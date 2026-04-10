Κλειστές πόρτες στο ΕΣΥ για τους ασθενείς, πριν καν ξεκινήσουν

Στον προσωπικό γιατρό, υποχρεωτικά, στέλνει τώρα το υπουργείο Υγείας τους ασθενείς – ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, πριν επιχειρήσουν να προσεγγίζουν τον γιατρό ειδικότητας που χρειάζονται για την παρακολούθηση της πάθησής τους.

Παράλειψη αυτού του βήματος … εκκίνησης, σημαίνει ότι θα βρουν τις πόρτες του ΕΣΥ κλειστές.

Το υποχρεωτικό βήμα ελέγχου από τον προσωπικό γιατρό πριν την πρόσβαση στη δευτεροβάθμια, νοσοκομειακή περίθαλψη, εφαρμόστηκε πρώτη φορά στο βρετανικό ΕΣΥ τόσο για την αρχική εκτίμηση της κατάστασης των ασθενών και την καθοδήγησή τους στο σύστημα υγείας, όσο και για τον περιορισμό του κόστους – μέσω gatekeeping (όρος που σημαίνει φύλαξη των θυρών).

Το ίδιο σύστημα επιχειρείται τώρα να εφαρμοστεί και στη χώρα μας με σχετική τροπολογία – προφανώς για την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων που έχουν «γονατίσει» με τις συνεχείς εφημερίες και την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας από τον πληθυσμό, και έχουν γεμίσει με ράντζα.

Μόνο 1.462 ιδιώτες-γιατροί είναι συμβεβλημένοι ως προσωπικοί γιατροί, ενώ πάνω από 3,5 εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να μη διαθέτουν «Προσωπικό Ιατρό»

Μόνο που στη χώρα μας, ο θεσμός του προσωπικού γιατρού δεν έχει λειτουργήσει και την ίδια στιγμή ο πληθυσμός αναζητά να καλύψει ανάγκες υγείας μιας πενταετίας που στερήθηκε λόγω πανδημίας, ενώ ταυτόχρονα μεγάλωσε και κατά πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά (ΙΣΠ), στις 31 Μαρτίου υπήρχαν συνολικά 5.541 προσωπικοί γιατροί σε όλη τη χώρα, για πάνω από 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους. Από αυτούς, οι 4.079 προέρχονται από δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και μόνο 1.462 είναι ιδιώτες-γιατροί συμβεβλημένοι.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, και παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, πάνω από 3,5 εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να μη διαθέτουν «Προσωπικό Ιατρό».

Ο ΙΣΠ εξέφρασε την έντονη δυσφορία, αλλά και την κάθετη αντίθεση του ιατρικού κόσμου, για την αιφνιδιαστική και άνευ διαβούλευσης ψήφιση κατά πλειοψηφία σε άσχετο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών της τροπολογίας 470/118 3.4.2026 για το «Gatekeeping».

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς Νικόλαος Πλατανησιώτης κάλεσε το υπουργείο Υγείας να αποσύρει την τροπολογία, να ανοίξει διάλογο με τους ιατρικούς συλλόγους και να αποφύγει την εφαρμογή ενός αποτυχημένου βρετανικού μοντέλου.

Σημείωσε ότι «στο μέσον της Μεγάλης Εβδομάδας ψηφίστηκε η ρύθμιση για τον «Προσωπικό Ιατρό» που αντικαθιστά την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Νόμου 5157/2024 υπό τον παραπλανητικό τίτλο: «Κοινωνικό κλιματικό ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και άλλες διατάξεις».

Η Κυβέρνηση επιβάλλει το καθεστώς «Gatekeeping» χωρίς να εισακούσει, να ενημερώσει ή να συμβουλευθεί τους πλέον αρμόδιους και άμεσα επηρεαζόμενους, τους Ιατρικούς Συλλόγους και τα μέλη τους.

Η ρύθμιση αυτή μάλιστα υπεγράφη στις 3 Απριλίου από επτά υπουργούς και δύο αναπληρωτές υπουργούς οι οποίοι δεν φαίνεται να μελέτησαν τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ που αποδεικνύουν ότι ο θεσμός του «Προσωπικού Γιατρού» παραμένει ανεπαρκώς στελεχωμένος και δομικά προβληματικός».

Παραθέτοντας τα προαναφερθέντα δεδομένα για τον αριθμό των προσωπικών γιατρών και του πληυθσμού, ο ΙΣΠ επεσήμανε ότι με το άρθρο 5 της Τροπολογίας 470/118 3.4.2026 επιχειρείται επιβολή «Gatekeeping», ενώ ήδη δεν υπάρχει επαρκής αριθμός «Προσωπικών Ιατρών» και δεν έχει εξασφαλιστεί καθολική κάλυψη για τον πληθυσμό της χώρας.

Ο κ. Πλατανησιώτης σημείωσε ότι «παράλληλα στηρίζεται στη λογική της υποχρεωτικής συμμετοχής χωρίς διάλογο με τον ιατρικό κόσμο, ενημέρωση της κοινωνίας και στάθμιση των δυσμενών συνεπειών που προκάλεσε η ανάλογη ρύθμιση στη Βρετανία».

Με δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης επισημαίνει: «Για μια φορά ακόμα ακολουθήθηκε μια πρακτική που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως απαξίωση του ρόλου των Ιατρικών Συλλόγων, ενώ την ίδια στιγμή το περιεχόμενο της τροπολογίας για το “Gatekeeping” προκαλεί σειρά προβλημάτων.

Περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση των ασθενών σε ιατρούς ειδικοτήτων, μειώνει τους διαύλους πρόσβασης των πολιτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, επιβαρύνει το ήδη πιεσμένο ιατρικό προσωπικό, ενώ υποβαθμίζει βαθμηδόν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Η επιβολή μιας ρύθμισης που εισηγήθηκαν και ψήφισαν κάποιοι χωρίς να γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος και ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιεικώς ατεκμηρίωτη και εξωπραγματική, τόσο σε επιστημονικό, όσο και λειτουργικό πλαίσιο».

Απόσυρση και αντιδράσεις

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά κάλεσε την Κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αποσύρουν άμεσα τη ρύθμιση και να προχωρήσουν σε ανοικτό, διάφανο, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους. Επανέλαβε την πρόθεση του ΙΣΠ να συμβάλει με την καθημερινή εμπειρία και το έργο του, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό, επαρκώς στελεχωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και σημείωσε ότι οι γιατροί θα αντιδράσουν «με κάθε θεσμικό μέσο».

Η ρύθμιση

Σύμφωνα με την τροπολογία όπως ψηφίστηκε, προβλέπονται τα εξής:

«Η παραπομπή σε ιατρούς δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, καθώς και σε συμβεβλημένους με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παρόχους υπηρεσιών υγείας, γίνεται από τον προσωπικό ιατρό στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο λήπτης υπηρεσιών υγείας.

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας εξεύρεσης προσωπικού ιατρού ή αντικειμενικής αδυναμίας προσέλευσης των κατοίκων δυσπρόσιτων ή απομακρυσμένων περιοχών στον προσωπικό ιατρό που είναι εγγεγραμμένοι, η παραπομπή γίνεται:

α) από οποιονδήποτε υπόχρεο, μη υπόχρεο και επί θητεία προσωπικό ιατρό, ανεξαρτήτως εάν ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραμμένος σε αυτόν ή

β) από οποιονδήποτε γενικό – οικογενειακό ιατρό, εσωτερικό παθολόγο και παιδίατρο, ανεξαρτήτως αν αποτελεί προσωπικό ιατρό. Στην περίπτωση που αποτελεί προσωπικό ιατρό, ανεξαρτήτως αν ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι εγγεγραμμένος σε αυτόν.

Η παραπομπή γίνεται αφού δοθεί πληροφόρηση στον λήπτη υπηρεσιών υγείας, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.).

Κάθε περαιτέρω παραπομπή μπορεί να γίνεται και από τους λοιπούς ιατρούς για τα θέματα της ειδικότητάς τους, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.).

Το νέο σύστημα παραπομπών δεν ισχύει για τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά».