστας Ντελέζος
«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας
Ιράν 10.04.26

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε έναν χάος ασταμάτητων προκλητικών και εξωφρενικών δηλώσεων του Ντοναλντ Τραμπ, η δήλωση αυτή πήγε την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ σε νέο επίπεδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πετρέλαιο: Η τιμή του WTI ανοίγει με ελαφριά άνοδο, αλλά κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων
Πετρέλαιο 10.04.26

Με ελαφριά άνοδο ανοίγει η τιμή του WTI

Λίγο πριν από το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI σημείωνε άνοδο 0,20%, στα 98,07 δολάρια, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων.

Σύνταξη
Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Εκτόξευση ρουκετών 10.04.26

Σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Σύνταξη
Ιράκ: Ρηματική διαμαρτυρία επέδωσαν οι ΗΠΑ στον ιρακινό πρεσβευτή
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 10.04.26

Ρηματική διαμαρτυρία των ΗΠΑ στο Ιράκ

Οι ΗΠΑ επέδωσαν ρηματική διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ιράκ, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
ENTSOG 10.04.26

ΕΕ: Εξασφαλίστε αποθέματα φυσικού αερίου «το συντομότερο δυνατόν»

Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

Κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα ανακοινώνει και ο Ζελένσκι

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Cookies